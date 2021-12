Поистине яркую криминальную схему задумали и воплотили в жизнь Павел Присяжнюк, Артур Сомов и лилипутская прокладка с забавным названием EPI Group из славного чешского Брно с уставным капиталом в 700 долларов США.

Шитая белыми нитями афера EPI Group может оказаться фатальной для Павла Присяжнюка и Артура Сомова, — отмечает американское печатное издание Theunfilteredlens.org в своем материале EPI Group, a minor Czech trader owned by Pavel Prisyazhnyuk will sell the production of OGChK. Само расследование проливает свет на примитивный схематоз, который EPI Group Павла Присяжнюка использует не первый раз.

Компания EPI Group из Чехии продает концентраты титанового сырья Объединенной горно-химической компании (ОГХК), хотя ее уставной капитал составляет 700 долларов. Она отправила покупателям электронные письма с предложением.

Мелкий и крайне смешной трейдер EPI Group из городка в Чехии под названием Брно, отправила своим клиентам на электронную почту письма, где предлагалось приобрести титаносодержащее сырье от Объединенной горно-химической компании (ОГХК). Потребители могли заказать следующие товары:

— рутил;

— циркон;

— ставролит;

— вольногорский ильменит;

— иршанский ильменит;

— дистен-силлиманит.

Продукция продавалась на условиях FOB, то есть сам привозит ее в морской порт и отправляет на корабль, о котором скажет клиент.

Кто такой Павел Присяжнюк из EPI Group

EPI Group не переработчик, а торговая компания. Она относительно новая — в феврале 2019 года Павел Присяжнюк создал ее, и теперь владеет тридцатью процентами. Уставной капитал фирмы составляет всего 15 тыс. чешских крон, то есть не больше 700 долларов. Но, судя по сайту, фирма продает дорогие товары — минералы, металлы, и др. Как же ей это удается?

EPI Group выкупает продукцию ОГХК через другую компанию из Чехии под названием Belanto, которая уже ранее поставляла ильменит Иршанского ГОКа ОГХК в Крым и сотрудничала с компанией ВСМПО «Ависма» из Российской Федерации.

EPI Group

В профиле Павла Присяжнюка на Linkedin сказано, что с 2014 года он — член правления шведской компании Milsen Energy AB и партнер юридической фирмы AIM Group. Milsen Energy AB владеет компанией «Карпатыгаз», финансовым директором которой до 2016 года был нынешний и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Артур Сомов. В ОГХК опровергали поставки своей продукции на Крым, прячась за посредника — немецкую ITS International.

13 октября 2020 г врио главы правления ОГХК Артур Сомов, едва приступив к этой должности 5 октября, подписывает контракт с чешской фирмой-прокладкой Belanto, заменив ITS на нее. В договоре Сомов обязуется поставить 50 тыс. т иршанского ильменита на сумму EUR 6,453 млн до конца года тоже по заниженной от рынка цене — EUR 129 за т. В схему отгрузок снова включено судно SOURIA, но изменен маршрут следования товара. На этот раз сирийцы «принимают» ильменит то в румынском порту Констанца, то в болгарском — Варна.

Любопытно, что за контракт ОГХК с Belanto вступается замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в декабре 2020 г. . А в марте 2021 на потребителей ОГХК напрямую выходит с предложением еще одна фирма-прокладка из Чехии — EPI Group. В ней открыто значится одним из акционеров Павел Присяжнюк.

В EPI Group он владеет 30%-ми фирмы, уставной капитал которой не превышает $700. Участники рынка называют Присяжнюка теневым руководителем бэк-офиса ОГХК. Известно, что продукцию компании EPI Group выкупает у Belanto для последующей продажи покупателям. А значит, с ОГХК снова будут вымываться государственные средства через две посреднические фирмы.

Павел Присяжнюк в схемах EPI Group

АО «ОГХК» производит титносодержащее сырье в Восточной Европе. Компания полностью владеет мощностями Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, поэтому может продавать добываемое ими сырье. Возможно, ОГХК будет продана на аукционе в конце текущего года. Торг начнется с суммы в два миллиарда гривен, что составляет более 71 604 770 американских долларов.