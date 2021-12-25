Британцы вступают в геополитическую игру и делают ставку на исмаилитов

Поспешный вывод ВС США из Афганистана к концу лета этого года, в результате которого страна была полностью передана под контроль движения «Талибан»*, у многих мог создать ощущение того, что коллективный Запад покинул эту часть мира, потерпев поражение. Но стоит присмотреться внимательнее, и картина предстанет в совсем ином свете.

Во-первых, то, что понимается под коллективным Западом вовсе не представляет собой единую структуру под началом мирового гегемона, как может показаться на первый взгляд. Во-вторых, даже в случае ухода американцев из региона, не секрет, что у их союзника, а иногда и соперника, — Британии были и есть стратегические планы, связанные с этим регионом. Хотя прямо об этом и не говорится, некоторые серьёзные эксперты упоминают о планах англосаксов реализовать четыре проекта по созданию Британской империи 2.0, куда вошли бы:

— II Речь Посполитая,

— Великая Турция (этот проект, в свою очередь, подразделяется на подгруппы «неоосманизм», «неотуранизм» и «неоисламизм» под предводительством Турции),

— Великий Таджикистан

— Великий Вазиристан.

Все эти названия, конечно, условны.

Естественно, конечной целью практически всех этих планов является Россия, за которой последуют Китай и Иран.

Уже сейчас можно заметить первые признаки этой новой «большой игры» в Афганистане. Как и ожидалось, первой из соседних стран, в отношении которых доминирующие в Афганистане талибы выразили своё холодное отношение, стал Таджикистан. Так, представители «Талибана» обвинили Душанбе «во вмешательстве во внутренние дела Афганистана». А в начале октября талибы и вовсе направили в провинцию Бадахшан специальный батальон смертников «Лашкар-и-Мансури» («Армия Мансура»).

Бадахшан — небольшой «пятачок» на востоке Афганистана и единственная территория, граничащая с Китаем. Провинция одновременно граничит с Таджикистаном на севере и Пакистаном на юге.

Почему «Талибан» в первую очередь выбрал своей целью именно Таджикистан — самого слабого своего соседа? Действительно, из шести соседей Афганистана именно Таджикистан является самым слабым и наиболее подверженным риску государством, в отличие, например, от Туркменистана, у которого, несмотря на меньшее население (в Таджикистане проживает 9,5 млн чел.), большие запасы нефти и газа и более мощные вооружённые силы. Очевидно, что цель талибов заключается не только в том, чтобы сделать Таджикистан «более слабым звеном»; есть и другие факторы.

Таджики составляют вторую по величине (27% населения страны) этническую группу многонационального Афганистана после пуштунов (42%). Получается, что таджиков в Афганистане больше, чем в самом Таджикистане. Более того, сын Ахмад-шаха Масуда — Ахмад Масуд тоже таджик, которого поддерживают как жители провинции Панджшер, открыто сопротивляющиеся талибам в Афганистане, так и таджики.

Другими словами, Таджикистан представляет собой главный источник угрозы для режима талибов, поскольку таджики Афганистана имеют крупные рычаги влияния на политические процессы в стране. Таджиками были бывшие президент и министр обороны Афганистана — Бурхануддин Раббани и Ахмад-шах Масуд. Один из самых видных афганских политиков — Абдулла Абдулла тоже является этническим таджиком.

У таджиков есть военная сила, а также консолидирующие эту силу место (Панджшер) и личность (командующий Ахмад Масуд). Помимо этого, таджики Афганистана чувствуют за собой иностранную поддержку со стороны Таджикистана, что может сулить реальную угрозу для талибов. И, наконец, есть Ага-хан. На первый взгляд, упоминание имени этого человека в числе остальных причин, угрожающих талибам, может показаться странным. Но он ничем не уступает другим рисковым факторам. Это имя много значит не только для Афганистана, но и для всего региона. Вы, наверное, уже догадались, что речь идёт о 49-м исмаилитском имаме и лидере мирового сообщества исмаилитов Ага-хане IV. Но какую, всё-таки, опасность таит в себе это имя?

Немного предыстории

Несомненно, первое, что приходит на ум при упоминании исмаилитов, — это крепость Аламут, Хасан ибн Саббах, легендарные и вероломные ассасины и шпионы, окутавшие своей сетью всю территорию Старого Света. За неимением достаточного числа источников по данной тематике, ограничимся лишь упоминанием того, что исмаилиты, на счету которых созданные ими в средние века великие империи исламского мира, вроде Фатимидского халифата, с течением времени утратили своё былое положение и величие. Начиная с XVI века, после прихода к власти династии Сефевидов, количество исмаилитов в Иране быстро сокращается; большая их часть бежит в Индию и Среднюю Азию. Звезда исмаилитов, оставшихся в Иране, восходит только после ухода Сефевидов с исторической сцены. Так, Фатали-шах назначил Хасан Али-шаха, сына Халилуллах-шаха и одного из имамов низаритов, правителем Кума, даровав ему во владение собственное имение. А один из шахов династии Каджаров отдал свою дочь в жёны одному из внуков Хасана Али-шаха, тоже низаритскому имаму, с присвоением ему титула Ага-хана. Именно так Ага-хан стал и по сей день остаётся титулом исмаилитских имамов.

Позднее четвёртый правитель Каджаров — Мухаммед-шах назначил 46-го низаритского имама Хасан Али-шаха, ставшего Ага-ханом I, главой провинции Керман. Но вскоре после этого между Ага-ханом и Каджарами возник конфликт, в результате которого Ага-хан I в 1841 году покинул Иран. Сначала он отправился в Афганистан, затем оставался в городах Синд, Гуджарат и Калькутта, пока в 1848 году навсегда не обосновался в Бомбее (ныне Мумбаи). Эта дата также считается началом современной эпохи низаритского исмаилизма. Целью столь явной близости династий Афшаров и Каджаров с исмаилитами было намерение противопоставить исмаилитов быстрорастущему влиянию шиитов-двунадесятников, дабы, в некотором смысле, создать религиозное разнообразие на подконтрольных территориях.

Обосновавшиеся в Индии Ага-ханы продолжали руководить исмаилитами всего мира. Однако Индия, как и Пакистан, в то время была британской колонией. Поэтому британское правительство становится главным покровителем исмаилитов после этого периода.

Тому есть ряд ярких примеров. Известно, что бежавший в Индию после неудавшейся попытки государственного переворота против каджарского правителя Ирана в 1840 году и находящийся там под защитой британской короны Ага-хан I тесно сотрудничал с Великобританией. Проживая в провинции Синд современного Пакистана, он поддержал второе военное вторжение Великобритании в Афганистан, за что был награждён британским губернатором Индии титулом наследного принца с выделением ему казённого жалования.

В 1866 году между Ага-ханом и исмаилитами Бомбея вспыхнул конфликт, результатом которого стал отказ последних признать его правление. Ага-хан подал в суд на бомбейских исмаилитов, и на судебном заседании, прошедшем в том же году, английский судья Арнольд вынес решение в пользу Ага-хана. Аналогичная судебная тяжба состоялась в 1924 году в Кении, где Ага-хан III также одержал победу над своими оппонентами.

Одним из достойных упоминания исторических событий является приём, устроенный в честь Ага-хана I королевой Великобритании Викторией. А в 1896 году Ага-хан III установил близкие дружеские отношения с Уинстоном Черчиллем и королём Эдуардом VIII.

В 1900 году Ага-хан III встретился с султаном Абдулхамидом в Стамбуле и кайзером Вильгельмом в Берлине. В 1902 году его пригласили на коронацию короля Эдуарда VII в Лондоне. В 1938 году Великобритания даровала Ага-ханам пожизненный титул принцев на том основании, что те-де являлись потомками Фатали-шаха из династии Каджаров.

Известно, что во время Первой мировой войны Ага-хан тесно сотрудничал с британскими спецслужбами, снабжая их услугами своих последователей, разбросанных по многим уголкам мира.

После смерти низаритского (исмаилитского) имама Ага-хана III в 1957 году его сменил внук — ныне живущий и носящий титул имама Мевлана Имам Шах Карим аль-Хусейни, или просто Карим, ставший Ага-ханом IV. Известно, что выбор наследником династии внука Ага-хана III был не случаен, поскольку его сын был известен своей чрезмерной привязанностью к разгульному образу жизни.

«Британец иранского происхождения»

49-й исмаилитский имам Ага-хан IV родился в Женеве, вырос в Найроби, получил образование в одной из элитных школ Швейцарии (Ле Рози) и Гарвардском университете. Является гражданином Великобритании; представляется как «британский иранец». Большую часть времени проводит в небе на борту своего частного самолёта. Основным местом жительства является поместье в Шантийи, в 40 км к северу от Парижа.

Британского гражданина Ага-хана IV в любой стране мира принимают на уровне главы государства. В то же время его активная деятельность по разведению коней и организации различных соревнований с участием выведенных на его конюшнях породистых лошадей помогают Ага-хану поддерживать и развивать отношения со многими аристократическими родами Европы и Ближнего Востока.

Сегодня в мире насчитывается около 10 млн исмаилитов (собственные источники утверждают о 20 млн), проживающих примерно в 25 странах мира. Исмаилиты-низариты в основном проживают на территории Азии, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. Сообщества исмаилитов особенно активны в Индии (Мумбаи, Калькутта, Барода, Ахмадабад, Хайдарабад, Сидхпур, Даход, Гуджарат, Удайпур), Пакистане (Карачи), Афганистане (Кабул, Бадахшан, Рушан на западе Памира), Иране (Хорасан), Йемене, Таджикистане и в Восточном Туркестане.

Ага-хан IV и возглавляемый им исмаилитский джамаат официально не занимаются политикой, в основном инвестируя в образование и научные исследования. В то же время глава общины поддерживает тесные связи с главами различных государств и правительств. Особенно хорошие отношения сложились с властями стран, где Ага-хан IV открывает центры изучения исмаилизма и другие образовательные учреждения. Он награждён различными орденами, медалями, другими почётными наградами и титулами многих стран мира.

Одним из глав государств, с которым Ага-хан IV поддерживает тесные связи, является президент Таджикистана Имомали Рахмон. По некоторым данным, сам Рахмон также является потомком исмаилитов. Открытие исмаилитского университета в Хороге (Горно-Бадахшанская автономная область) и Душанбе является результатом именно близких отношений между Ага-ханом IV и президентом Таджикистана, установившимся ещё в 1990-х годах.

Ага-хан IV является основателем Сети развития им. Ага-хана (Agha Khan Development Network), через которую он инвестирует в образование мусульман в основном в Центральной Азии и Индии. В сети задействовано 80 тыс. человек из 30 стран мира. В 1977 году был основан Институт исследований исмаилизма, в 1985 году — Университет им. Ага-хана в Карачи (Пакистан) с медицинским и педагогическим факультетами. В Лондоне действует Институт изучения мусульманских культур, а в 2000 году открыл свои двери для студентов Университет Центральной Азии (УЦА). Данный вуз имеет факультеты в ряде стран региона.

В Канаде действует Оттавский центр глобального плюрализма, а в Женеве — Фонд культуры им. Ага-хана. Исмаилитские центры также функционируют в Дубае, Душанбе, Лиссабоне, Лондоне, Торонто и Ванкувере.

Интересно наблюдать за отношениями Ага-хана IV с Россией. Так, первый филиал его сети был основан в России в 2007 году, а сегодня они действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ставрополе, Твери и Новокузнецке.

В 2017 году во время визита в Москву Ага-хан IV встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ещё до этого, в 2002 году Ага-хан IV был принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Интересно, что в последние годы Ага-хан IV стал часто навещать Республику Татарстан. Так, посетившего в 2019 году Казань Ага-хана IV принял бывший президент республики Минтимер Шаймиев. В ходе переговоров стороны обсудили совместные проекты.

«Империя» Ага-хана IV вкладывает инвестиции в разные области. Но основной вид деятельности — это инвестиции в образование и культуру, развитие гражданского общества, то есть классические сферы пропаганды. Ясно, что все эти инвестиции и деятельность преследуют определённые цели, даже если о них не говорится в открытую.

Несмотря на относительно небольшую численность в средние века, исмаилиты прославились своими мощными и скрытыми средствами пропаганды. Именно в силу этой скрытности (батинийя) исмаилиты смогли создать мощную сеть в мусульманском мире, а позже усилиями Хасана ибн Саббаха сформировали старейшие в мире отряды разведки. Но теперь исмаилиты, похоже, отказались от политических амбиций. Они легально действуют в сфере образования и культуры. Но это может оказаться ничем иным, как пусканием пыли в глаза. Поскольку, как упоминалось выше, исмаилиты очень поднаторели в том, что касается тайности своих операций, что позволяет им скрывать свои намерения вплоть до последнего момента.

С другой стороны, опыт прошлых лет показывает, что Ага-ханы при необходимости могут поддержать британскую оккупационную политику. В последние годы параллельно с более активной политикой Великобритании в Центральной Азии и на Кавказе Ага-хан IV стал частым гостем в этих регионах. Вооружённое сопротивление талибам в Панджшере, заявления талибов об их обеспокоенности размещением войск у собственных границ явно свидетельствуют об угрозе, которую талибы ожидают со стороны Таджикистана. На фоне этого активизация Великобритании в регионе, частые визиты сюда лидера исмаилитов Ага-хана также свидетельствуют о появлении в регионе нового игрока.

С течением времени Ага-хан IV со своей скрытой сектой исмаилитов могут стать более заметными в центральноазиатской политике Великобритании, которая столь же скрытна, как и он сам. Исмаилитские общины в Индии, Пакистане, Афганистане и Центральной Азии могут стать одним из основных инструментов Великобритании в ближайшие годы. Следует учесть, что, хотя двунадесятничество (джафаритский мазхаб) и кажется доминирующим учением в шиизме, исмаилизм представляет собой оставшуюся в тени, но широко распространённую (от Йемена до Индии) общину с огромным историческим опытом и багажом знаний. В то же время исмаилизм может сыграть роль альтернативной шиитской модели в противовес джафаритской модели шиизма в Иране и Ираке. Возможно, британцы пытаются возродить вторую «эпоху ассасинов» именно через Ага-хана IV. Ещё раз отметим, что средневековые исмаилиты мастерски владели искусством пропаганды, разведки и убийств. Одним из основных источников их доходов была торговля наркотическими веществами. И сейчас для этого есть все основания. Как никогда раньше.

Таким образом, исмаилизм и лидер движения — Ага-хан IV могут стать мощным инструментом в планах англосаксов по разделу Афганистана и созданию Великого Таджикистана. Особенно в последнее время, учитывая растущий интерес Великобритании к Таджикистану...

По материалам Завтра