За антиконституционные репрессии против СМИ Зе-режиму придется отвечать

Обанкротившийся Зе-режим боится правды и ненавидит свободу слова. Власть уже давно превратилась в «голого короля», которого высмеивает и не любит народ. Доверие к власти тает с каждым днем, рейтинги падают. Но вместо того, чтобы сменить курс, как требуют граждане, «голые короли» пытаются заткнуть рот всем, кто показывает их бездарность, несостоятельность, коррумпированность и глупость. Поэтому антиконституционные репрессии против оппозиционных СМИ усиливаются.

Сегодня под покровом ночи власть ввела очередной пакет антиконституционных санкций СНБО против телеканалов, которые были созданы на базе незаконно заблокированных в феврале оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции были введены против ООО «Тайм медиа» (это телеканал «Перший Незалежний», созданный журналистами «112 Украина», NewsOne и ZIK). И против ООО «ТелеПростір» — телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE.

«Зеленый режим» не считается ни с Конституцией, ни с мнением украинских граждан. Ему плевать на критику и осуждение международного сообщества. Власть нагло игнорирует заявления представителей Офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека, в которых решение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали противоречащим международным стандартам в области прав человека. Вместо того чтобы остановиться, власть усиливает гонения на свободу слова. Расправляясь с неугодными СМИ, превращая государственные каналы в рупор своей пропаганды, они стремятся удержаться у власти. Но это им не поможет!