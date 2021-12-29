Николай Голомша с семьей создали организованную группировку «ОБСЕ»

Про союз криминальных «авторитетов», адептов «русского мира», стариков-разведчиков и прокурорского клана Голомш.

Нередко в пресс-релизах полиции и прокуратуры, в которых из-за традиционной скупости на детали порой не понятно о чем речь, кроются умопомрачительные истории. Вот, например, в конце ноября сего года автор этих строк наткнулся на новость о мошенниках, продающих по 1,5 тыс. евро удостоверения фейковой «ОБСЕ», якобы дающие их владельцу дипломатический статус и неприкосновенность. В этом случае правоохранители, даже сохранив тайну следствия, «слили» в прессу готовый сюжет для криминальной комедии.

Итак, в ходе досудебного расследования нашими доблестными силовиками было установлено, что на территории Киева действует преступная группа, участники которой причастны к изготовлению и продаже удостоверений мутной «конторы» под названием «Международная дипломатическая миссия «ОБСЕ» (International Diplomatic Mission). По версии следствия, эту «шарагу» злоумышленники выдавали за настоящую ОБСЕ – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как заявили правоохранители, для реализации преступного плана участники группы зарегистрировали в Киеве общественные организации со схожими названиями с представительством ОБСЕ в Украине, и создали веб-сайт с названием и доменным именем, похожим на официальный сайт реальной организации.

По данным следствия, за денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. евро участники группировки «зачисляли» граждан Украины и иностранцев в ряды членов «дипломатической миссии ОБСЕ». После этого дельцы изготовляли и выдавали новоявленным «дипломатам» удостоверения, похожие на удостоверения представителей настоящей ОБСЕ. «Клиентов» уверяли, что эти «ксивы» предоставляют возможность пересечения границы по «зеленому коридору» без карантинных ограничений, получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей, а также другие мнимые привилегии. Следствие считает, что «услугами» злоумышленников воспользовались сотни граждан.

Как заявили в прокуратуре Киева, неосведомленному гражданину почти невозможно отличить фейковый сайт от настоящего. Дельцы публиковали там «новости» своей «миссии», фотографии, информацию о планах и реализуемых «проектах». Но никакого отношения к настоящей международной организации злоумышленники, естественно, не имеют, и «клиентам», разоблачившим их аферу, деньги не возвращали.

1 декабря, спустя чуть менее недели после победных реляций силовиков о разгроме ОПГ «ОБСЕ», на сайте общественной организации «Дипломатическая миссия «ОБСЕ» появилось заявление, где утверждается: обвинения в торговле фальшивыми удостоверениями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – брехня, и что следователи во время обысков ни одной фальшивой «ксивы» не нашли.

От себя отмечу, что это – чистейшая правда, ведь «ООшка» эта выдавала абсолютно подлинные удостоверения «Организации безопасности сообщества Европы» («Міжнародна дипломатична місія «Організація безпеки спільноти Європи»), а не какой-то там Организации по безопасности и сотрудничеству. Ну, а то, что логотипы и дизайн сайтов обеих ОБСЕ поразительно похожи, стоит полагать, случайное совпадение. К тому же, на удостоверениях «ОБСЕ», похожих на удостоверения ОБСЕ, честно указывается, что его обладатель является «public diplomat», то есть «общественным дипломатом». Или, проще говоря, никем.

Что интересно: лавры разоблачителя ОПГ «ОБСЕ» на себя перетягивают Нацполиция, прокуратура Киева и СБУ. Я их (лавры) отдал бы всё-таки «орлам Баканова», поскольку именно «конторские» долго и нудно «вскрывали» эту группировку после того, как в 2017-м «хлопнули» в Новомосковске уголовника-рецидивиста с «ксивой» фейкового «ОБСЕ» на руках. Местный криминальный «авторитет», на счету которого вымогательство и незаконное хранение оружия, с помощью удостоверения «ОБСЕ» свободно передвигался по стране и прокручивал свои махинации. «Сейчас мы выясняем, кто напечатал эту фальшивку», - сообщила тогда спикер (теперь уже бывшая) спецслужбы Елена Гитлянская.

«Дипломатическое прикрытие» криминального «авторитета», задержанного СБУ четыре года назад

Сейчас по итогам четырехлетней титанической розыскной работы «пидозру» в мошенничестве с удостоверениями «ОБСЕ» выкатили какой-то 46-летней гражданке. Как сказано в релизе полиции, розыск других лиц, причастных к преступной схеме, продолжается.

Боюсь, что этот розыск затянется ещё на четыре года и увенчается поимкой очередной мелкой сошки. Поэтому попробуем упростить задачу сыскарям, указав направление, где стоит рыть.

Начнем с простого. Заглянем на сайт фейковой ОБСЕ, а именно в раздел «керівництво місії».

Как видим, её почетный председатель – бывший зам.генпрокурора Николай Голомша, изгнанный из рядов прокуратуры согласно закону «О очищении власти». Если у кого-то закралось подозрение, что этого уважаемого гражданина некие проходимцы записали своим почетным главарем без его ведома, я эти подозрения развею. Например, Юрий Полуэктов, председатель и сооснователь фейкового «ОБСЕ», на последних парламентских выборах выдвигался по мажоритарке от партии «Патриот». Список же партии тогда возглавлял люстрированный законник Голомша.



Николай Голомша

Теперь заглянем в раздел сайта «public diplomat», где «ОБСЕ» опубликовала имена более 200 своих дипломатов-общественников. И обнаружим клан Голомш почти в полном составе.

MYKOLA HOLOMSHA, стоит полагать, это Николай Ярославович собственной персоной. ANDRII HOLOMSHA – скорее всего, - сын Николая Голомши Андрей, бывший заместитель прокурора Львовской области (согласно электронной декларации, покинул прокурорские ряды в 2019 году).



Андрей Голомша



Марьяна Голомша

Здесь же мы видим MARIANA HOLOMSHA, то есть Марьяну Николаевну Голомшу – дочь почетного председателя «ОБСЕ» и, согласно декларации, начальницу отдела прокуратуры города Киева. Кроме того, ARTEM OLIINYK, вероятно, ни кто иной, как муж Марьяны Артем Александрович Олийнык. Бывший милиционер Артем Олийнык, согласно реестру деклараций, на данный момент успел потрудиться на благо отечества заведующим сектором предотвращения и выявления коррупции Минагрополитики, заместителем начальника департамента безопасности «Укрзализныци», а также начальником службы морской безопасности Черноморского филиала Администрации морских портов Украины.

Упомянутые дамы и господа неприлично обогатились на государственной службе, о чем сделал неплохую аналитику проект PROSUD. Мы же на этом аспекте подробно останавливаться не будем, ведь история не совсем про Голомшу.

Общественная организация «Международная дипломатическая миссия «Организация безопасности сообщества Европы», согласно данным сервиса Opendatabot, была зарегистрирована в сентябре 2015 года. Основным направлением деятельности задекларирована «защита Христианства в Европе и мире, защита членов и сотрудников ОБСЕ и все другие направления, влияющие на мир и спокойствие в Европе и мире». Примечательно, что тогда же, в 2015-м, Николай Голомша объявил о начале политической карьеры, но в регистрационных данных ОО «ОБСЕ» его ФИО никогда не фигурировали. У истоков организации изначально стоял упомянутый выше Юрий Полуэктов.



Юрий Полуэктов

Сведений о Полуэктове, ровно как о его «шаршке», в открытых источниках весьма немного. Личная страница персонажа в Facebook говорит лишь о том, что её владелец – чертовски набожный человек. Однако на просторах интернета мне на глаза попалась перепечатка (при попытке перейти на оригинал выдается «ошибка 404») расследования моих ивано-франковских коллег, в котором Юрий Полуэктов вспоминается не один раз.

Журналисты обратили внимание на присутствие якобы наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на месте конфликта между греко-католиками и православными конфессиями вокруг древнего храма Благовещенья Пречистой Девы Марии в Коломые. Причем, наблюдатели эти явно подыгрывали Московскому патриархату. Одним из них оказался Юрий Полуэктов.

Как вы догадались, представлял он ту «ОБСЕ», в создании которой сам поучаствовал.

Примечательно, что тогда почетный пост в фейковой «ОБСЕ», ныне принадлежащий Голомше, совместно с парой других «стрёмных» персонажей занимал генерал-полковник Виктор Николаевич Палий – начальник Главного управления разведки Минобороны времен позднего Кучмы. По ходу повествования его имя будет возникать еще не раз, тут же мы остановимся на одной детали.

В 2013 году Виктор Палий принимал активное участие в проведении «международного молодежного собрания военно-патриотических организаций «Союз Наследников Победы 2013–2015» в Одессе. Его организаторами выступили «запоребриковые» общественные организации, такие как «Региональное общественное движение поддержки защитников Родины «Доблесть Отчизны» и Федерация военного многоборья «Русь». На этом мероприятии «русские братья» промывали мозги подросткам из СНГ советским интернационализмом.



Виктор Палий, 2013 год

Идем далее.

Юрий Полуэктов вышел из состава учредителей ОО «ОБСЕ» в конце 2019 года (но, что важно, остался её руководителем и членом правления). Сейчас отцами-основателями этой «конторы» записаны Вячеслав Буденко, Владислав Павловский и Александр Колос. Есть еще «правление» организации, из состава которого, кроме Полуэктова, стоит выделить Ларису Драгунову.



Лариса Драгунова

Драгунова Лариса Владимировна вместе с Юрием Полуэктовым, по данным сервиса Оpendatabot, с 2006 года является соучредителем МБО «Международный духовный центр «Преображение». Эта «контора» в 2011 году, согласно сообщениям российского информагентства и официального сайта небезызвестной Наталии Витренко, вошла в состав Координационного совета ВОО «Интернациональная Россия» вместе с другими организациями со звучными названиями, такими как «Казацкая украинская партия», партия «Киевская Русь», Центр структурного развития «Кремлевская стратегия» и «Всеукраинское объединение русских соотечественников».

Отметим, что в декабре 2012 года «Международный духовный центр «Преображение» Полуэктова и Драгуновой стал официальным партнером общественного движения «Украинский выбор», подписав договор о партнерстве и сотрудничестве с лидером этой «пятой колонны» Виктором Медведчуком (о чем упоминается в «боевом листке» кума Путина).



Юрий Полуэктов и Виктор Медведчук во время подписания «эпохального» договора о партнерстве.

Изначально основным проектом программы МБО «Международный духовный центр «Преображение» был «Ход икон церквями Украинской Православной Церкви (МП) по всей Украине». После Революции достоинства и начала российской агрессии эта разбитная шайка под эгидой Московского патриархата продолжила активно гастролировать по стране с иконами и мощами «чудотворцев». Правда, не под вывеской «Преображения», а БО «Духовно-культурный фонд «Будущее потомков» и мутной конторы «Международная дипломатическая духовная академия». Первой организацией руководит упомянутая выше член правления ОО «ОБСЕ» Лариса Драгунова. Вторую, являющуюся филиалом «ОБСЕ», возглавляет Юрий Полуэктов лично.

Интересно, что в качестве управляющего делами «Преображения» на официальной странице организации указан Полуэктов Георгий Юрьевич (вероятно, сын «главаря»). В разный период времени, согласно регистрационным данным, Георгий Полуэктов числился руководителем 11 филиалов группировки «ОБСЕ».

Возможно, у Юрия Полуэктова есть еще один сын – Андрей Юрьевич. Гражданин с ФИО «Полуэктов Андрей Юрьевич», по данным сервиса Opendatabot, является владельцем 70 обществ с ограниченной ответственностью (по другим данным, Андрей Юрьевич Полуэктов упоминается в реестрах в качестве бенефициара/руководителя юрлиц более 200 раз). Причем, в большинстве случаев основным профилем деятельности этих фирм указана «неспециализированная оптовая торговля», более того – их уставными фондами Андрей Полуэктов в большинстве случаев завладел в одном и том же 2018 году. А это специалистам по экономической преступности может показаться очень подозрительным.

Важная деталь: согласно реестрам, у общественной организации «ОБСЕ» сейчас зарегистрировано не менее 65 филиалов и «обособленных подразделений» (еще несколько лет назад их насчитывалось более 200). Причем, это не только региональные ячейки «банды», но и разнообразные «академии» со звучными названиями, как то «Международная академия высокомобильных десантных войск» или «Международная академия разведки».



Вячеслав Буденко (справа)

Еще один отец-основатель «ОБСЕ» уроженец российского Усть-Джегута Вячеслав Евгеньевич Буденко в далеком 2010 году выступил соучредителем Международной общественной организации «Международная дипломатическая миссия народной демократии «Европейская Украина», которая в 2019-м, спустя два года после ухода из неё г-на Буденко, сменила название на «Международная дипломатическая миссия публичной дипломатии» (регистрационные данные тут). Буденко также указан среди совладельцев рекламной фирмы «Имидж Групп Интернешнл». Последняя деталь представляет интерес, поскольку, кроме Буденко и ещё пяти граждан, в совладельцы фирмы записан некто Палий Роман Николаевич. Фамилия и отчество этого господина совпадают с таковыми упомянутого выше генерал-полковника Виктора Николаевича Палия. Персонаж с ФИО «Палий Роман Николаевич» также присутствует в реестре электронных деклараций. Еще недавно этот человек трудился в Антимонопольном комитете Украины.

Вскользь стоит упомянуть, что среди основателей «Европейской Украины» есть еще один примечательный персонаж – Фаенгольд Николай Аркадьевич. Николай Фаенгольд выступает директором двух ООО – «Старлайт Диджитал» и «Старлайт Дистрибюшн». Обе входят в медиа-империю олигарха Пинчука, бывшего зятя экс-президента Украины Кучмы. Но вернемся к Буденко.

Этот гражданин, согласно биографической справке, успел потрудиться заместителем председателя Квалификационной комиссии судей общей юрисдикции, членом некоего Координационного комитета по борьбе с коррупцией, начальником Государственно-судебной администрации города Киев. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду, куда его выдвинула партия «Гражданская солидарность». Партия «Гражданская солидарность» в момент своего основания называлась Партией патриотических сил, и возглавлял её Александр Зинченко, на тот момент бывший секретарь СНБО. После кончины Зинченко партию возглавил Виктор Николаевич Палий. Тот самый генерал, бывший начальник военной разведки времен Кучмы.

Вячеслав Буденко в бытность своего участия в «Европейской Украине» именовал себя президентом этой организации. Тогда в ней был еще и вице-президент. В роли такового выступал иранский подданный Али Реза Резазаде, которого некоторые СМИ упорно называли мошенником.

«Признание» на международном уровне «Европейская Украина» и Вячеслав Буденко получили в 2015 году, когда вскрылось, что Буденко записывал членов Европарламента в свои младшие партнеры по «Европейской Украине» без их ведома.

Еще один основатель «ОБСЕ» Павловский Владислав Андреевич, ранее именовавший себя «президентом миссии», вместе с бывшим почетным сопредседателем «шараги» Виктором Палием регулярно «светился» в скандалах вокруг Общественного совета при Министерстве обороны.



Владислав Павловский

Несмотря на кажущееся церемониальное значение Общественного совета, если вникнуть в положение об этой структуре, можно разглядеть некоторое пространство для «распила» и «решалова» (не говоря уж о неком статусе и возможности «подлахматить» какую-то грамоту или медальку). И когда в свое время волонтерские и ветеранские организации попытались зайти в Общественный совет, то наткнулись на сомкнутые ряды мощных стариков родом из КГБ и Советской Армии. Причем, в последние годы на руководящих позициях в Общественном совете постоянно заседают люди, так или иначе связанные с «ОБСЕ».

Вот, например, так выглядел Общественный совет при МОУ, сформированный в 2017 году. Сразу бросаются в глаза Владислав Павловский и Виктор Палий. Но тут есть еще некто Владимир Сапсай, делегированный в ОС МОУ от ВОО «Журналисты против коррупции», созданной бывшим «сотником» финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Котом. Сапсай Владимир Григорьевич в реестрах фигурирует как «подписант» филиала «ОБСЕ» под названием «Международная академия правовой помощи». А вожак «журналистов-антикоррупционеров» Сергей Кот руководит «Международной журналистской антикоррупционной академией» при всё той же «ОБСЕ».

(Важно: Сергей Кот и «Журналисты против коррупции» фигурируют в нашем расследовании «Понты», «ксива», пистолет. Как торгуют статусом журналиста в Украине»).

Сейчас в общественном совете при МОУ ситуация не особо изменилась. Там нет лично Палия либо Павловского, но есть Чепец Владимир Иванович. И не просто есть, а возглавляет эту структуру.



Владимир Чепец

Капитан 1 ранга Владимир Чепец в открытых источниках упоминается как один из создателей Центра информационно-психологических операций ВМС (ныне ЦИПСО ССО ВСУ). Его роль в создании, если верить открытым источникам, заключается в «значительных усилиях». В реестрах Чепец фигурирует, кроме всего прочего, как руководитель «Европейского института мониторинга и анализа». Это – филиал группировки «ОБСЕ». Также Владимир Чепец указан руководителем киевского областного представительства общественного союза «Всеукраинский союз гражданских объединений участников боевых действий, антитеррористической организации, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов». Директор материнской «конторы», по данным сервиса Opendatabot, – уже изрядно тут примелькавшийся мощный старик Виктор Палий.



Виктор Палий

В целом паутина связей «ОБСЕ» очень обширна, эта «контора» так или иначе связана с рядом других «ООшек», на первый взгляд нелепых, но «заточенных» на, скажем так, перспективные схемы. Если эту паутину распутать и систематизировать, может получиться увесистый том чудных открытий. Но пока остановимся на «ОБСЕ».

Среди двух сотен имен и фамилий, упомянутых на сайте «ОБСЕ» в качестве «публичных дипломатов», попадаются смутно знакомые.

Например, кроме упомянутых выше Голомш, здесь присутствуют Анатолий и Сергей Страшные.

ANATOLII STRASHNYY, вполне вероятно, - это Страшный Анатолий Андреевич, налоговик-ветеран, отметившийся впечатляющим «схематозом» в Одесской налоговой и не только.



Анатолий Страшный

На счет г-на SERGIY STRASHNYY автор уверен чуть меньше. Это может быть как брат Анатолия, Сергей Андреевич, так и Страшный Сергей Анатольевич, ныне депутат Одесского горсовета от партии подозреваемого Труханова «Доверяй делам».



Андрей Флекей (в центре)

Andrei Flekei, скорее всего, - это обитатель Монте-Карло Андрей Флекей, бизнесмен из орбиты беглых казнокрадов Азаровых и непубличного российского мультимиллионера Олега Бурлакова (подробнее об этом персонаже можно почитать здесь).

Вполне возможно, в этот список затесалось еще немало достойных внимания персонажей, которых автор идентифицировать не смог. В то же время, сколько на самом деле «корочек» фейковой «ОБСЕ» сейчас находится на руках у граждан, имена которых вожди «ООшки» не рискнули упоминать на её сайте, можно лишь гадать.

Как заявляла Служба безопасности Украины, среди «клиентуры» фейковой «ОБСЕ» немало выходцев из «стран с повышенной террористической угрозой». Иностранцы использовали «удостоверения» для избегания пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии. По данным спецслужбы, в очередь за «ксивами» мнимой «ОБСЕ» выстроилась чуть ли не целая толпа нелегалов, которые запланировали с помощью фейкового дипломатического иммунитета «незаконно пересекать госграницы разных стран».