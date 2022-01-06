«Вы выиграли 400 тысяч», или Старая схема о главном

С недавних пор мошенники запустили в Украине новую масштабную схему по выманиванию денег у доверчивых граждан. Судя по отзывам в интернете, не повлияли на деятельность преступников даже новогодние праздники. Однако при детальном рассмотрении выясняется, что их метод совсем не нов и берет свое начало еще в 90-х годах прошлого столетия.

О чем речь, и как не стать жертвой очередных телефонных аферистов, пишет РБК-Украина.

«Вы выиграли 400 тысяч!!!»

На днях журналисту издания позвонили с городского номера Киева — 0444559265. Робот сообщил что-то вроде «вас выбрали для получения выигрыша 400 тысяч гривен».

Чтобы узнать условия получения денег, нужно было нажать «1» и дождаться соединения с оператором. После этого женский голос в трубке начал выспрашивать персональные данные, такие как ФИО и место жительства. Однако ни слова о реквизитах банковской карты или другой финансовой информации, что может усыпить бдительность жертвы.

«Я представился Пантелеймоном Александровичем Кулишем из села Оленивка. Заставил оператора перечислить все области, где находятся села с таким же названием. Время от времени делал вид, что не слышу ее. Было слышно, что она нервничает. Но все же продолжала выспрашивать информацию. Озвученные мной ФИО ее, к слову, совсем не смутили. Это может свидетельствовать и об эрудиции оператора», — рассказала потенциальная жертва мошенников.

После этого диалога оператор пообещал передать информацию коллегам для дальнейшего оформления «выигрыша».

Через несколько дней позвонили с похожего номера, но с другими цифрами на конце — 0444559244.

На этот раз голос работа сказал, что «вам поступил перевод в сумме 400 тысяч гривен от Надежды Андреевной». А после нажатия «единички» оператор уже обратился к реципиенту по указанному ранее имени — Пантелеймон Александрович... «Вы получили перевод в 400 тысяч гривен. Но, для того чтобы получить деньги, вы должны приобрести товар из одной из трех категорий: спорт, здоровье или садоводство», — сказал голос на другом конце.

Ради такого «выгодного предложения» стоило рискнуть.

«Я согласился. Выбрал товары из категории „здоровье“ (в набор входят какие-то капли от насморка, противовирусные таблетки и еще что-то незначительное). Назвал ближайшее отделение „Новой почты“. Оператор сказала, что я должен забрать посылку, заплатить за нее 1100 гривен и потом мне расскажут, как получить мои законные 400 тысяч», — говорит журналист.

На вопрос о том, можно ли сначала получить «выигрыш», а уже из него купить противовирусные пилюли, ответили отрицательно.

А вот в том, что это не какой-нибудь развод, оператор прямо клялась, ведь «их фирма „Имидж Клуб“ на рынке уже 10 лет и никогда не обманывала людей».

Конечно, если не считать обманом то, что телефонный номер 0444559265, с которого выспрашивали информацию, зарегистрирован на ЧП ВЛАСТЕЛИН-01, якобы находящемся в Киеве по улице Волынская, 53.

Что такое ВЛАСТЕЛИН-01?

Это предприятие по данным разных справочных сайтов занимается то ли «изготовлением и установкой сантехнических кабин и писсуарных перегородок», то ли «оказанием услуг по металлообработке и ремонту токарных, фрезерных, сверлильных станков, прессов, гильотин» и т. д.

А номер, с которого звонят мошенники, закреплен за внешнеэкономическим отделом предприятия. И именно на этот номер — 044 4559265 — можно найти наибольшее количество жалоб на соответствующих сайтах. Причем многие сделаны уже после Нового года.

Интересно еще и то, что название этого ЧП у многих может вызвать ассоциации с одной из крупнейших финансовых пирамид прошлого столетия — «Властилина», которая действовала с 1992 до 1994 гг. Согласно официальным данным, от действий мошенницы Валентины Соловьевой тогда пострадали 16597 человек на сумму более $100 млн. Среди жертв были знаменитости того времени Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина и др.

После отсидки она еще дважды пыталась организовать аналогичную схему и снова оказалась за решеткой в 2005-м. Далее ее следы теряются.

Совпадение?

Что известно об «Имидж Клубе»

Теперь стоит сказать несколько слов и о следующих посредниках, которые обещают непосредственно 400 тысяч гривен за покупку их товаров.

Компания «Имидж Клуб» в Украине работает уже полтора десятка лет, и ее сайт пестрит сообщениями о розыгрышах и выигрышах в размере целых 380 тысяч гривен, которые, как сообщается, проводятся каждые два месяца, и так далее. Хотя на ресурсе можно увидеть несколько «рекламных» сюжетов от ряда СМИ, а также фото и видео счастливых граждан с подарочными сертификатами... сама фирма о себе толком ничего не рассказывает, зато активно просят юзеров давать свои данные (имя и фамилию, электронка, телефон, год рождения).

Как работает схема

Принцип работы следующий: людям звонят, рассылают сообщения и СМС-ки представители сети фирм, сулят много-много денег, навязывая покупку своего товара, который на самом деле можно приобрести в разы дешевле.

Как рассказал один из бывших работников компании в Киеве, раньше они публиковались во всевозможных популярных журналах (часто — женских с советами о кухне, доме, сканвордах), в региональных изданиях, причем по всей Украине, а еще работали на Казахстан.

Еще один персонаж, который активно использовали — «ясновидящая и телепат Мария Дюваль», которая «терроризировала» телефонными звонками, как киевских пенсионеров, так и жителей других стран...

Аферисты также использовали «календарный калькулятор» — предлагалось посчитать свою дату рождения, умножить, и если номер совпал — ты «выиграл».

Как рассказал изданию один из бывших работников «фирмы», над обеспечением схемы работал «огромный штат — около 100 сотрудников только колл-центра, команда дизайнеров, команда товароведов, финансисты, СЕО».

Далее, по его словам, на адрес жертвы приходило письмо с каталогом барахла, которое предлагалось к приобретению с 10-кратной наценкой, мол, чтобы получить приз, закажи. «Человек заказывает, реально получает товар, а внутри новый каталог со словами: «Вы вот-вот выиграли, но нужно сделать заказ (минимальная сумма какая-то)», — объясняет схему рассказчик, подчеркивая, что адрес, на который регистрировался ФОП был подставной, а реальный — не знал никто. Так что жаловаться было не на кого да и не на что, ведь заказанные по каталогу товары доверчивые граждане на самом деле получали.

«При этом иногда даже публиковали в журналах, газетах список выигравших, отзывы, фото людей. Но это на самом деле были покойники...» — заключил он.

Так что при получении звонка с предложением получить крупную сумму денег, не стоит даже вступать в беседу с мошенниками, использующими старую схему на новый лад. Лучше всего сразу заблокировать их номера.

По материалам: РБК-Украина