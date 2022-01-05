Как бизнесмен Максим Шкиль обложил президента Зеленского коррупционной Автострадой

Притворяющийся успешным бизнесменом Максим Шкиль безусловно входит в крепкую десятку «мойщиков» репутации. Его бизнес целиком и полностью зависит от тесных, интимных отношениях с госслужащими, начиная с президентов. И Максиму Шкилю они удаются: начав баламутить еще при Януковиче, он перешел к Порошенко. Но сейчас для Шкиля самое лучшее время: его дорожно-строительные компании буквально пухнут от денег, которые они получают (и разворовывают) от Зеленского. За свою карьеру бывший глава молодежного крыла Партии Регионов и близкий соратник младшего Януковича — Шкиль Максим Викторович успел наследить так, как мало кто. Коррупционер от Бога, такой кличкой окрестили Максима Шкиля в СМИ.

Максим Викторович Шкиль ковровой бомбардировкой накрыл сеть статьями о своем трудовом, непомерно тяжелом детстве. О том, как сделал себя, как стал успешным миллионером или миллиардером, вся эта чепуха про достигнутые цели. На деле же успех Максима Шкиля — это только коррупция и ничего кроме коррупции. Об этом мы и поговорим, изложив менее официальную биографию героя.

Бабушкин капиталист Максим Шкиль

Если разбираться со стремительной бизнес-карьерой Максима Шкиля, то, пожалуй, самым необычным в его биографии будет то, что он единственный из всех украинских нуворишей сказал правду о своих первых заработанных деньгах.

Шкиль Максим

Во всем остальном его биография мало отличается от биографий людей, сделавших деньги в годы Независимости. Разве что можно еще отметить молодость Шкиля Максима Викторовича — родился он в 1983 году, а в 2007-м, по его словам, «уже организовал свой первый бизнес по добыче, переработке и продаже гранита». Впрочем, как станет понятно немного позже, ничего особо выдающегося и удивительного в этом нет.

Но не будем держать интригу и процитируем Шкиля о его первых деньгах: «С семи лет каждое лето я проводил у дедушки на его 25 сотках земли, где он выращивал картофель, яблоки, помидоры, смородину и многое другое. Я был полностью вовлечен во все, что касается обработки и сбора урожая... Но признаюсь, что больше всего мне нравилось продавать урожай вместе с бабушкой на рынке. Наверное, это и была моя первая работа».

Это — истинная правда. А вот все остальное, что можно прочитать в заказных материалах и имиджевых интервью Шкиля М.В. — чистой воды вранье и сокрытие фактов.

Официальная и реальная биография Максима Шкиля: сравниваем

Для понимания, о чем пойдет речь дальше, нужно напомнить краткую биографию М.Шкиля:

— Трудовую деятельность Максим Викторович Шкиль начал в начале 2000-х годов в компании по производству минеральных вод, где прошел путь от начальных позиций на предприятии до директора по продажам.

— 2007 год — упомянутое гранитное предприятие. В 2011 году Максим Шкиль основал «Первую логистическую компанию», специализация — грузовые перевозки железнодорожным транспортом. Парк — 1 500 вагонов. 2015 год — приобрел корпоративные права компании «Audi Центр Одеса Юг», которая стала официальным дилером Audi AG в южном регионе, и открывшую дилерский салон Audi № 1 в Украине.

— 2016 год — «вместе с немецкими партнерами» Шкиль Максим Викторович основал группу компаний «Автострада», которая специализируется на строительстве и капитальном ремонте дорог. В 2019 году Максим Шкиль объединяет все бизнесы в холдинг MS Capital, а в 2020 году холдинг основывает «Прилуцкую аграрную компанию» земельный банк которой составляет около 5 тысяч гектаров в пределах Полтавской и Черниговской областей.

Мы пройдемся по всей этой цепочке фирм пунктиром, дабы было понятно, что не все, что рассказывает Шкиль как о давних временах, так и о нынешних, соответствует истине.

Начнем с завода минеральных вод, где Максим Шкиль вырос от грузчика до директора. Это правда. Внесем лишь одно уточнение — завод принадлежал отцу Максима Шкиля: Виктор Иванович Шкиль — основатель и собственник завода минеральных вод ООО «Компания Виктар» в селе Бережаны на Львовщине.

После этого, по словам Максима Шкиля, он уехал в Киев, имея в кармане несколько тысяч долларов. И вдруг стал владельцем гранкарьеров и производства гранитных изделий. Все правда. Только опять уточним — Шкиль был подставным лицом. Дело в том, что он как раз делал другую карьеру, которая очень помогала первой — политическую. Он работал помощником народного депутата от «Партии регионов» Николая Демянко — с 2007 по 2014 год:

Максим Шкиль — помощник депутата.

До 2014-го это было отличным стартом, ведь Демянко — близкий друг Януковича. Вскоре Шкиль Максим Викторович становится лидером политической организации «Молодые регионы» — молодежного крыла «Партии регионов».

Шкиль Максим Викторович становится «юным регионалом» и получает гранитный карьер

Начиная с 2014-го, Шкиль подчеркивает в интервью, что абсолютно аполитичен, однако, начиная с 2014-го, он старается подчеркивать в интервью, что совершенно аполитичен. Менее осмотрительно ведут себя бывшие коллеги Шкиля.

Например, еще один помощник Демянко — Константин Нестеренко — внезапно засветился на Кутузовском проспекте в Москве. Точнее попали в объектив камеры случайного свидетеля зарегистрированные на его фамилию номера Mercedes S500. Знаки, как и положено, от Верховной Рады, правда, флажок Украины заклеен.

Фото сделано 2 января 2018 года. Кто-то из всей этой компании явно ездил на Новый год «к ближайшему соратнику Януковича, также бежавшему в Москву Сергею Курченко», — делает предположение Андрей Лозовой, секретарь Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия.

За рулем Audi был пьяный Иван Федорко — начальник грузоперевозок «Укрзалізниці» и большой друг Шкиля. Известно, что Шкиль любит роскошные машины. Правда, Mercedes S500 — не его фасон. Страсть владельца салона «Ауди» — Audi Q7. Именно этот автомобиль 3 июля врезался в машину фотокорреспондента Максима Левина. В салоне были еще жена и маленькие дети журналиста. Все они оказались в больнице.

За рулем Audi был пьяный Иван Федорко — начальник грузоперевозок «Укрзалізниці» и большой друг Шкиля. И настолько для него ценный, что владелец «ПЛК» подарил ему ту самую Audi Q7.

Хотя Федорко за это ДТП отделался всего лишь штрафом и лишился прав, но место свое в УЗ из-за резонанса инцидента потерял. Зато Шкиль продолжил триумфальный путь по шпалам.

И поднимался по карьерным ступеням «молодежки» Партии Регионов — организации «Молодые регионы», которую вскоре возглавил. После 2014 года он постарался об этом забыть, но мы позволим себе это напомнить. И именно с деятелями стремительно набиравшей обороты Партии Регионов и связано то, что Шкиль стал «владельцем» карьера.

Максим Шкиль налаживает коррупционные связи

Правда, совсем уж бить баклуши ему не пришлось — на него возложили обязанность построить логистику по вывозу гранита, в том числе — из Чернобыльской зоны.

Для этого пришлось искать связи в «Укрзалізниці», что Шкиль успешно сделал. С помощью настоящих владельцев гранитного бизнеса, конечно. Но это пригодилось впоследствии, когда молодое дарование Максим Шкиль решил заняться грузоперевозками и основал «Первую логистическую компанию».

Тут ему очень помог чиновник УЗ Иван Федорко, прославившийся немного позже тем, что на автомобиле Audi Q7, будучи пьяным в хлам, врезался в машину. Правда, ему сильно не повезло — за рулем пострадавшей машины был журналист, потому Федорко потерял свою должность директора по грузоперевозкам и логистике в УЗ, которая немало способствовала заработкам «Первой логистической».

Пробивной львовянин стал зиц-председателем в крупном бизнесе своих кураторов. Как подставной руководитель он управлял и карьером, и предприятиями по производству асфальтобетона и щебня.

За ними пошла череда успешных бизнесов, которые «создавал» Шкиль. В их числе «ПЛК».

Еще ведя гранитный бизнес, Шкиль начал выстраивать выгодную логистику — для вывоза гранита из чернобыльской зоны на экспорт. Сделать это было не просто, а очень просто, имея такого друга, как Федорко, — одного из ключевых руководителей «УЗ».

Даже когда Федорко так некстати врезался в машину журналиста и лишился кресла, Шкиль продолжил успешно развивать свой бизнес Когда тот получил должность директора по грузоперевозкам и логистике в УЗ, на него и его «партнера» Шкиля пролился золотой дождь.

У железнодорожного чиновника вырос дворец в элитной зоне под Киевом стоимостью в несколько миллионов долларов. А «Первая логистическая» и впрямь стала первой среди конкурентов, благодаря преференциям, которые получала от УЗ.

«Партнеры» сблизились еще и семьями: Федорко устроил в «ПЛК» свою дочь. Позже грузовой босс УЗ пошел на повышение, став начальником прифронтовой Приднепровской железной дороги.

Максим Шкиль после Майдана: все только лучше!

Что весьма интересно, события 2014 года никак не повлияли на бизнес Шкиля. Даже наоборот — он быстренько открестился от сотрудничества с Партий Регионов и перебежал в стан победителей, найдя нового покровителя — министра инфраструктуры Омеляна. Который к тому же оказался его кумом.

И «ПЛК» начала получать крупнейшие заказы от «Укразалізниці», занявшись, среди прочего, перевозкой сельскохозяйственной продукции. И с завидным постоянством «выигрывая» тендеры от Минагрополитики, «ПЛК» использовала известный способ обогащения — перевод денег на счета фиктивных компаний.

Схема проста: «ПЛК» включала свои же компании в расходную часть перевозочной фирмы и тем самым делала ставку налога мизерной. По подсчетам расследователей, ежегодно на этой афере ее участники клали в карман 400 миллионов гривен в год. А все это продолжалось все время, когда министром инфраструктуры был Омелян.

Что касается автосалона, то стоит упомянуть, что Audi Q7 Ивана Федорко, о которой уже упоминалось, была именно из него — Шкиль просто подарил ее своему другу-чиновнику. Это короткая история давних дел.

Бомба и Максим Шкиль

В июне 2017 года Райнер Бомба, госсекретарь Федерального министерства транспорта, строительства и городского развития Германии, посетил только что открытый под Одессой «Ауди Центр Одесса Юг».

Внимание немцев к этому событию было неслучайным. Это крупнейшая дилерская точка концерна AUDI AG в Украине и большая гордость его владельца — Максима Шкиля.

В собственности у этого бизнесмена из Львова еще несколько предприятий, например, «Первая логистическая компания» («ПЛК») — один из крупнейший операторов по перевозке зерна по железной дороге.

Ни Бомба, ни автомобилестроители из Германии не догадывались, что в салон Шкиля Максима Викторовича вскоре после того, как они перережут ленточку и уедут, войдут представители правоохранительных органов.

Шкиль под пристальным вниманием налоговиков и полиции с 2014 года — того самого момента, когда сбежал из страны его бывший покровитель Виктор Янукович.

Однако это не мешает ему оставаться на плаву и при новой власти. Надежный тыл Шкилю и его «Первой логистической» обеспечивает нынешний министр инфраструктуры, а по совместительству кум главы «ПЛК» Владимир Омелян.

Министр курирует «Укрзалiзницю», в тесной связке с которой Шкиль Максим Викторович развивает свой бизнес. Но обо все по порядку.

А теперь займемся более близким временам и перейдем к одной из самых известных и успешных фирм Шкиля — «Автостраде».

Свой взлет она начала тоже при Омеляне — после его назначения министром и было основано ООО «СП Автострада» — 1 декабря 2016 года:

Автострада Максима Шкиля.

Возглавляет его некий Вакар Анатолий Николаевич, а основателем через прокладку в виде ООО «МС Капитал» является Максим Шкиль:

Максим Шкиль — настоящий владелец Автострады.

Кстати, адрес, по которому зарегистрировано ООО «МС Капитал» — Киев, улица Гончара, 35 — прославился тем, что в этом здании долгое время находился один из наиболее мощных конвертационных центров с оборотом в сотни миллионов гривен. Пик его деятельности как раз и пришелся на год основания ООО «СП Автострада». Но, может, это простое совпадение.

Больше дел Автострады: Максим Шкиль получает доступ к телу Зеленского

А вот то, что ООО «СП Автострада» стало, наряду с ООО «Первая логистическая компания», одним из главных подрядчиков «Укрзалізниці», отнюдь не совпадение. Именно «Автострада» получила подряд на реализацию проекта «Go Highway».

Конечно, подавляющее большинство читателей слыхом не слыхивали это название. Но это — тот самый «гиперлуп» (или «гиперпул» — уже непонятно, как правильно), о котором Омелян рассказывал во всех интервью. Кстати, деньги на него потрачены немаленькие, а где он?

То, что подряд на амбициозный и дорогой проект получила вновь основанная фирма, никого не удивил. Впрочем, рекомендуем подробности прочитать здесь: История одного успеха: Максим Шкиль и дорожная мафия Украины — Автострада. Там не только о «гиперлупе» Омеляна и росте благосостояния Шкиля, там много интересного.

А мы все же перейдем к более свежим временам. В 2019 году, после смены власти, ООО «СП Автострада» не оказалось без работы, как следовало бы ожидать. Наоборот — компания попала в семерку подрядчиков, которые получили три четверти подрядов на работы в рамках очередного распила государственного бюджета уже от новых руководителей страны — президентского прожекта «Велике будівництво». Именно их назвали «дорожным картелем»: «Автомагистраль-Юг», «СП Автострада», «Техно-строй-центр», «Онур Конструкцион Интернешнл», «Ростдорстрой», «Альтком» и «ПБС» — они получили в 2020 году 72% заказов.

Как гласят данные сайта самого же ООО «СП Автострада», за 2020 год компания «отремонтировала 300 км автодорог и 25 мостов. По состоянию на середину 2021 компания восстанавливает 800+ км автодорог и 40+ мостов, работая в 11 областях Украины»:

Максим Шкиль считает, что чем богаты — тем и рады.

Какие проекты реализует Автострада Максима Шкиля?

Разночтения на миллиарды

А теперь давайте сравним километры, отремонтированные «Автострадой», со следующей выдержкой из уголовного дела относительно нее же: «За 1 км дороги „Автостраде“ платили около 23 млн грн. Для того чтобы было понятно, о чем идет речь, приведем стоимость 1 км дороги на трассе Киев-Чоп. Она составила 9,6 млн грн. Похожий объект — участок дороги Одесса-Рени, средняя стоимость 1 км — 13 млн грн».

Плюсовать и перемножать мы не будем, дабы не лишить читателя удовольствия от магии цифр. Что спилила «Автострада» на 65 мостах, которые она ремонтирует и уже отремонтировала, выяснить не удалось. Но в убыток себе точно никто не работал.

Раз речь зашла о уголовном деле — цитируемый эпизод — это отрывок из уголовного производства № 1201902000000122, то давайте заглянем в судебный реестр:

Судебный реестр дает интересные результаты по фирме Максима Шкиля.

Кстати, дело «висит» — после запрашиваемого разрешения на обыск, скрин из которого мы демонстрируем, заседаний суда больше не было. Больше двух лет. Почему, интересно? Кстати, интересное совпадение — как только сменилась власть, почему-то прекратилось и расследование. А ООО «СП Автомагистраль» начала выигрывать тендеры на ремонты дорог.

Весь же перечень судебных решений по ООО «СП Автострада» занимает пять страниц. На каждой из них — 25 решений. 125 разнообразных судов:

Максим Шкиль е судебные решения по фирме.

Есть и такое:

Хохяйственные дела Маскима Шкиля.

Это — разборка между ООО «Автомагистраль Юг» и ООО «СП Автострада» за тендер. Который «Автострада» Шкиля нагло забрала из-под носа у «Автомагистрали» другого дорожного «барона» — Александра Бойко: Как одиозный Максим Шкиль и ушлый Александр Бойко грызутся за дорожные миллиарды.

В судебный реестр и выдержки из него мы погрузились не зря. Кончено, хотелось бы изучить все дела — а там, наряду с явно «проходными», случайными упоминаниями ООО «СП Автострада», есть много интересного.

Но наш материал не судебная хроника, а попытка проследить деятельность Максима Шкиля, который из зиц-председателя фирмы людей из семьи Януковича стал человеком, теснящим людей Зеленского.

И логичное продолжение такого карьерного роста бывшего зиц-председателя не заставило себя ждать — дележка дорожных миллиардов закончилась тем, что Шкиль заявил в мае о выходе «Автострады» из состава Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), а сам покинул пост вице-президента организации.

Максим Шкиль сражается за пирожок с зеленым повидлом

Как сообщают «Наші гроші», причина демарша Шкиля проста: Александр Бойко с «Автомагистрали-Юг» недавно забрал у «Автострады» эксплуатационный миллиард на Черниговщине и не отблагодарил.

Кроме того, существует программа, по которой участник дорожного картеля может обратиться в АМКУ и первым слить всех заговорщиков, а за это она получает полную амнистию, и когда антимонопольщики «грохнут» остальных картелистов, то «герою» достанутся все их заказы.

Получится ли у Максима Шкиля опять обставить всех конкурентов — на этот раз из числа «Слуг народа» — покажет ближайшее время. Но в свое время это у него получилось с куда более умными и зубастыми представителями Партии Регионов и окружением Петра Порошенко. Так что ставка Шкиля, пожалуй, имеет все шансы на успех.