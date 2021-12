Чем знаменит «ракетчик» Макс Поляков и что на самом деле представляет собой его бизнес

Американо-украинская компания Firefly Aerospace привлекла 75 млн. долларов на подготовку к первому запуску своей ракеты Alpha. Он не был удачным. Глава компании Максим Поляков ранее занимался сайтами знакомств, и его обвинили в мошенничестве.

Как сообщалось, 3 сентября в 04:59 по киевскому времени из базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии американско-украинская компания Firefly Aerospace впервые запустила свою легкую ракету-носитель FireFly Alpha. Ракета взорвалась спустя несколько минут после старта.

Несмотря на то, что запуск оказался неудачным, глава компании Максим Поляков отметил, что «сегодня исторический день для Firefly».

Что известно о Максиме Полякове?

44-летний Поляков родился в Запорожье, в 2012 году переехал в США. Там он стал соучредителем фонда венчурных инвестиций Noosphere Venture Partners.

На странице в Twitter он обозначил как свое местонахождение Великобританию.

В СМИ его упоминают как «инвестора, мецената, общественного деятеля и филантропа», едва ли не чаще всего — в контексте Firefly Aerospace, занимающейся разработкой ракет.

Космический бизнес

В 2017 году эта компания (которая еще называлась Firefly Space Systems) обанкротилась из-за спор относительно неправомерного использования объектов права интеллектуальной собственности Virgin Galactic, но ее приобрела Noosphere Ventures Полякова.

В 2019 году первые владельцы Firefly Space Systems подали иск с обвинениями Полякова и генерального директора Firefly в сговоре с целью доведения компании до банкротства, после чего ее и приобрел Поляков. Чем закончилось это дело — пока неизвестно.

Firefly планировала провести первый запуск своей ракеты в 2020 году, однако эти планы не осуществились. Тогда запуск был перенесен на весну 2021 года, впоследствии — на июнь 2021 года.

Несмотря на постоянную отсрочку, Firefly Aerospace привлекла 75 миллионов долларов частного капитала на подготовку к первому запуску своей ракеты Alpha. Привлекали и криптовалютных инвесторов.

Поляков и сайты знакомств

Журналисты выяснили, что перед тем, как прийти в космическую отрасль, Поляков зарабатывал на рынке сайтов знакомств. Об этом свидетельствуют многочисленные журналистские расследования, в частности двухлетнее исследование фактчек-проекта Snopes.

В публикации издания International Business Times упоминается расследование, в ходе которого была обнаружена связь между Поляковым и рядом сайтов знакомств.

Связь эта проходила через компанию Cupid plc, которая стала фигуранткой расследования BBC о том, что пользователи сайтов принадлежащих компании знакомств получали большое количество сообщений от фейковых аккаунтов, даже если совсем не заполняли данные профиля, не использовали изображений и т.д.

Журналисты выяснили, что пользователям, выбиравшим бесплатную подписку, начинало поступать большое количество сообщений от женских аккаунтов. Однако возможности ответить на эти сообщения бесплатная подписка не предоставляла, а после перехода на платную подписку поток «желающих познакомиться» резко прекращался.

Расследование BBC подхватило издание Kyiv Post, сделавшее свою часть работы уже в Украине. Когда сотрудница издания попыталась устроиться в запорожский офис компании, занимавшейся обслуживанием этих сайтов, ей объяснили, что к ее обязанностям будет относиться общение с пользователями сайта и стимулирование их приобрести платную подписку.

До публикации расследования СМИ восхваляли Cupid plc за «ее самый быстрый рост среди технологических компаний». Впоследствии акции стремительно упали и активы в виде сайтов знакомств выкупила Grendall Investments, связываемая с Поляковым.

Через несколько лет снова произошла подобная история с сайтами знакомств и журналистским расследованием. И снова в ней фигурировало имя Полякова. А также многие компании из оффшорных юрисдикций, не раскрывавшие имена владельцев, и сети сайтов знакомств TopOffers и Together Networks.

Кроме того, можно найти еще одно расследование, связанное с сетью Together Networks. Тогда речь шла о передаче части Полякова в компании Phoenix Holdings ltd, владевшей Together Networks. 10% этой компании стороны сделки оценивали в 12 миллионов долларов, размер будущих дивидендов — в 250 тысяч долларов, а через 9 месяцев после сделки — в 500 тысяч долларов.

Вскоре после заключения сделки новые владельцы узнали, что им принадлежит не 10% Phoenix Holdings Ltd, а менее 7%, поскольку Поляков передал им не 10% компании, а 10% своей доли, а он был не единственным акционером компании.

Впоследствии оказалось, что и с дивидендами не все хорошо. Вместо выплат раз в месяц дивиденды должны выплачиваться раз в год (а тогда и вовсе не выплачивались несколько лет). И наконец, оказалось, что вместо прибыли в 35 миллионов долларов компания получила менее 6 миллионов. В конце концов, новоиспеченные акционеры обратились в суд.

Поляков и казино

Кроме сайтов знакомств, Поляков также работал над созданием так называемых «социальных казино». Фактически — браузерных и мобильных онлайновых игр, которые от традиционных казино отличаются методом монетизации, заключающейся в продаже внутриигровых предметов, бонусов пользователям. Одну из таких компаний, называемую «Мурка», недавно приобрела американская Blackstone Group.

Поляков и Maxpay

Поляков запустил и денежный проект. Речь идет о платежной системе Maxpay. На своем сайте Поляков хвастается, что компания имеет уже более шести лет опыта и вроде бы является лидером в отрасли.

«Maxpay специализируется на разработке комплексных эквайринг-решений для своих клиентов и предоставляет инструменты для предотвращения мошенничества и глубокой аналитики онлайн-бизнеса», — отмечено на сайте.