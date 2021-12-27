Facebook сознался: его «независимый фактчекинг» — это фейк

Facebook подтвердил, что в основе его «независимой проверки фактов», которую он так громко пиарил в качестве чудо-средства против фейковых новостей, в лучшем случае лежит досужее мнение неких экспертов. В худшем — эти эксперты ничего не проверяют вообще. Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства с компанией Марка Цукерберга, инициированного блестящим американским тележурналистом Джоном Стосселем.

Предыстория следующая. Некоторое время назад Facebook пометил два видеоролика Стосселя, посвященных изменению климата, как «вводящую в заблуждение» и «частично ложную» информацию. 74-летний журналист, обладатель 19 наград «Эмми», полвека проработавший на ABC, CBS, NBC, Fox и привыкший отвечать за свои слова, клеветы не стерпел и подал в суд.

Там-то и выяснилось, что в заблуждение вводит как раз Facebook. Его адвокаты в недавнем письменном возражении на иск Стосселя отметили, что упомянутые ярлыки от соцсети под его роликами — это всего лишь мнения. Дело в том, что в США мнения защищены Первой поправкой и неподсудны по искам о клевете — в отличие от ложной информации о ком-либо.

По сути, юристы Цукерберга, не желая проигрывать суд, предпочли признать: хваленые эксперты Facebook занимаются не фактчекингом, а выражением собственных взглядов на жизнь, которые соцсеть тут же выдает за научную истину, лишь бы заставить молчать неугодных. Конечно, многие об этом и так догадывались, но теперь на этот счет есть неопровержимый документ.

Впрочем, сама история про климатические ролики Стосселя куда интереснее, чем оправдания Facebook.

Какие же это ученые?

22 сентября 2020 года, ровно за год до появления судебного иска, Стоссель опубликовал в Facebook свое 5-минутное видео «Government Fueled Fires», посвященное пожарам в Калифорнии. Название лучше всего перевести как «Власти подливают керосина в огонь». В ролике говорилось о том, что бесхозяйственность властей штата сыграла бóльшую роль в возникновении лесных пожаров в Калифорнии, чем даже изменение климата.

Вскоре после публикации цензоры Facebook сопроводили ее ярлыком «Отсутствует контекст. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация может ввести людей в заблуждение». Метка эта «висит» до сих пор.

Если кликнуть ее, то появится окошко «Проверка фактов» и ссылка на сайт мутной американской НКО Science Feedback (точнее, на ее подразделение Climate Feedback). Там трое университетских ученых разбирают абстрактное утверждение «Лесные пожары вызваны плохим управлением, а не изменением климата» и выносят вердикт: «Это вводит в заблуждение!»

Получается так: Джон Стоссель посмел заявить, что в истории с пожарами в Штатах без халатности властей не обошлось, и Facebook немедленно пригвоздил журналиста к позорному столбу. А для пущей убедительности сослался на неких ученых, которые, как последние наперсточники, взяли да и подменили его тезис.

Но Стоссель оказался тертым калачом. Позвольте, возразил он ученым, вы ведь сами признаете в разборе, что изменение климата — не единственная причина пожаров и что свой вклад вносят также «методы управления земельными ресурсами». Ну так и я о том же: частично виновато потепление, а частично — халатность управленцев! О точных пропорциях можно спорить, но я нигде не говорил, что климат вообще не при чем.

Журналист до мозга костей, Стоссель провел целое расследование, связался с двумя из трех авторов вердикта Science Feedback и выяснил: эти пресловутые ученые даже не соизволили посмотреть его видео! А посмотрев, согласились в разговоре со Стосселем, что вина властей в пожарах очевидна.

Так в чем же дело? Один из них в разговоре с журналистом намекнул на политическую подоплеку. А второй прямо заявил: Science Feedback ополчился на твое видео из-за содержащихся в нем реплик Майкла Шелленбергера. Этот американский журналист известен своими разоблачениями «угрозы» глобального потепления и очень не нравится хозяевам «экологической повестки».

Затем, разумеется, оба респондента Стосселя отказались от своих слов. Ну и какие же вы ученые, возмутился тогда Джон. Вы обычные активисты, которым Facebook предпочитает давать слово, затыкая тех, кто ему не по душе.

В довершение ко всему Science Feedback, отказав Стосселю в рекламации, сделала ошеломляющее признание: она не обязана отдельно вникать в каждый разбираемый ею пост в Facebook — достаточно, мол, иметь общую болванку для всех схожих случаев.

Оклеветали? Платите

Со вторым отцензурированным роликом Стосселя вышло еще забавнее.

17 апреля 2021 года он опубликовал в Facebook свое старое видео «Are We Doomed?» («Мы обречены?»), посвященное экологическим алармистам. Это те, кто любит пугать людей «невиданными ураганами», «катастрофическим повышением уровня моря» и полным бессилием человечества перед лицом стихии.

Естественно, на этом 6-минутном ролике тоже висит ярлык от Цукерберга: «Частично ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов». И экспертиза все та же — от Science Feedback.

Но суть в другом — в этом видео Стоссель, а также трое маститых климатологов приглашают паникеров на дебаты. Приходите, дискутируйте, отстаивайте свою позицию! И те пришли — цензорами в Facebook-запись журналиста. Так и не сумев оспорить его утверждения, «ученые» просто навесили на них ярлык — «Низкая научная достоверность».

Как и подобает журналисту, Джон ответил на это новой публикацией, уже на собственном сайте. В ней он шаг за шагом разбил каждый тезис цензоров. И снова он пообщался с одним из авторов «разоблачения» от Climate Feedback. И снова тот стал оправдываться: дескать, цензорам не понравилась, видимо, тональность (!) высказываний Стосселя...

А знаете что, подумал на этом месте, должно быть, журналист. Мне надоело с вами препираться. Конечно, Facebook — частная компания и вправе меня заблокировать. Но она не вправе клеветать на меня.

Вы подмочили мою безупречную репутацию. Вы ограничили просмотры моих видео. По вашей милости 1,3 млн моих подписчиков в Facebook подумали обо мне бог весть что, а некоторые даже написали: «Как ты мог, Джон, опуститься до лжи?». После вашей цензуры мои доходы от рекламы в вашей соцсети упали в два раза.

Поэтому давайте-ка так, продолжил Стоссель: вы удаляете свои дурацкие ярлыки, а заодно выплачиваете мне 1 млн долларов компенсации за репутационный ущерб. Плюс еще миллион штрафных санкций. Встретимся в суде!

Реакцию Facebook мы уже знаем: да мы без злого умысла! Да это все ученые! Да наши ярлыки — всего лишь мнение! Какой окажется реакция судьи, мы узнаем уже скоро. Возможно, Стосселя ждет то же разочарование, которое постигло летом этого года протрамповского политика Кэндис Оуэнс, безуспешно судившуюся с Lead Stories и USA Today из-за цензуры в соцсети Цукерберга.

Но главное мы уже узнали: «фактчекинг» в Facebook — это такая же разновидность тоталитарного затыкания ртов, как и бесконечные блокировки за «стоп-слова». Только еще подлее, потому что умаляет веру в научную истину и заставляет ученых врать, сбиваясь в целые стаи цензоров по идеологическому признаку.

По материалам Русстат