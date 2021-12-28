От плюс 30% до минус 20%. Как инвесторы сначала взвинтили цены на столичные квартиры, а теперь их обваливают

Жилье в Киеве становится золотым. В этом году столичная недвижимость рекордно подорожала — до плюс 30% к ценнику. Причем вплоть до сентября за квадратными метрами в буквальном смысле стояли очереди.

«Разобрали даже объекты, которые висели в базах данных риэлторов месяцами и считались неликвидом», — говорит руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина.

Причиной такого ажиотажа стало увеличение доли инвестиционных сделок. К примеру, по многим новостройкам доля покупателей, которые приобретают квартиры для дальнейшей перепродажи или под сдачу в аренду, достигала 70%. Плюс рынок разогрели слухи о готовящемся повышении налогов при купле-продаже недвижимости (которые в итоге оправдались: принятый недавно законопроект 5600 вводит налог 18% с каждой третьей за год сделки; с учетом военного сбора получается 19,5% от стоимости объекта)

Но с осени рынок недвижимости неожиданно остановился.

«Люди интересуются, но по новым ценам покупать не спешат. Квартиры продаются, только при условии скидки хотя бы в 10%», — говорит Луханина.

По мнению специалиста по недвижимости международной сети RE/MAX Михаила Артюхова, продавцы повысили ценники намного больше, чем позволяет спрос. Кроме того, с рынка под конец года неожиданно начали уходить инвесторы.

«Поэтому в 2022 году стоит ожидать отката цен», — считает эксперт.

Впрочем, есть и другие прогнозы.

Ирина Луханина считает, что недвижимость, наоборот, будет и дальше дорожать. И уже к маю-июню следующего года цены вырастут еще на 7-10%. О росте цен заявили и застройщики, но предположили, что игра на повышение может и не пройти.

«В 2022 году цены на недвижимость будут расти. Думаю, будет еще плюс 15-20% по году. Но все будет зависеть от цен на металлопродукцию и стройматериалы, инфляции, общей ситуации в стране — как в итоге решится энергетический кризис, какой будет политическая ситуация, что станет с доходами людей и пр. Если все пойдет по совсем уж негативному сценарию, подорожания может и не быть, цены, наоборот, начнут снижаться», — говорит Руслана Грабко, директор по продажам группы компаний DIM.

Разбирались, что будет с рынком недвижимости в 2022 году и почему украинцы перестают вкладывать деньги в квартиры.

Очереди за квартирами и "быстрые«деньги

Несмотря на карантинные ограничения и сложности в экономике, ударившие по доходам многих украинцев, рынок недвижимости в этом году был на подъеме.

«Такого ажиотажа, как был с мая по сентябрь, я давно не помню. Люди буквально выстраивались в очереди за квартирами с мешками денег. И это не преувеличение — по некоторым новостройкам, как только объявляли старт продаж, в отделы продаж приходилось выстаивать в очередях по несколько часов», — говорит Луханина.

Причиной повышенного спроса на квартиры стал инвестиционный интерес.

«Рынок недвижимости уже давно привлекает украинцев — люди скупали квартиры, чтобы затем сдавать их в аренду. Но в этом году инвестиционные приоритеты поменялись. Стало больше тех, кто зарабатывает на перепродаже квадратных метров — покупают на этапе фундамента, продают под сдачу жилья в аренду. На таких сделках и раньше можно было поднять 30%, а в этом году некоторые зарабатывали в 2-2,5 раза больше, чем вложились на старте. Представьте, вы вложили 100 тысяч долларов, а через 8-9 месяцев получили 200 тысяч. Какой еще бизнес в Украине может дать такую рентабельность? Поэтому все ринулись на рынок недвижимости.

Также потенциально прибыльные сделки по покупке квартир в новостройках и их перепродажи после ремонта. В этом случае можно заработать вдвое больше, чем вложили. Покупка жилья под аренду стала менее интересной, чем ранее. Причина в том, что на волне эпидемии и стагнации в сегменте посуточной аренды стоимость съемных квартир в «долгосрочном» сегменте тоже практически не растет. В итоге, если еще недавно инвестиции в квартиру под аренду окупались за 7-8 лет, то теперь эти сроки выросли до 12 лет и больше«,- пояснила нам Луханина.

Но инвестиции в перепродажу квартир — это охота за «быстрыми» деньгами. Рост числа таких покупателей увеличивает общий оборот квадратных метров и создает на рынке видимость ажиотажного спроса.

«Инвесторы выкупают новостройки целыми этажами и даже секциями. Что создает иллюзию дефицита квартир. Потенциальные покупатели видят, что только вчера был старт продаж объекта, а квартир уже осталось мало, а по самым ходовым категориям и вообще не осталось. Что делают люди — бегут покупать. Что делают застройщики — повышают ценник», — говорит Луханина.

Рекордные ценники и бегство инвесторов

Цены на жилье в Киеве в этом году рекордно выросли. Причем в течение буквально пары месяцев, на которые пришелся пик ажиотажного спроса.

«Застройщики картельно повысили цены на 15-20%, а вторичка тут же подтянулась», — говорит Артюхов.

По словам Ирины Луханиной, за июнь-июль этого года квартиры в Киеве повысились в цене на 20-30%, в зависимости от класса жилья. «Эконом-класс, однушки подорожали больше, бизнес -класс немного меньше. Но в итоге ценник вырос на все — от хрущевок до новостроек», — отмечает Луханина.

По данным «Лун. Город», новостройки подорожали с 27,7 тысячи гривен за квадрат в январе 2021 года до 34,7 тысячи в декабре, то есть плюс 7 тысяч гривен за квадрат за неполный год. Причем тенденция повышения цен сохраняется — еще в ноябре ценник был на 1,7 тысячи за квадрат меньше декабрьского.

Эксперты уверены, что ценники подхлестнул именно повышенный спрос на квартиры. Который к тому же усилился на волне слухов о введении НДС на новостройки и повышении налога с купли-продажи жилья.

Эти нормы были заложены в законопроекте 5600. «Люди спешили заключить сделки, пока налоговое поле не изменилось», — пояснила Луханина.

В итоге скандальный проект 5600 приняли без НДС на квартиры, но с 18% налога с третьей продажи недвижимости за год. «Но теперь появились слухи о том, что вдогонку готовится еще один законопроект, в котором все же пропишут НДС на жилье. Это будет подстегивающим фактором для покупателей уже в 2022 году», — считает Луханина.

Впрочем, у застройщиков свои аргументы. Они уверены, что квартиры дорожают по объективным причинам.

«Стремительный рост цен обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличение себестоимости строительства на фоне ускорения инфляции. Вспомните, что творилось на мировых рынках — металл подорожал вдвое, древесина — в три раза. При этом удельный вес арматуры в строительстве жилья достигает 20-30%. Инфляция взвинтила вверх цены и на стройматериалы.

Так, бетон подорожал на 40-45%, керамоблок на 35-40%, утеплитель — на 30%, лакокрасочные материалы, щебень, песок, стекло — все пошло в рост.

В итоге средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 25% в гривне и на 32% в долларах. Во многих ликвидных проектах цена поднялась также за счет увеличения спроса на них. Предложение же на рынке, наоборот, просело. В итоге, по состоянию на ноябрь 2021 года количество распроданных квартир в строящихся домах составляло 69%, тогда как годом ранее этот показатель едва доходил до 54%», — говорит Руслана Грабко.

Риэлторы рассказывают, что многие застройщики, как только спрос на квартиры вырос, изменили схему работы. «Они перестали пускать на просмотры покупателей, которых нашли инвесторы и начали запрещать или усложнять переуступку прав собственности. Покупателей стали переориентировать на „свои“ агентства недвижимости, а там ценник был плюс 5% к стоимости, которую выставлял инвестор. То есть, застройщики пытаются заработать еще и на спекулятивных сделках своих же покупаелей -инвесторов. Это также способствовало разгону цен», — добавила Луханина.

Впрочем, по ее словам, ажиотажный спрос на квартиры с начала осени вдруг пропал.

«По повышенным ценам люди не спешат покупать. Смотрят, звонят, но со сделками тянут», — говорит Луханина.

Артюхов также отмечает, что недвижимость сейчас явно переоцененная, и покупают квартиры, только если предлагается скидка.

«К примеру, на вторичке по Украине в целом рост цен на выставленные на продажу квартиры составил 15-17%. Цены фактически достигли потолка. И реальная цена продажи, как правило, на 10-12% ниже, чем изначально заявлял собственник, то есть, идет активный торг», — говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Рынок остановился и из-за крутого разворота инвесторов.

«Они начали уходить из недвижимости. Куда именно, мы увидим уже в следующем году. Многие останутся на этом рынке, но будут зарабатывать уже не на перепродаже жилья, а на строительстве. Появится пул новых застройщиков, которые „выросли“ из спекулянтов. Они начнут вытеснять „старую гвардию“, которая привыкла работать с рентабельностью в десятки процентов. Уже есть проекты, в которых себестоимость строительства составляет 400 долларов за квадрат, а продают по 600 долларов, и при этом застройщики не разоряются», — отмечает Артюхов.

«Многие инвесторы просто взяли паузу — пока ситуация в стране не проясниться. Вкладывать деньги в недвижимость, когда каждый день повторяют, что „Путин нападет“ решится не каждый. Как будут вести себя инвесторы дальше зависит от того, какой будет политическая и экономическая обстановка», — добавила Луханина.

Что будет с ценами на жилье в 2022 году

Главная интрига — что будет с рынком недвижимости в следующем году.

По словам экспертов, возможно несколько сценариев развития.

Первый сценарий — пессимистический: ухудшение политической и экономической ситуации в стране, эскалация на Донбассе, «страшилки» о войне с Россией, и на этом фоне — разгон инфляции и рост безработицы. К сожалению, этот вариант развития событий не кажется таким уж нереалистичным.

«В этом случае, понятно, никто в квартиры вкладываться не станет. Наоборот, люди попытаются вынуть деньги из недвижимости, что может спровоцировать откат цен», — говорит Луханина.

О том, что недвижимость в 2022 году может подешеветь, нам сказал и Михаил Артюхов. По его мнению, цены достигли пика, жилье явно переоценено, и теперь рынок должен «выровняться» за счет скидок. Не исключен откат цен на исходные позиции — то есть, минус 20-30%.

Второй сценарий — оптимистический. Если ситуация в стране улучшиться, или, как минимум, не будет ухудшаться, ценник на квартиры может еще больше вырасти.

«Думаю, к маю-июню 2022 года мы увидим еще плюс 7-10% к ценнику. Ведь с учетом повышения налога с третьей сделки, многие частные продавцы попытаются переложить дополнительные затраты на покупателей. Если же введут еще и НДС на жилье, то возможет рост цен до 30%», — говорит Ирина Луханина.

По мнению Русланы Грабко, в 2022 году цены на недвижимость будут расти. В среднем по году увеличение стоимости может составить 15-20%, но все будет зависеть от цен на стройматериалы, инфляции и общей ситуации в стране.

Юрий Пита считает, что рост цен будет куда ниже — в первом полугодии 2022 года — плюс 5-7% и на первичке, и на вторичке. «До марта ценники, скоре всего, останутся стабильными, а с апреля по июнь повысятся на 7% в Киеве, Львове и Одессе и на 5% в Харькове и Днепре», — отметил Юрий Пита.

Причем, больше всего подорожают самые востребованные — в сегменте новостроек это формат «город в городе», на вторичке — небольшие квартиры эконом -класса площадью 35-50 квадратов. По остальным квартирам рост будет в пределах 3%.

По мнению основателя и управляющего партнера группы компаний Concept Group Михаила Подвысоцкого, на первичке спрос в следующем году будет сосредоточен в сегменте объектов «комфорт» и «комфорт плюс» — станут раскупать 1-2 комнатные квартиры площадью до 60 квадратов. А вот что касается цены, то тут ситуация во многом будет зависеть от ситуации в стране и развития ипотечного кредитования. Если количество кредитных сделок вырастет до 30% в общей структуре продаж, на рынке возможет бум, и, соотвественно, рост цен.

«Но по по итогам 9 месяцев этого года, доля ипотечных сделок на первичке — всего 0,5%, а по программе „Доступная ипотека“ — около 20%. Пока этого мало», — говорит эксперт.

То есть, как видно, ни застройщики, ни риэлторы пока сами не до конца понимают, что будет с рынком недвижимости и ценами на квартиры в следующем году.

Общий настрой — на рост ценников.

Но, понятно, что протянуть очередное повышение цен в ситуации, когда нет доступной ипотеки, доходы рядовых украинцев не растут, а инвесторы разбегаются, будет крайне проблематично. Наоборот, чтобы хоть что-то продавать, владельцы квартир будут вынуждены снижать ценники.

По материалам «Страны»