«Новые амазонки»: все, что нужно знать о военном учете для украинских женщин

В Министерстве обороны предоставили разъяснения относительно процедуры постановки на военный учет украинских женщин. По словам начальника Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерия Куценко, она касается не всех, а только представительниц определенных профессий и ничем не отличается от процедуры для мужчин.

Для этого женщина в течение 2022 года должна прибыть в Территориальный центр комплектования по месту регистрации и предоставить следующие документы:

— паспорт;

— идентификационный код;

— свидетельство о рождении детей (если есть) и свидетельство о браке;

— свидетельство о получении образования;

— справка с места работы по специальности;

— фото 3*4;

— ковид-сертификат.

После этого военкомат изучает документы, в частности справку с места работы на предмет, входит ли она в список «военнообязанных» женских профессий.

Затем комиссия принимает решение, ставить ли женщину на военный учет, и направляет ее на медкомиссию по месту жительства.

Если же женщина по специальности или профессии не подпадает под перечень Минобороны, в ТЦК ей должны выдать справку о том, что она не подлежит принятию на военный учет.

При этом украинок, которые не сделали этого, начиная с 2023 года, начнут штрафовать. Также оштрафуют предприятия, на которых они работают. Размер штрафа будет составлять от 850 гривен — для украинок и от 5500 — для предприятий.

«Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, — в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их только принимать на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года. С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу. Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось», — рассказал Куценко.

Чиновник подчеркнул, что брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения (от 18 до 60 лет) и ограничения по состоянию здоровья.

«Что касается предприятий, учреждений и организаций, то не зависимо от формы собственности все они ведут первичный учет военнообязанных. Перечень специальностей включает около 35 категорий. Что касается ФЛП, то они такой учет не ведут и ответственности за ведение такого учета не несут, то есть возлагаются на тех лиц, которые работают по договорам», — объяснил Куценко, подчеркнув, что военный учет и военная служба — это разные вещи.

Согласно действующей ст. 15 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» на срочную воинскую службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и которые не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу. То есть расширение перечня специальностей не означает, что женщины будут призывать на срочную военную службу.

Как объяснил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач, сегодня никто никого не призывает на военную службу без согласия. «До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или руководитель организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины до сих пор не будут привлекаться ни к какой ответственности. Цель этой работы — приведение военного учета человеческих ресурсов к требованиям действующего законодательства, в результате которого мы будем мать четкое представление об имеющихся дефицитных военных специальностях, которые в случае необходимости могут быть использованы в случае введения военного положения и особой мобилизации», — рассказал он, добавив, что на данный момент в стране уже прошло шесть волн мобилизации, за которые призвали 200 тыс. человек.

При этом ни одна женщина без ее согласия на службу не попала.

В Минобороны объяснили также, что женщины будут сталкиваться с необходимостью встать на военный учет, когда будут менять место регистрации или вступать в брак.

Как подчеркивают в ведомстве, постановка женщин на военный учет не связана с возможной агрессией РФ.

Любопытно, что изначально приказ № 313, который был принят еще 11 октября, опубликовали различные профессиональные кадровые и бухгалтерские порталы, указав, что он вступил в силу 17 декабря во исполнение закона Украины № 1357 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета», который вступил в силу еще 24 апреля.

Этот закон в частности требует: «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных» .

При этом на сайте Министерства приказ до сих пор не опубликован. К тому же пока список не опубликовали неофициальные порталы и не распространились в СМИ, Минобороны не подготовили никаких разъяснительных материалов. Этот факт действительно демонстрирует полнейший провал коммуникации Минобороны с гражданами Украины.

Документ сразу вызвал горячие дискуссии среди женской половины населения, ведь в списке оказались наиболее популярные специальности и профессии. В частности, в список попали: библиотекари, архивариусы, менеджеры по рекламе, журналисты, бухгалтеры, литературоведы, юристы, спортивные тренеры и многие другие.

В целом в нем 35 специальностей и более 100 профессий, а это сотни тысяч гражданок Украины, которые отныне должны состоять на военном учете.

На вопрос сотрудницы СМИ, что же в случае мобилизации будет делать журналистка или официантка, пресс-секретарь Сухопутных войск Украины Илья Евлах ответил: «Журналистами пополнят комплект пресс-офицеров, а для официантов найдется место на кухне».

Впрочем, после поднятой шумихи в СМИ и огромного количества претензий по поводу крайне туманного принципа подбора военно-учетных специальностей для украинок введение «гендерных» норм еще может претерпеть изменения. Об этом сообщила народная депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Гришина на своем канале в Telegram со ссылкой на председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «Список специальностей, по которым женщины берутся на военный учет, будет сокращен», — написала она.

Однако никаких подробностей она не предоставила.

По материалам: «Апостроф», «Украинская правда», LB.ua, Цензор.НЕТ,