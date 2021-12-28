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Дайджест > Вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса это... замаскированная генная терапия. Шокирующее заявление директора Bayer

Вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса это... замаскированная генная терапия. Шокирующее заявление директора Bayer

Агата Кловская
28.12.21 21:46
264
Вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса это... замаскированная генная терапия. Шокирующее заявление директора Bayer

Во время глобальной конференции по здравоохранению World Health Summit президент фармацевтического подразделения Bayer (международного концерна, специализирующегося на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, — прим. «НИ») Стефан Элрих (Stefan Oelrich) признался международным «экспертам», что «обе мРНК-„вакцины“ от Pfizer-BioNTech и Moderna — это вовсе не вакцины, а скорее замаскированные инъекции „клеточной и генной терапии“», — пишет Medicine.News.

«Участники World Health Summit также услышали, как Элрих объяснил, что если бы эти инъекции при продаже маркировались в соответствии с тем, чем они являются на самом деле, большинство людей, вероятно, отказалось бы от них», — уточняет Medicine.News.

 

«Мы действительно делаем этот скачок (для продвижения инноваций) — мы как компания Bayer — в клеточной и генной терапии... В конечном счёте, мРНК-вакцины являются примером для этой клеточной и генной терапии», — отметил Элрих.

«Я всегда люблю повторять: если бы два года назад мы задали бы общественности вопрос — „А вы бы хотели принять генную или клеточную терапию и ввести это в своё тело?“ — у нас, вероятно, было бы 95% отказов», — сказал с трибуны World Health Summit Стефан Элрих.

«Единственная причина, по которой удалось достигнуть хоть какого-то „успеха“ в том, чтобы заставить массу людей „засучить рукава“ (для проведения вакцинации — прим. „НИ“), заключается в том, что „большая фарма“ (big pharma) солгала общественности о том, что же это такое на самом деле и что они якобы делают», — отмечает портал Medicine.News.

Далее издание приводит ещё одну цитату Стефана Элриха:

«Наши успехи за эти 18 месяцев (продолжительность пандемии covid-19 на момент проведения саммита — прим. „НИ“) побуждают нас полностью сосредоточиться на доступе (вакцин), инновациях и сотрудничестве для достижения здоровья для всех, особенно сейчас, когда мы вступаем, помимо всего прочего, в новую эру науки — в этом контексте многие люди говорят о биореволюции», — продолжал хвастаться Элрих на мероприятии«.

Кроме того, Стефан Элрих в ходе своего выступления подчеркнул: «В действительности я не заинтересован в здоровье для нескольких счастливчиков, я заинтересован в здоровье для всех».

«„Вакцины“ Covid перепрограммируют человеческие тела, чтобы создать новую расу рабов, управляемых искусственным интеллектом», — называется следующая часть публикации.

«Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также были замешаны в этом, изменив определение «вакцины» и включив в него инъекции мРНК. Фальшивое федеральное агентство, которое на самом деле представляет собой всего лишь замаскированную частную корпорацию, решило, что старое определение «вакцины» было «проблематичным» для целей распространения «пЛандемической» лжи.

Поэтому агентство полностью отказалось от этого и придумало совершенно новое определение, подходящее для повестки. Глобальный институт McKinsey описывает эту «биореволюцию», о которой упоминал Элрих в своем выступлении, как «слияние достижений биологической науки и ускоряющегося развития вычислений, автоматизации и искусственного интеллекта, которое подпитывает новую волну инноваций».

«Эта биореволюция может оказать значительное влияние на экономику и нашу жизнь, от здравоохранения и сельского хозяйства до потребительских товаров, энергии и материалов», — указывают эксперты McKinsey.

Другими словами, инъекции мРНК от «большой фармы» (big pharma) закладывают основу для тотального превращения человечества в управляемую искусственным интеллектом расу рабов, контролируемую чем бы то ни было, что глобалисты ещё собираются внедрить в человеческие тела посредством «вакцинации», пишет Medicine.News.

На конференции Элрих также выступал за сокращение населения планеты, сообщив о том, что следует раздать больше противозачаточных средств «ещё сотне миллионов женщин» по всей Европе.

«В этом году мы инвестировали 400 миллионов долларов в новые заводы, предназначенные для производства противозачаточных средств длительного действия для женщин в странах с низким и средним уровнем доходов. Вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс мы очень тесно работаем над инициативами в области планирования семьи», — пояснил он.

По словам Элриха, продолжающееся введение вакцин против covid в сочетании с другими методами депопуляции в конечном итоге создадут «устойчивый» мир (sustainable world).

Элрих также является активным сторонником инициативы так называемой «Великой перезагрузки» (great Reset), которая, по словам представителей Всемирного экономического форума (ВЭФ), в значительной степени вызвана «пЛандемией».

«Чтобы добиться лучших результатов, мир должен действовать сообща и быстро, чтобы обновить все аспекты нашего общества и экономики, от образования до социальных контрактов и условий труда», — говорит основатель ВЭФ Клаус Шваб.

По материалам НИ

Тэги: здоровье, вакцина, ГМО, генная терапия

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