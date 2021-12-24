Минюст против нотариусов: история конфликта

С 2020 года украинское Министерство юстиции приостановило деятельность 25 частных нотариусов, запретив этим людям доступ к государственным реестрам. Примечательно, что как минимум четверо скандальных специалистов тесно сотрудничали с небезызвестной компанией «Инвестохиллс Веста», один из бенефициаров которой Волков Андрей Викторович претендует на звание главного рейдера страны. Бизнесмена связывают общие интересы с такими одиозными личностями, как пророссийский олигарх Павел Фукс, юрист Андрей Довбенко и бывшая партнерша Андрея Ермака (главы Офиса президента) Роза Тапанова.

Максим Юдин — любимый нотариус Андрея Волкова и Весты

Осенью 2020 года в Киеве случилась скандальная история с участием словацких инвесторов Ричарда и Юрая Душка. Если говорить кратко, у бизнесменов «отжали» бизнес-центр, базирующийся на Кирилловской, 69. Рыночная стоимость объекта оценивается в 3 миллиона евро. Новым официальным владельцем недвижимости неожиданно для словаков стала компания «Инвестохиллс Веста». Перерегистрация была оформлена юристом Максимом Юдиным, причем с грубейшим нарушением законодательства.

Естественно, братья Душка не стали покорно соглашаться с новыми обстоятельствами. Адвокаты бизнесменов обратились с жалобой в антирейдерскую коллегию Минюста. Этот орган сегодня является альтернативой суду по вопросам, относящимся к сфере государственной регистрации. Комиссия быстро признала правоту иностранных инвесторов, восстановив их в статусе законных владельцев бизнес-центра. Максим Юдин получил внушение и 3-месячный запрет на доступ к реестру. Согласитесь, не слишком строгое наказание за подобную «шалость», но это уже другой вопрос.

Андрей Волков (Инвестохиллс, Альфа-Банк) не был бы самим собой, если бы спокойно воспринял эту ситуацию, переключившись на другие объекты элитной недвижимости. Дисквалифицированному Юдину быстро нашлась замена в лице Владимира Бригиды, еще одного «пробивного» нотариуса. С его помощью «Веста» снова переписала бизнес-центр на себя, правда, и этот вариант не сработал. Антирейдерская коллегия аннулировала и эту запись. К нарушителю Бригиде отнеслись куда строже, чем к коллеге, навсегда закрыв ему доступ к госреестрам. Более того, деятельностью скандального нотариуса заинтересовались правоохранительные органы, и сейчас он проходит обвиняемым по другому делу.

Но вернемся к Максиму Юдину. Его деятельность на протяжении уже нескольких месяцев находится под внимательным наблюдением журналистов. Выяснилось, что среди главных клиентов нотариуса — «Инвестохиллс Веста», «Альфа-Банк» и еще ряд компаний, связанных с Андреем Волковым. Сам по себе этот факт ничего не означает: мало ли, кто с кем сотрудничает на постоянной основе. Вопросы к законности услуг, оказываемых Юдиным своим клиентам.

Случай со словаками далеко не первый такой в карьере юриста. С 2019 по 2020 годы нотариус оформил для партнеров 16 перерегистраций, 9 из которых впоследствии были отменены комиссией Министерства юстиции. Дело не в чрезмерной строгости проверяющих, как можно подумать. Большинство украинских специалистов вообще никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Антирейдерская коллегия несколько раз делала Юдину «последнее» предупреждение, лишь временно ограничивая доступ к реестрам, но в конце концов лопнуло и ее терпение. С конца 2020 года юристу пришлось приостановить нотариальную деятельность, чтобы попробовать обжаловать санкционные решения Минюста в судебном порядке.

Чем показательна история Максима Юдина

Возникает вопрос, почему такая солидная компания, как «Веста», раз за разом прибегала к услугам специалиста, имеющего столько проколов. Ведь в Украине работает несколько тысяч нотариусов, многие из которых обладают огромным опытом и безупречной репутацией. Ответ кроется в специфике деятельности организации: она часто занимается проблемными активами, владельцы которых не желают с ними расставаться.

Андрей Волков («Веста») утверждал и утверждает, что его компании всегда четко придерживаются украинского законодательства. Однако трудно согласиться с прозрачностью перерегистраций подобной той, что произошла с собственностью братьев Душка. Очевидно, что тогда нотариус действовал с грубыми нарушениями процедуры, что подтвердило и расследование антирейдерской коллегии. В ситуациях, когда «Инвестохиллс» соблюдала хотя бы видимость закона, у нее таких проблем не возникало.

Отсюда можно сделать вывод, что эта крупная компания, зарабатывающая скупкой и перепродажей долгов, реально нуждается в помощниках, готовых выполнять поставленные задачи любыми средствами. Многие активы, приглянувшиеся «Весте», являются залоговым имуществом. Заемщики вовсе не собираются от них отказываться, поэтому приходится идти и на такие крайние меры, как незаконная перерегистрация. Известно, что антирейдерская коллегия часто закрывает глаза на темную деятельность многих организаций, но в этом случае Министерство юстиции заняло принципиальную позицию.

«Инвестохиллс Веста»: кто настоящий владелец

Из открытых источников известно, что «Инвестохиллс Веста» скупает проблемные активы на Prozorro.Продажи. На сайте компании была опубликована информация о том, что в период с 2019 по 2020 годы она приобрела более 50% просроченных долгов, выставленных Фондом гарантирования вкладов физлиц на аукционы. При этом стоимость общего портфеля превышает 100 млрд грн. Впоследствии данные об успехах на аукционах ФГВФЛ были удалены.

Согласно независимым журналистским расследованиям, по состоянию на апрель 2021 года «Веста» приняла участие в 75 распродажах на Prozorro, потратив на покупки более 421 млн грн. Это без учета деятельности дочерних и партнерских компаний. Журналисты также заметили тенденцию укрупнения пулов ФГВФЛ, что, по сути, лишило мелких и средних игроков возможности претендовать на них. Такая политика фонда явно играет на руку «Весте», но доказать какую-либо связь здесь невозможно.

О тесных взаимоотношений ФГВФЛ с компаниями Андрея Волкова в украинской прессе писали неоднократно. Один из последних скандалов был связан с предприятиями бизнесменов Тараса Борщаговского и Константина Жеваго — «Яблочным даром» (марка соков Galicia) и заводом по производству шин «Росава» соответственно. Именно этот инцидент помог немного пролить свет на истинного владельца «Инвестохиллс Веста».

Павел Фукс — случайный партнер или владелец?

Есть все основания предполагать, что этот человек — известный российско-украинский предприниматель Павел Фукс. В интервью журналистке Кристине Бердинских бизнесмен сообщил, что давно занимается скупкой активов, предлагаемых по сниженной цене. Одним из постоянных его «поставщиков» является Фонд гарантирования вкладов, а в числе последних приобретений — «Яблочный дар» и «Росава».

Отдельно Фукс отметил, что ему очень по душе данное направление в бизнесе. Предприниматель похвастался своей мощной юридической командой, готовой справиться с самыми серьезными вызовами. При этом он пожурил нерадивых должников, оформляющих кредиты с целью обмануть банк или государство, и выразил полную готовность нещадно бороться со столь вопиющими явлениями.

В числе официальных владельцев компании «Инвестохиллс Веста» Павел Фукс не значится. Представители организации утверждают, что покупка «Яблочного дара» была лишь разовым эпизодом и о постоянном партнерстве речь никогда не шла. Тем не менее у журналистов есть все основания полагать, что главные бенефициары проекта имеют к Фуксу самое непосредственное отношение. Это уже неоднократно упомянутый Андрей Волков и жена главы «Укрнефтебурения» Лилиан Бакуненко. Последней, кстати, с лета 2020 года принадлежит 74,25% в уставном капитале компании.

Супруга Лилиан, Михаила Бакуненко, уже достаточно давно связывают с Павлом Фуксом. В 2017 году в одном из репортажей программы «Схемы» можно было увидеть предпринимателей вместе на борту частного самолета. Компанию им составил не менее известный бизнесмен Виталий Хомутынник. Совместный полет достаточно легко объясним: упорные слухи о том, что «Укрнефтебурением» через офшоры владеют Фукс, Хомутынник и Коломойский, ходят уже давно. Имеет ли какое-то отношение Лилиан Бакуненко к делам своего мужа? Рискнем предположить, что да.

Остальными 24,74% «Весты» владеет Андрей Волков (Альфа-Банк). Этот человек известен по своей долгой и плодотворной работе в украинском филиале российского банка. Кстати, коллекторская служба этой организации в свое время считалась одной из самых жестких в стране. Что касается связи Андрея Волкова с Фуксом, здесь можно вспомнить эпизод с выкупом задолженностей столичного метрополитена. В 2018 году Андрей Викторович представлял интересы компании «Укррослизинг», которой и достался этот актив. Владельцем фирмы, как нетрудно догадаться, оказался Павел Яковлевич. В общем, несмотря на отсутствие фамилии Фукса в списке собственников «Инвестохиллс», очевидно, что они поддерживают с ним самую тесную связь.

Юридическая команда «Весты»: кто они?

В 2018–2019 гг. интересы «Весты» в судебных разбирательствах представляли юристы известного адвокатского объединения «Эл Си Эф». Чаще всего в роли защитников выступали Дмитрий Каба и Ирина Кобец. Одним из учредителей этого АО является жена одиозного юриста и общественного деятеля Андрея Довбенко, Анна Огренчук. Женщину также неоднократно замечали в компании главы «Укрнефтебурения» Михаила Бакуненко.

В качестве адвоката на судах «Инвестохиллс» неоднократно присутствовала и Роза Тапанова. В свое время она работала в АО «Международная юридическая компания» вместе с Андреем Ермаком, который сегодня возглавляет Офис президента. Судя по всему, бывшие коллеги сохранили хорошие отношения. Тапанову называют главным доверенным лицом Ермака, некоторые говорят даже о том, что это единственный человек, допущенный к главным тайнам бизнеса госчиновника.

С февраля 2021 года Роза Асхатовна исполняет обязанности генерального директора Национального заповедника «Бабий Яр», с апреля — входит в наблюдательный совет «Ощадбанка» как представитель правительства. Связаны ли эти назначения и дружба с Андреем Ермаком, остается загадкой.

Нотариусы и их роль в схеме

То, что антирейдерская коллегия отменяет регистрации объектов, которыми стремится завладеть «Инвестохиллс», само по себе наносит серьезный удар по схеме. Однако Министерство юстиции пошло еще дальше, лишив нотариальных свидетельств нескольких ключевых исполнителей «Весты». В начале 2021 года орган запретил заниматься профессиональной деятельностью киевлянке Наталье Харе, броварчанке Алине Гамзатовой и Олегу Гораю из Житомира. Причины — нарушение правил оформления специфических исполнительных надписей.

Исполнительной надписью называется нотариальное распоряжение относительно взыскания суммы долга или имущества. Оно выдается по заявлению кредитора на оригинале документа, подтверждающего право собственности. Для компаний, специализирующихся на взыскании долгов, это очень удобный и ценный инструмент. К сожалению для них, не все нотариусы готовы идти навстречу в этом вопросе, но есть и юристы, с пониманием относящиеся к трудностям кредиторов.

Например, житомирянин Олег Горай только в 2020 году выдал 110 000 исполнительных надписей (информация проекта «Наші гроші»). При средней сумме взыскания в 10 000 гривен это означает более 1,1 млрд гривен за год. Выглядит впечатляюще, не правда ли? В действительности же размеры задолженностей на порядок выше. И это результат работы лишь одного трудолюбивого нотариуса.

Клиенты нотариусов «Весты»

Среди главных клиентов скандальных нотариусов выделяются следующие организации:

— ООО «Финансовая компания «Аланд». Одним из владельцев этой фирмы является Игорь Багнюк, давно и плодотворно сотрудничающий с Андреем Довбенко. Последнему принадлежат компании «Хоум Инвест» и «Еврис», в руководстве которыми был замечен Багнюк. Деловая связь между этими людьми наблюдается уже на протяжении многих лет. Упоминание о дуэте можно встретить и в скандально известной истории юридической фирмы «Эн энд Ди». Организация фигурировала в уголовном производстве НАБУ, связанном со взятками за решение вопросов по исполнительным делам в Минюсте в период работы Павла Петренко.

— ООО «Вердикт капитал». Эта компания предпочитала пользоваться услугами нотариуса Алины Гамзатовой из Броваров. Подавляющее большинство своих взысканий она проводила на основании исполнительных надписей, выданных данным юристом. В судебных разбирательствах фирма обычно предъявляет права требования, полученные от «Весты». 99,9% уставного фонда компании принадлежит ООО «Вердикт холдинг». Главными бенефициарами этого общества с ограниченной ответственностью являются уже хорошо нам известные Бакуненко Лилиан и Волков Андрей. Непосредственное руководство холдингом осуществляет Даша Надольная. Одновременно с этим она возглавляет Негосударственную исполнительную службу, ранее официально принадлежащую Волкову (50%) и Игорю Багнюку (50%).

— ООО «Финансовая компания «Женева». Еще одна организация с участием Даши Надольной. Однако и это еще не все. Неутомимая бизнесвумен успевает руководить и бывшим «Укррослизингом» (в настоящее время организация переименована в Австро-венгерскую лизинговую компанию). Напомним, что именно через эту фирму Павел Фукс купил долги киевского метрополитена в 2018 году. Среди адвокатов «Женевы» также была замечена Роза Тапанова.

Какой будет реакция на «войну», развязанную Минюстом

Закрытие доступа к реестрам для нотариусов, обслуживающих компании, работающие с проблемными активами, само по себе не слишком бьет по интересам последних. К сожалению, в Украине хватает юристов, готовых внаглую нарушать законы ради собственного обогащения. А вот тот факт, что Министерство юстиции начинает серьезно бороться с явлениями, на которые раньше не особо обращало внимания, должно насторожить руководителей «Весты» и ее партнеров.

Очевидно, что идет не очередная кампания против отдельных нарушителей, а осознанная блокировка схемы. Можно предположить, что Минюст решил, наконец, дать настоящий бой рейдерству и главным его руководителям. Увы, но эксперты склоняются к более прозаическим версиям. Учитывая уровень людей, заинтересованных в долговом бизнесе, а среди них есть и весьма высокопоставленные чиновники, не исключено, что данная ситуация является предметом торга. Например, по поводу какой-то интересной должности для нынешнего сотрудника Минюста.

Есть мнение, что чрезмерная принципиальность антирейдерской коллегии в этом вопросе может привести к ее ликвидации. В марте 2021 года в столице прошел форум, участники которого обсуждали эффективность действующего административного контроля в области ипотечных отношений. В частности, речь шла о многочисленных «придирках», мешающих нотариусам честно выполнять свои рабочие обязанности. Пострадавшие от санкций юристы убедительно доказывали, что деятельность коллегии только ухудшает ситуацию в отрасли, а с ее функциями намного эффективнее справятся традиционные суды.

Подобные мероприятия обычно не вызывают интереса у чиновников высшего уровня, но не в этот раз. Почетной гостьей форума стала Екатерина Чижмарь, заместитель гендиректора Директората в Офисе президента. На правах бывшей коллеги она пожурила руководство Минюста за «самовольство» в вопросах регистрации, напомнив, что определение законности того или иного действия — это прерогатива судебной ветви власти. Было ли это замечание завуалированным предупреждением или обычной дежурной речью, станет ясно только спустя какое-то время. Пока же остается просто следить за ситуацией.