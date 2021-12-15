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Дайджест > Цифровой апокалипсис ждет нас уже через 150 лет

Цифровой апокалипсис ждет нас уже через 150 лет

Агата Кловская
15.12.21 21:10
88
Цифровой апокалипсис ждет нас уже через 150 лет

Эксперты предупреждают, что через несколько лет мы столкнемся с цифровым апокалипсисом, связанным с экспоненциальным увеличением объема данных, о которых до недавнего времени никто не мог представить даже в самых смелых прогнозах. В связи с этим ученые призывают признать цифровой контент пятым состояние материи, наряду с газом, жидкостью, плазмой и твердым телом. Они утверждают, что в какой-то момент человечество накопит столько цифровых данных, что количество битов, составляющих эти данные, приблизится к количеству атомов, из которых состоит вся Земля (10 в 50-й степени).

Для хранения и обработки такого количества информации человечеству потребуется намного больше энергии, в отличие от того, сколько оно производит в настоящее время. Отсюда и призыв ученых перестать рассматривать цифровой контент исключительно как виртуальную последовательность единиц и нулей, а относиться к нему как к конкретной физической величине, то есть материи.

По оценкам, человечество ежедневно вырабатывает данные, для хранения которых необходимо использовать 2,5 триллиона байт (в восемь раз больше бита). Чтобы понять, сколько данных придется хранить на определенной области физического носителя, размер бита должен быть эквивалентен размеру атома. Если предположить, что количество данных, генерируемых человечеством каждый последующий год будет увеличиваться на 50%, то количество битов, необходимых для хранения такого объема информации, будет равно количеству атомов Земли через 150 лет.

Следуя этой логике рассуждений, для хранения такого количества информации должна быть использована половина массы Земли. Звучит невероятно, но ученые привели расчеты, которые это подтверждают. Конечно, технологический прогресс и новые научные открытия могут привести к тому, что ситуация будет не столь драматичной. Тем не менее мы стремительно приближаемся к моменту, когда подобные предупреждения не следует игнорировать.

Ученые также предполагают, что наша жизнь в будущем будет почти на 100% виртуализирована. Это означает, что она будет управляться компьютерными кодами и битами. Многим это может показаться увлекательным, но на самом деле такая перспектива пугает, и заставляет задуматься над библейским вопросом — Quo Vadis...

По материалам Нескучные технологии

Тэги: наука, Апокалипсис, технологии, цифровизация

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