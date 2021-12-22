Тайна вакцины Pfizer будет сохраняться до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом

ЦРУ США — одно из наиболее секретных ведомств американского правительства, и даже в отношении этого ведомства периодически принимаются решения о раскрытии информации. Этого требуют Конституция США и ряд федеральных законов. Так, президентский указ Билла Клинтона от 1995 года предписал Центральному разведывательному управлению раскрыть архивную информацию времен холодной войны, вьетнамского и корейского конфликтов. К началу 2017 года ЦРУ отчиталось, что президентский указ от 1995 года исполнен. За два с небольшим десятилетия в онлайн было выложено 775 тысяч документов на 13 миллионах страниц.

Что касается гражданских ведомств США, то их деятельность должна быть предельно прозрачной. Этого требует, прежде всего, Закон о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), подписанный президентом Линдоном Б. Джонсоном 4 июля 1966 года и вступил в силу в следующем году. Очевидно, что ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, медицины и фармацевтики, должны представлять оперативно и в полном объеме необходимую информацию, не дожидаясь соответствующих запросов.

Такие американские ведомства, как министерство здравоохранения и социальных служб (HHS), Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), центры по контролю и профилактике заболеваний (СDC) тесным образом взаимодействуют с частными компаниями, производящими медикаменты (фармацевтическая промышленность) и оказывающие разнообразные медицинские услуги (частная медицина). Ни для кого не секрет, что между государственными ведомствами и частным бизнесом, занимающимся производством фармацевтической продукции и оказанием медицинских услуг, установились неформальные, коррупционные отношения. А это, в свою очередь, резко снижает транспарентность деятельности и государственных органов, и частных компаний в сфере фармакологии и частных медицинских услуг. События, связанные с «пандемией», привели к тому, что медико-фармакологический комплекс США стал еще более закрытым для общественности.

Вот один из последних примеров неожиданной для многих американцев секретности, возникшей в связи с развернувшейся в стране вакцинации от коронавируса. Группа под названием «Общественное здравоохранение и медицинские специалисты за прозрачность» (PUBLIC HEALTH AND MEDICAL PROFESSIONALS FOR TRANSPARENCY — PHMPT)" подала 16 сентября 2021 года иск в Окружной суд США Северного округа Техаса. Ученые медики добиваются от FDA открытия всех данных о вакцине Pfizer против COVID-19. По их словам, обнародование такой информации может помочь убедить не доверяющих вакцинам скептиков в том, что препарат действительно «безопасен и эффективен, что повысит доверие к вакцине Pfizer».

Истцы были еще готовы согласиться со статусом препарата Pfizer как «экспериментального», применяемого в «чрезвычайных ситуациях» (EUA). В американских законах прописан порядок использования таких препаратов, которые не прошли необходимого цикла клинических испытаний. Однако истцов очень смутило то, что 23 августа этого года препарат Pfizer (торговая марка Comirnaty) получил статус полноценной вакцины, которая может использоваться для прививки людей от 16 лет и старше. Смущение вызвано тем, что имеется громадное количество случаев зафиксированных «побочных эффектов» и даже летальных исходов после применения препарата Pfizer.

Группа PHMPT состоит из более чем 30 профессоров и ученых-медиков из университетов Йеля, Гарварда, Калифорнии и Лос-Анжелеса, а также университета Брауна. Вот первые имена в списке подписантов искового заявления: профессор-психиатр Аарон Хериати (Aaron Kheriaty); профессор эпидемиологии Харви Риш (Harvey Risch); профессор эпидемиологии и кардиолог Питер Маккалоу (Peter A. McCullough). О последнем из названных медиков я уже писал.

Ответчик (FDA) всех удивил своим ответом. FDA заявило, что, мол, для полной публикации всех этих документов потребуется... 55 лет. И если окружной судья в Техасе поддержит ответчика, то истцы смогут получить эти данные только... в 2076 году. Специалисты министерства юстиции, представляющие интересы FDA, отмечают, что объем материалов, связанных с вакциной, составляет около 329 тыс. страниц. И FDA не может просто передать общественности документы. Как пишут юристы министерства юстиции, записи должны быть тщательно проверены, чтобы отредактировать «конфиденциальную коммерческую и деловую тайну Pfizer или BioNTech, а также личную конфиденциальную информацию пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях».

Юридические консультанты истцов — Аарон Сири из Siri & Glimstad в Нью-Йорке и Джон Хоуи из Howie Law в Далласе. Аарон Сири имеет обширный опыт ведения сложных гражданских судебных процессов, включая гражданские права, связанные с обязательной медициной. Аарон Сири долгое время представлял людей, пострадавших от прививок. Он недавно сказал на групповой дискуссии в США, которую вел сенатор Рон Джонсон, что во время кризиса COVID на телефоны адвокатской конторы поступило астрономическое число запросов. Аарон добавил, что сегодня в Америке просто нет такого количества адвокатов, которые могли бы взять немедленно в работу этот массив жалоб по вакцинам.

Юристы истцов считают, что их запрос должен стать для FDA наивысшим приоритетом. Они настаивают на публикации всех материалов не позднее 3 марта 2022 года, потому что для раскрытия документов, по мнению истцов, не должно потребоваться больше времени, чем на их изучение. «108 дней — столько времени, потребовалось FDA для проверки соответствующих документов для гораздо более сложной задачи — одобрения вакцины Pfizer против COVID-19», — пишут адвокаты.

Ученые-истцы уже попали в центр внимания прессы. Комментируя свою инициативу, они признали, что у них самих есть серьезные подозрения в отношении препарата Pfizer. Что их исковое заявление есть самое минимальное требование к компании и фармацевтическому регулятору. И если FDA будет по-прежнему настаивать на том, что раскрытие информации может продолжаться в течение 55 лет, то не остается никакого сомнения в том, что правительство защищает фармацевтические компании-производители вакцин от любой ответственности за ущерб, причиненный здоровью людей.

Окончательного судебного решения по иску группы PHMPT не вынесено. FDA начало выдавать информацию по чайной ложке. Первая «чайная ложка» была 17 ноября — два месяца спустя после подачи искового заявления и почти три месяца после полной легализации Pfizer как «вакцины». Всего около 100 страниц. Адвокат Аарон Сири опубликовал свой первый отчёт об информации, полученной им от FDA. Оказывается, что к 28 февраля, т. е. всего через два с половиной месяца после того, как препарат получил от FDA разрешение на «экстренное использование» (EUA), компания Pfizer получила в общей сложности 42 086 отчетов от пользователей препарата. В них было зафиксировано в общей сложности 158.893 случаев «побочных эффектов». Большинство этих отчетов были из США, причём было непропорционально много женщин (29.914 против 9.182, предоставленных мужчинами) и от лиц возрастной группы от 31 до 50 лет (13 886 против 21 325 для всех других возрастных групп, вместе взятых). 25 957 случаев были классифицированы как «расстройства нервной системы». .

В документах компании Pfizer, представленных FDA, есть запись: «Из-за большого количества сообщений о спонтанных нежелательных явлениях, полученных при использовании продукта, [Pfizer] уделяет приоритетное внимание анализу серьезных случаев...» [Pfizer] «также предприняла [sic] ряд действий, чтобы помочь уменьшить значительное увеличение количества сообщений о побочных эффектах» (в том числе «увеличение числа информаторов, занимающихся вводом данных и обработкой случаев»). Компания «приняла дополнительно на работу примерно [УДАЛЕНО] дополнительных сотрудников с занятостью на полный рабочий день». Адвокат Аарон Сири недоумевает, «почему следует считать секретом фирмы информацию о том, сколько людей пришлось нанять Pfizer для отслеживания всех нежелательных явлений, о которых сообщалось вскоре после запуска ее продукта». Можно предполагать, что немало. И их усилия, скорее всего, были направлены не на внесение изменений в сам препарат, а на то, чтобы уменьшить количество сообщений о «негативах». Итак, это было лишь одна «ложка» из большой «бочки», очень «токсичная». Вторая «ложка» была представлена 1 декабря, еще меньше первой. Пока адвокатом Сири не обработана.

Последняя новость. FDA (видимо, под давлением Pfizer) добивается, чтобы срок раскрытия информации, представленной фармацевтической компанией в агентство в течение нескольких месяцев, был увеличен с 55 до 75 лет. То есть требование истца будет полностью удовлетворено лишь к 2096 году. К этому времени, как говорил Ходжа Насреддин, «либо падишах помрет, либо ишак сдохнет».

Можно сказать и по-другому: FDA и Pfizer будут сохранять тайну препарата до тех пор, пока не умрут все уколотые этим препаратом.

По материалам ФСК