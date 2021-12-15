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Дайджест > Neuralink Илона Маска начнет испытания чипов на людях в 2022 году

Neuralink Илона Маска начнет испытания чипов на людях в 2022 году

Агата Кловская
15.12.21 21:21
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Neuralink Илона Маска начнет испытания чипов на людях в 2022 году

Американский миллиардер Илон Маск поделился апдейтом о сроках клинических испытаний микрочипов Neuralink Илон Маск рассчитывает, что Neuralink начнет испытания чипов на людях в 2022 году на людях — они должны начаться в 2022 году.

Neuralink, занимающаяся технологией мозгового интерфейса, несколько лет разрабатывает чип, который будет имплантироваться в мозг для одновременной записи и стимуляции мозговой активности. Он предназначен для использования в медицине, например, лечения серьезных травм спинного мозга и неврологических расстройств.

«Neuralink показал хорошие результаты во время испытаний с обезьянами, сейчас мы проводим много тестов, подтверждая, что сама процедура — надежная, а устройство Neuralink при необходимости можно безопасно извлечь...

Мы надеемся, что вскоре устройство станет доступным первым участникам клинических испытаний — людям с тяжелыми травмами спинного мозга, такими как тетраплегия, квадриплегия Илон Маск рассчитывает, что Neuralink начнет испытания чипов на людях в 2022 году.

В следующем году, ожидается одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США)», — заявил Илон Маск в прямом эфире на саммите CEO Council Conference, организованном The Wall Street Journal.

По его словам, «стандарты Neuralink для имплантации устройства значительно выше, чем требует FDA». В то же время Маск предупредил, что не уверен в указанных сроках.

«Я не говорю, что мы точно можем это сделать, но я уверен в том, что это возможно», — написал он в Twitter.

Справедливости ради, в феврале 2021 года американский миллиардер говорил о начале клинических испытаний чипов Neuralink на людях к концу 2021 года, а в 2019 — к концу 2020 года.

В апреле компания Neuralink показала видео, на котором обезьяна играла в пинг-понг на ПК с помощью устройства Neuralink, контролируя процесс силой мысли.

Neuralink — не единственная компания, разрабатывающая технологию интерфейса мозга. В июле 2021 года биотехнологическая фирма Synchron, состоящая из 20 человек, получила одобрение FDA для начала тестирования на людях.

По информации itc

Тэги: чип, наука, технологии, чипизация, чипирование

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