Николай Лавренко и ОПГ Лужниковцы: история ВС Энерджи Интернешнл Украина

Крупнейшая прачечная российской ОПГ Лужниковцы под руководством Фунта — Лавренко Николая Николаевича активно работает в Украине. При этом компания Лавренко имеет вполне звучное название ВС Энерджи Интернешнл Украина.

Внашей стране как печатные, так и интернет СМИ достаточно активно освещают инсайды о жизни и деятельности отечественных олигархов и крупных бизнесменов, особенно в свете сегодняшних тенденций «борьбы с олигархией», задекларированной Президентом Владимиром Зеленским.

Однако, почти никто из журналистов не раскрывал глубоко тему жизни и биографий топ-менеджеров крупного украинского бизнеса. Мы считаем такой подход весьма несправедливым, так как достаточно много личностей из их числа заслуживают отдельного внимания. Данной статьей мы начинаем цикл публикаций, который познакомит наших читателей с еще одной стороной крупных украинских бизнес-групп, а именно расскажем об их топ-менеджерах.

Эта статья откроет небольшую часть жизни и деятельности такого малоизвестного широкому кругу читателей, но хорошо известного определенному кругу бизнесменов энергетической сферы, персонажа, как президент крупного энергетическо-отельного холдинга «ВС Энерджи Интернешнл Украина» Николай Лавренко.

Николай Лавренко и Лужниковцы: как работает ВС Энерджи Интернешнл Украина

Холдинг «ВС Энерджи Интернешнл Украина», не так давно переименованный в «ВС Груп Менеджмент», владеет целым рядом региональных энергетических распределительных компаний (всем известных, т.н. облэнерго), компаний-поставщиков электроэнергии, а также сетью отелей «Премьер» (отели в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, а также окупированном Крыму). Компания достаточно крупная, влиятельная и серьезная. Более широко известна данная бизнес-группа в Украине, как «Лужниковцы». Такое условное название закрепилось за ней по той причине, что собственниками группы являлись ряд бизнесменов и политиков из соседнего государства, которое уже более восьми лет является для нас страной-агрессором, заработавшими свои первые большие деньги в 90-х на рынке Лужники в Москве. Многим в Украине, конечно, известны такие фамилии, как Бабаков (экс-депутат Госдумы РФ), Гинер (экс-владелей московского футбольного клуба ЦСКА), Воеводин (весьма влиятельный барон криминального мира всего бывшего СССР). Именно с этими людьми всегда и ассоциировалась данная бизнес-группа.

Последние годы у собственников холдинга были не самыми сладкими. После агрессии России в отношении нашей страны, у компании на территории Украины возникли проблемы, обслуживать портфели кредитов, которых у бизнес-группы было великое множество, стало намного сложнее. Влияние серьезных «московских дядь» стало значительно меньше, более того, их фамилии приобрели токсичность в Украине по объективным геополитическим причинам. Ходили даже слухи о том, что группа вообще может продать свои украинские активы и выйти из игры. Однако, слухи были преувеличены.

До 2015 года украинским бизнесом группы руководил Михаил Спектор. Этот импозантный мужчина является достаточно известным украинским бизнесменом, который в определенных кругах имел славу азартного игрока казино и человеком, обожающим роскошную жизнь (частные самолеты, яхты, окружение девиц модельной внешности, кортежи охраны и тому подобные атрибуты luxury-жизни). Однако, в 2015 году этот интересный человек покинул данную компанию, по неизвестным нам достоверно причинам. Ходили слухи, что у него был личный конфликт с одним из владельцев холдинга, Евгением Гинером, который и стал основной причиной ухода Спектора со столь престижной должности президента «ВС Энерджи».

Однако, основной неожиданностью для многих непосвященных во внутреннюю «кухню» этой бизнес-группы стало назначение президентом компании такого себе провинциального персонажа Николая Лавренко. Близкое окружение называет его просто Коля. Чтобы кратко, но емко сложить образ данного человека, надо вспомнить, что до работы по найму у российских бизнесменов, Коля проработал некоторое время на госслужбе. Его местами работы была должность замглавы Кировоградской ОГА, а также руководителя Винницкой налоговой инспекции. Однако, было это весьма давно, в 1999-2003гг. С обоих мест работы его «ушли» не без причастности к коррупционным скандалам, как свойственно многим чиновникам экс-комсомольской закалки. Лавренко всю свою карьеру, еще во времена СССР, пытался продвигать за счет поклонения идеалам коммунизма. Но за это не будем судить его строго, так как в те времена — это, действительно, могло существенно помочь продвинуться по карьерной лестнице.

Николая описывают, как неотесанного захолустного мужика, который буквально разговаривает на мате, при этом, не различая людей по половому признаку. Подчиненные между собой называют его «колхозником» за то, что он создает впечатление абсолютно необразованного, почти безграмотного человека, который даже плохо умеет читать, все тексты ему читает вслух его секретарь. Пишет Коля очень редко и очень мало, исключительно краткие смс без знаков препинания. Вобщем, образование – не его конек.Его обычное общение с сотрудниками компании – это неуемный крик и вопль, безграничные горы мата и, как следствие, неспособность никем распознать истинную суть всего этого случайного набора слов Коли. Однако, такой уровень интеллекта не мешает ему, как человеку серьезному, менеджеру высокого уровня, иметь одновременно несколько любовниц прямо в офисе компании. Поговаривают, что Лавренко любит внимание не только своего личного секретаря, но также бухгалтерши и даже личной парикмахерши. Своих экс-любовниц Коля тоже не забывает, даже тех, возраст которых которые уже не позволяет им привлекать его внимание. Хоть и сам наш герой уже далеко не мальчик, ему 65, но любит он женщин, конечно, помоложе. Николай привез несколько своих бывших муз в Киев из Кировограда и Винницы, трудоустроил в компанию, дал им, так сказать, путевку в жизнь. Широчайшей души человек, иначе не назовешь.

Неожиданностью назначение Лавренко на эту высокую должность стало для тех, кто не знал истинных отношений внутри группы. На самом деле причиной такой рокировки стало то, что Гинер, который, как мы указали выше, недолюбливал Спектора, наоборот, тепло относился к Лавренку. Причины этого достаточно тривиальны – Лавренко, как и Гинер, является давним фанатом футбола. У Гинера было его любимое детище в РФ – ЦСКА, а Лавренко – свое футбольное детище – Футбольный клуб «Полиграфтехника» в родном провинциальном городе Коли, Александрии, в Кировоградской области. Украинский футбольный клуб, безусловно, сложно сравнивать по уровню с московским, однако пристрастия двух этих людей сошлись именно на футбольном поприще.

Однако, «любовь» Гинера к Лавренко длилась совсем недолго. Как только Евгений Гинер осознал сущность Коли, а именно, его врожденную клептоманию и хроническую страсть ко лжи, то даже общая страсть к футболу не помогла, между ними сразу выросла стена непонимания. Однако, закрепиться на своей должности Николаю Лавренко помогли несколько факторов: владельцы бизнес группы оказались фактически в изоляции от своих украинских активов после начала войны РФ с Украиной, сын Гинера, Вадим, который был смотрящим за украинским бизнесом группы, уехал из Украины, боясь преследований по «российскому признаку», тем самым только усилив позиции Коли, фактически зацементировав его на должности президента холдинга. Кроме того, есть легенда о том, что Коля обладает определенным серьезным компроматом против акционеров группы, что также сделало его в значительной мере «неприкасаемым». Последний фактор звучит немного голословно, однако, узнав суть вещей, о которой мы постараемся вам поведать ниже, другие адекватные объяснения тому, что Лавренко уже более шести лет занимает свою должность, найти сложно.

Так вот, Лавренко, сев в кресло руководителя этой серьезной бизнес группы, начал очень быстро«заколачивать» деньги в серьезных объемах. Человек, который после прихода в холдинг на должность директора по промышленности на зарплату 5 тысяч долларов, за последние шесть лет стал фактически долларовым мультимиллионером.

Сегодня Лавренко является владельцем трех заводов горячего цинкования в Украине, став по сути отечественным лидером в этой сфере. Речь идет о заводах в Киевской области, Одесской области и недалеко от Харькова. По предварительным оценкам себестоимость строительства каждого из указанных его предприятий составляет порядка 20 миллионов долларов США. Т.е., общая стоимость только этой части бизнеса Лавренко составляет порядка 60 миллионов долларов. Кроме того, за последние годы Коля обзавелся заводом по производству молокопродукции в Киевской области, активно пытаясь продвигать свою торговую марку «Lago» в торговых сетях, также пытается наладить полный цикл, начав производить молоко на своем фермерском хозяйстве. По имеющейся у нас информации, стоимость молочного бизнеса Коли составляет порядка 5-7 миллионов долларов США. В столичном районе Осокорки, где плотно обосновался наш герой, он стал владельцем многих гектаров земли, на которых выстроил несколько коттеджных городков, ресторан-пиццерию «Pioppo Nero», загородный ресторанно-отельный комплекс «Nicolas», яхт-клуб, детский сад «Дочки и сыночки», а также целых 3 (!!!) футбольных стадиона, ледовую арену, теннисные корты и иные объекты спортивной инфраструктуры. Вы, возможно, подумаете, зачем Коле целых три стадиона? Просто Коля, вспомнив былые годы, решил вернуться в те славные времена и создал новый, уже, столичный футбольный клуб «Левый Берег», который пока находится только у истоков своего развития, во второй профессиональной футбольной лиге. Однако, Лавренко хорошо понимает, как быстро и эффективно «переместиться» в Высшую лигу. Ведь это всего лишь вопрос финансовых вливаний. К слову, футбольный клуб он создал совместно с неким Юрой Довгаленко, более известным по кличке «Довгаль», имеющим специфическую репутацию в своей прошлой жизни, так как занимал «должность бригадира» ОПГ ныне покойного криминального авторитета Рыбки. Сошлись Коля с Юрой на почве земельных интересов на столичных Осокорках. Между прочим, у Довгаля есть свой «бизнес» с аналогичным футбольному бизнесу названием – Левый Берег. Это общественная организация, которая на самом деле является боевым подразделением, набирающим группы титушек для выполнения заказов по отжиму земельных участков, вымогательству денег и иным подобным вопросам. Сейчас Коля начал активное строительство четвертого стадиона на Осокорках, который будет соответствовать требованиям Высшей футбольной лиги. Говорят, что землю под этим новым стадионом активно отжимали с помощью той самой одноименной общественной организации. Есть у Коли также медицинская клиника на Осокорках, а также 2 солнечные электростанции в Херсонской и Одесской областях по 10 мегаВатт каждая. Стоимость строительства каждой такой станции составляет 10 миллионов долларов. Странно было бы не иметь энергетического бизнеса, находясь в таком кресле. Николай пару лет назад также вышел на новый уровень, он стал владельцем ветряной электро-станции на острове Кипр, стоимостью порядка 3 миллиона евро, а также приобрел 4 виллы на этом солнечном острове общей стоимостью около 4-х миллионов евро. И все это далеко не полный перечень его заслуг и достижений в кресле топ менеджера «ВС Энерджи Интернешнл Украина».

Возможно вы подумаете, что Лавренко, занимая должность президента такого серьезного холдинга,получает столь высокую зарплату, которая позволяет ему иметь столь серьезные личные активы и строить личный, совсем не мелкий бизнес? Безусловно, зарплата такого менеджера не может быть маленькой, по меркам нашей страны, она даже заоблачная — 35 тысяч долларов в месяц. Согласитесь, большие деньги начал получать наш герой с 2016 года. Однако, даже с такой космической, в нашем понимании, зарплатой, за шесть лет построить бизнес и обзавестись активами стоимостью более 100 миллионов долларов, является недостижимой задачей. Тогда в чем же секрет, спросите вы? Секрет успеха Коли в том, что он, являясь обладателем того самого компромата на своих российских работодателей, стал по-настоящему«неприкосновенным» и научился использовать бизнес своих московских хозяев, в своих личных целях.

Что представляет собой энергетический бизнес, которым владеет холдинг «ВС Групп Менеджмент»? Неужели, спросите вы, Коле можно столько воровать из кармана акционеров, что за несколько лет можно так быстро обрасти таким количеством личных активов? Тут мы поясним, что основными источниками дохода бизнеса россиян являются откаты от тендеров по закупке оборудования и строительно-ремонтных работ в электросетях, которые осуществляются в рамках выполнения инвестпрограмм энергокомпаний. Да-да, те самые деньги, которые мы, жители Украины платим в тарифе, который нам приходит в платежках. Мы платим, страдаем, ругаемся, устраиваем майданы, власть популистически обещает не повышать тарифы населению, облэнерго при этом ругается с властью, якобы желая улучшить и обновить электросети, а Коля тем временем просто получает мега-откаты с этого всего, покупая оборудование по завышенным ценам и заказывая сверх дорогие работы и строит свое личное «королевство» засотни миллионов долларов. Еще одним весомым денежным потоком является взяточничество за выдачу технических условий облэнерго за присоединение к электросетям. Суммы, которые фигурируют в этом бизнесе, неизвестны только тем, кто никогда не сталкивался с данными вопросами. Речь идет о миллионах долларов США ежемесячно, которые залетают в карман Коли. При этом, часть денег, которые приносит бизнес «ВС Групп», очевидно, доходит и до акционеров, и до украинских чиновников, раз всех все устраивает. Говорят, бизнес «ВС Энерджи» выстроен так, что откаты и взятки заносят Коле непосредственно в офис, на улицу Госпитальную в Киеве. У него есть пару специально обученных людей, которые ведут эту кассу. Вобщем, Коля не зря имел опыт работы в налоговой, собирать подати он точно научился. Сложно оценить, кто зарабатывает больше, Коля или его работодатели. По всей видимости, их устраивает ситуация, когда Коля крутит у них под носом такие финты. Хотя, конечно, сложно представить, как можно позволить воровать миллионы долларов. Возможно, причиной такой, казалось бы, безучастности акционеров, является также тот факт, что уже несколько лет между ними происходят попытки раздела бизнеса. Об этом давно говорят игроки украинского энергорынка. За этот период холдинг немного уменьшился в своих масштабах – были проданы Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго, на очереди Кировоградоблэнерго. Все эти активы приобрела группа ДТЭК. Однако, очень занимательной может оказаться ситуация, когда Коля в период выяснения отношений акционеров между собой, станет за их счет сам лично«весить» в денежном выражении больше, чем весь их бизнес. Однако, есть в этом и некий позитив – наш украинский «православный» герой трусит на деньги наших врагов – россиян. Этот факт, безусловно, добавляет патриотизма и позитива всей этой истории. Как говорится, «драла жаба гадюку».

Стоит объяснить причину упоминания эпитета«православный» к нашему герою. Коля, переехав в Киев вдруг стал очень активным прихожанином Русской православной церкви, да так сильно проникся любовью к Господу, что даже построил на своих любимых Осокорках церковь в честь себя любимого, в аккурат между своей пиццерией и футбольным стадионом. Иконы, фундамент и отдельные элементы были привезены со Святого Афона, чем наш Коля очень сильно гордится. По оценкам строителей, строившим церковь, стройка обошлась в 3-4 миллиона долларов. Рядом с церковью Коля построил монашьи кельи, а также обустроил в подвале церкви свою семейную… усыпальницу!

Раб Божий, вероятно, готовиться быть канонизированным после отхода в мир иной, а, возможно, еще и при жизни. Ведь столько «дел светлых»творят руки его, пока он возглавляет столь богатый российский бизнес холдинг. Помните Леонида Яковишина, черниговского агрария, построившего год назад личный мавзолей в стиле Наполеона? Не ним единым. В Киеве есть свой «святой» Коля, замаливающий свои грехи в своей личной церкви и готовящийся найти упокой в святом месте.

Надеемся, данный цикл публикаций будет интересен нашему читателю. Мы постараемся добыть максимум инсайдерской информации. Скоро нас ждут занимательные истории о топ-менеджерах других украинских бизнес-групп. Ждите, все самое интересное впереди.