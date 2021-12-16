Теневой куратор «Большого строительства» Голик Юрий Юрьевич скрывает миллионные доходы

Юрий Голик, который именует себя консультантом проекта замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко «Большое строительство», скрывает своих доходы от налоговой службы и НАЗК. Редакция 368.media узнала какие компании принадлежат Юрию Голику согласно реестру юридических лиц.

В частности, СМИ тесно связывают Юрия Голика с автодорожной компанией «Буд Инвест Инжиниринг». Компания создана в 2015 году в городе Днепр. Уставной капитал компании, которая специализируется на строительстве дорог, составляет чуть больше одного миллиона гривен. Всего «Буд Инвест Инжиниринг» победил в 334 госзакупках на сумму 22,28 млрд гривен.

Официально директором компании является Дмитрий Литнарович.

В 2015-2019 годах Голик работал внештатным советником главы обгосадминистрации. Отвечал за формирование инфраструктурной и бюджетной политики, кадровый аудит штата ОГА, внедрение проектного менеджмента, а также систем ProZorro и iGov.

Не исключено, что благодаря этому больше всего компания «Буд Инвест Инжиниринг» подписала договоров со службой автомобильных дорог в Днепропетровской области — на сумму 13,02 млрд гривен, и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА — на сумму 8,87 млрд гривен.

Согласно реестру юридических лиц, Юрий Голик является бенефициарным собственником ООО «Современные медиа технологии», уставной капитал которой составляет 54,4 млн гривен.

Также он владеет рекламным агентством ООО «Бесплатка принт», которое зарегистрировано в Днепре, частью компании ООО «Креативная страна» и частью ИТ-компании «КШ сервисы» вместе с Ильей Кенигштейном.

Юрий Голик активно занимается издательством книг. Последними в печать пошла серия книг Большая земля — «Большое строительство 2020» и «Большое строительство 2020. Лица».

Два года назад Голик издал книгу «Бесконечность не для слабаков» о своей работе в составе «команды Резниченко», впрочем, о полученном гонораре публично не сообщил.

Следует отметить, что «отмывание» доходов путем публикации книг, довольно популярная схема среди чиновников и политиков.