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Дайджест > Дешево и сердито? Чего ждать украинским туристам от экономического кризиса в Турции

Дешево и сердито? Чего ждать украинским туристам от экономического кризиса в Турции

Агата Кловская
21.12.21 23:18
96
Дешево и сердито? Чего ждать украинским туристам от экономического кризиса в Турции

В Турции уже несколько месяцев бушует серьезный экономический кризис. За это время национальная валюта обесценилась в два раза, спровоцировав соответствующий рост цен. На этом фоне президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал вдвое поднять минимальную зарплату, что может еще больше усугубить ситуацию.

Каким образом происходящее отразилось на туристическом потенциале страны, стоит ли украинцам ехать в Турцию в это неспокойное время, и какие варианты отдыха предпочесть, разбирались «Вести».

Эрдоган давно вынашивал планы по снижению учетной ставки как инструмента стимулирования экономики, однако наталкивался на сопротивление руководителей Центробанка. Опасения по поводу будущего Турции высказывали и эксперты со всего мира.

Увольнение очередного главы ЦБ в марте этого года стало серьезным ударом по лире. Новым назначенцем оказался соратник Эрдогана по партии, поэтому уже осенью ставка была несколько раз снижена, что привело к существенному падению турецкой денежной единицы, а последнее решение ЦБ от 16 декабря, обвалило ее уровень ниже 16,5 лир за доллар. В гривне падение составило с около трех гривен за лиру в конце лета до 1,57 гривен на утро понедельника, 20 декабря.

Девальвация нацвалюты спровоцировала рост цен: доходы турков снизились фактически вдвое. Ежедневными спутниками людей стали депрессия и ожидание худшего. Несогласные вышли на улицы, в стране нарастают протестные настроения.

Обвал лиры — не единственная беда, накрывшая туристическую Турцию в этом году. Летом ее курорты охвтили сильнейшие пожары. Впрочем, власти весьма успешно справились с проблемой и смогли позаботиться о туристах, в том числе и украинских. Тогда владелица столичного туристического агентства Людмила Ласкина рассказывала, что потенциальных отдыхающих вопрос пожаров волновал меньше, чем, к пример, ПЦР-тестирование.

И сейчас гостям из Украины, похоже, тоже нечего волноваться. «Даже если в Турции будут протесты, они никак не повлияют на безопасность туристов, поскольку как сами турки, так и власти Турции понимают важность туризма, и они делают все для того, чтобы все туристы были довольны», — поясняет председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

При этом, по словам собеседника «Вестей», произошедшее в Турции не может моментально повлиять на стоимость путевок. «Пока что нет резких изменений ценовой политики. Есть очень много возможностей для отдыха. Отели высокого качества, которые работали летом, они работают и сейчас, в межсезонье. И среди украинцев популярно поехать в Турцию на 3-4 дня отпраздновать Новый год или после Нового года поехать оздоровиться», — перечисляет Голубаха.

Приобретать он советует пакетные туры — у них всегда более привлекательные цены за счет более дешевого авиаперелета и доступных цен местных туроператоров.

Помимо отдыха на природе и экскурсий, еще одно любимое времяпровождение украинцев в Турции — это шопинг. Туроператоры утверждают, что с шопингом все в порядке и Турция всегда открыта для желающих обновить гардероб или интерьер, или закупить дефицитных пряностей. Более того, покупательная способность украинцев на фоне падения курса лиры стала несколько выше, чего нельзя сказать о турках, приезжающих в Украину.

Но сейчас в турецких магазинах судорожно пересчитывают цены, и вместо снижения цен можно нарваться на дефицит — часть товаров просто не выкладывают на прилавки в ожидании очередного роста доллара. Только маленькие магазины успевают менять прайс в соответствии с падением нацвалюты, в Сети туристы пишут, что смогли выгодно купить мобильный телефон, очки или джинсы.

При выборе направления нужно помнить, что в Турции крупные города развивают разные отрасли. «Текстиль там на очень высоком уровне, изделия из кожи и меха. Наши туры покрывают практически всю страну, и каждый город имеет свою „жемчужинку“ в плане того, что можно купить или посетить», — рассказывает менеджер туристической компании «Аккорд-Тур» Виталий.

Если говорить о Стамбуле, то это мегаполис, в котором проживает более 20 млн человек, и где торговля разделена по районам.

«У нас, например, есть много аптек, разбросанных по всему городу, а в Стамбуле есть отдельный район, который специализируется исключительно на медикаментах. Есть отдельный район, который специализируется на коже или текстиле. Там есть специи, приправы, выращивают шафран, и его цена в разы отличается от цены в Украине», — поясняет представитель туркомпании. Поэтому нужно идти не в большие торговые центры, как мы привыкли делать в Украине, а составить маршрут покупок по районам и ему следовать.

Оптимальная продолжительность такого шопинг-тура составляет три-четыре дня.

Что касается гастрономического и прочих видов туризма, то на фоне девальвации лиры цены остаются приемлемыми, и у туристов есть масса возможностей как отведать местную кухню — продегустировать уличную еду или сходить в ресторан, — так и проехаться на кораблике по Босфору с вечерней программой.

Что касаеся температуры воздуха, то зимой она редко опускается ниже 10 градусов тепла, и в целом является вполне комфортной.

Большинство рейсов в это время вылетают в Стамбул, Анкару или Кайсери, откуда можно отправиться в Каппадокию или на лыжные курорты.

Кроме того, попасть в страну можно на автобусе из Одессы.

Не стоит забывать также о горнолыжных курортах Турции. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

По материалам: «Вести»

Тэги: валюта, погода, мир, туризм, Турция, кризис, отдых, курс валют, Реджеп Эрдоган, шопинг, Лира

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