Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > «Вы выиграли 400 тысяч», или Старая схема о главном

«Вы выиграли 400 тысяч», или Старая схема о главном

Александр Панько
06.01.22 01:49
184
«Вы выиграли 400 тысяч», или Старая схема о главном

С недавних пор мошенники запустили в Украине новую масштабную схему по выманиванию денег у доверчивых граждан. Судя по отзывам в интернете, не повлияли на деятельность преступников даже новогодние праздники. Однако при детальном рассмотрении выясняется, что их метод совсем не нов и берет свое начало еще в 90-х годах прошлого столетия.

О чем речь, и как не стать жертвой очередных телефонных аферистов, пишет РБК-Украина.

«Вы выиграли 400 тысяч!!!»

На днях журналисту издания позвонили с городского номера Киева — 0444559265. Робот сообщил что-то вроде «вас выбрали для получения выигрыша 400 тысяч гривен».

Чтобы узнать условия получения денег, нужно было нажать «1» и дождаться соединения с оператором. После этого женский голос в трубке начал выспрашивать персональные данные, такие как ФИО и место жительства. Однако ни слова о реквизитах банковской карты или другой финансовой информации, что может усыпить бдительность жертвы.

«Я представился Пантелеймоном Александровичем Кулишем из села Оленивка. Заставил оператора перечислить все области, где находятся села с таким же названием. Время от времени делал вид, что не слышу ее. Было слышно, что она нервничает. Но все же продолжала выспрашивать информацию. Озвученные мной ФИО ее, к слову, совсем не смутили. Это может свидетельствовать и об эрудиции оператора», — рассказала потенциальная жертва мошенников.

После этого диалога оператор пообещал передать информацию коллегам для дальнейшего оформления «выигрыша».

Через несколько дней позвонили с похожего номера, но с другими цифрами на конце — 0444559244.

На этот раз голос работа сказал, что «вам поступил перевод в сумме 400 тысяч гривен от Надежды Андреевной». А после нажатия «единички» оператор уже обратился к реципиенту по указанному ранее имени — Пантелеймон Александрович... «Вы получили перевод в 400 тысяч гривен. Но, для того чтобы получить деньги, вы должны приобрести товар из одной из трех категорий: спорт, здоровье или садоводство», — сказал голос на другом конце.

Ради такого «выгодного предложения» стоило рискнуть.

«Я согласился. Выбрал товары из категории „здоровье“ (в набор входят какие-то капли от насморка, противовирусные таблетки и еще что-то незначительное). Назвал ближайшее отделение „Новой почты“. Оператор сказала, что я должен забрать посылку, заплатить за нее 1100 гривен и потом мне расскажут, как получить мои законные 400 тысяч», — говорит журналист.

На вопрос о том, можно ли сначала получить «выигрыш», а уже из него купить противовирусные пилюли, ответили отрицательно.

А вот в том, что это не какой-нибудь развод, оператор прямо клялась, ведь «их фирма „Имидж Клуб“ на рынке уже 10 лет и никогда не обманывала людей».

Конечно, если не считать обманом то, что телефонный номер 0444559265, с которого выспрашивали информацию, зарегистрирован на ЧП ВЛАСТЕЛИН-01, якобы находящемся в Киеве по улице Волынская, 53.

Что такое ВЛАСТЕЛИН-01?

Это предприятие по данным разных справочных сайтов занимается то ли «изготовлением и установкой сантехнических кабин и писсуарных перегородок», то ли «оказанием услуг по металлообработке и ремонту токарных, фрезерных, сверлильных станков, прессов, гильотин» и т. д.

А номер, с которого звонят мошенники, закреплен за внешнеэкономическим отделом предприятия. И именно на этот номер — 044 4559265 — можно найти наибольшее количество жалоб на соответствующих сайтах. Причем многие сделаны уже после Нового года.

Интересно еще и то, что название этого ЧП у многих может вызвать ассоциации с одной из крупнейших финансовых пирамид прошлого столетия — «Властилина», которая действовала с 1992 до 1994 гг. Согласно официальным данным, от действий мошенницы Валентины Соловьевой тогда пострадали 16597 человек на сумму более $100 млн. Среди жертв были знаменитости того времени Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина и др.

После отсидки она еще дважды пыталась организовать аналогичную схему и снова оказалась за решеткой в 2005-м. Далее ее следы теряются.

Совпадение?

Что известно об «Имидж Клубе»

Теперь стоит сказать несколько слов и о следующих посредниках, которые обещают непосредственно 400 тысяч гривен за покупку их товаров.

Компания «Имидж Клуб» в Украине работает уже полтора десятка лет, и ее сайт пестрит сообщениями о розыгрышах и выигрышах в размере целых 380 тысяч гривен, которые, как сообщается, проводятся каждые два месяца, и так далее. Хотя на ресурсе можно увидеть несколько «рекламных» сюжетов от ряда СМИ, а также фото и видео счастливых граждан с подарочными сертификатами... сама фирма о себе толком ничего не рассказывает, зато активно просят юзеров давать свои данные (имя и фамилию, электронка, телефон, год рождения).

Как работает схема

Принцип работы следующий: людям звонят, рассылают сообщения и СМС-ки представители сети фирм, сулят много-много денег, навязывая покупку своего товара, который на самом деле можно приобрести в разы дешевле.

Как рассказал один из бывших работников компании в Киеве, раньше они публиковались во всевозможных популярных журналах (часто — женских с советами о кухне, доме, сканвордах), в региональных изданиях, причем по всей Украине, а еще работали на Казахстан.

Еще один персонаж, который активно использовали — «ясновидящая и телепат Мария Дюваль», которая «терроризировала» телефонными звонками, как киевских пенсионеров, так и жителей других стран...

Аферисты также использовали «календарный калькулятор» — предлагалось посчитать свою дату рождения, умножить, и если номер совпал — ты «выиграл».

Как рассказал изданию один из бывших работников «фирмы», над обеспечением схемы работал «огромный штат — около 100 сотрудников только колл-центра, команда дизайнеров, команда товароведов, финансисты, СЕО».

Далее, по его словам, на адрес жертвы приходило письмо с каталогом барахла, которое предлагалось к приобретению с 10-кратной наценкой, мол, чтобы получить приз, закажи. «Человек заказывает, реально получает товар, а внутри новый каталог со словами: «Вы вот-вот выиграли, но нужно сделать заказ (минимальная сумма какая-то)», — объясняет схему рассказчик, подчеркивая, что адрес, на который регистрировался ФОП был подставной, а реальный — не знал никто. Так что жаловаться было не на кого да и не на что, ведь заказанные по каталогу товары доверчивые граждане на самом деле получали.

«При этом иногда даже публиковали в журналах, газетах список выигравших, отзывы, фото людей. Но это на самом деле были покойники...» — заключил он.

Так что при получении звонка с предложением получить крупную сумму денег, не стоит даже вступать в беседу с мошенниками, использующими старую схему на новый лад. Лучше всего сразу заблокировать их номера.

По материалам: РБК-Украина

Тэги: Филипп Киркоров, телефон, схема, мошенничество, обман, криминал, аферист, Алла Пугачева, Властилина

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Как бизнесмен Максим Шкиль обложил президента Зеленского коррупционной Автострадой
06.01.22 00:30

Как бизнесмен Максим Шкиль обложил президента Зеленского коррупционной Автострадой

Автор: «Медиа с акцентом»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.01.22 21:26

Во Львове под Новый год неожиданно проснулись сурки: что это значит
05.01.22 20:41

На Закарпатье реки могут выйти из берегов
05.01.22 19:30

Как оказалось, прошлый год в Киеве был не в меру жарким
05.01.22 19:20

Митрополит УПЦ объяснил, что такое послушание и почему оно важно
05.01.22 19:00

Главные новости за 5 января 2022 года
05.01.22 18:56

В УПЦ приобрели «автобус милосердия», который будет спасать жизни людей, живущих на улице
05.01.22 16:52

Массовые протесты в Казахстане: появились первые жертвы
05.01.22 16:38

В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
05.01.22 16:20

Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 19:00

Главные новости за 5 января 2022 года
05.01.22 16:52

Массовые протесты в Казахстане: появились первые жертвы
05.01.22 16:38

В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
05.01.22 16:20

Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко
05.01.22 14:56

По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
05.01.22 13:30

В мире установлен новый суточный рекорд по приросту коронавируса
05.01.22 12:02

В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
05.01.22 09:57

Коронавирус в Украине: 4 571 заболевший и 273 погибших
05.01.22 09:51

В Украине заработала новая система школьного питания
05.01.22 09:44

Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
30.12.21 13:56

Бомба времен Второй мировой войны «застряла» в ветках дерева на Львовщине
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
31.12.21 13:57

«Что угодно с фамилией Зеленский»: СМИ рассказали о переименовании «Слуги народа»
05.01.22 07:15

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление
Фото и Видео
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
В Харькове обрушился четырехэтажный дом
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
Появилось видео, как Байден встрял в очередную передрягу
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
На Трухановом острове произошло сразу два пожара
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.