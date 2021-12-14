Предсказания на 2022 год: какие испытания нас ждут?

Ведущие вирусологи, астрологи и исследователи всего мира предсказывают неожиданные события в 2022 году, и их мнения диаметрально противоположны друг другу. Издание «Факти» сделало подборку прогнозов не только астрологов и прорицателей, но и рассказало об ожиданиях ученых.

Вирусолог Ханс Клюге

Наиболее оптимистичные прогнозы дает вирусолог Ханс Клюге: пандемия значительно ослабнет, даже прекратится, но по всему миру будет еще много заболевших. По его словам, главная задача, стоящая перед планетой — вакцинация. Несмотря на то, что болезнь ослабнет, карантинные меры никуда не денутся.



Предсказания Ванги

Согласно предсказаниям Ванги, в следующем году отношения между Америкой и Россией не просто усложнятся, а могут быть полностью прекращены. Выход из ситуации обязательно будет найден, но, очевидно, не в следующем году. В то же время будут укрепляться связи с Азией, отношения России и Китая ждет процветание — страны будут обмениваться технологиями и наращивать объемы торговли.

Войну между ними Ванга не предсказывает. Из-за кризиса бедность усугубится, широкие слои населения не смогут улучшить свое финансовое положение. Ванга советует людям запастись терпением и надеяться на лучшие времена. Только так они смогут оставаться сильными и душевно спокойными.

По ее прогнозам, в следующем году Россия может разделиться на несколько стран. Москва перестанет быть столицей и будет частью другой страны. Сибирь и Урал отделятся — таково будет желание их жителей. Также пророчица отмечает, что люди привыкнут к смертельной заразе и будут бороться с вирусом как с обычной простудой.

К сожалению, она не говорит, закончится ли эпидемия в 2022 году. Скорее всего, нам придется привыкнуть к новой реальности, как давно предсказывала Ванга.

Михаил Левин меняет прогнозы

Один из самых известных астрологов Михаил Левин дает на 2022 год очень оптимистичный прогноз, в отличие прогноза на 2021. Он говорит, что постепенно пандемия стихнет, но полностью не исчезнет — превратится в обычный тяжелый грипп. По его словам, 2022 год будет намного динамичнее и интереснее 2021.

Он принесет намного больше открытости, путешествий и новых знакомств. Однако, наряду с положительными общественными тенденциями, нас ждут экономические трудности: кризис продолжится и даже усугубится, цены продолжат расти, а люди — беднеть.

Павел Глоба в замешательстве

Астролог, чьи предсказания чаще всего сбываются, считает, что сейчас очень сложно точно определить, что нас ждет, потому что в мире происходит много динамичных процессов. Он уверен, что в 2022 году экономический кризис продолжится. Это принесет серьезные изменения в экономику всех стран. По словам Глобы, политику ждет полная перестройка. Также он не исключает существенные изменения климата и глобальные природные бедствия.

Ожидания ученых

Ученые делают прогнозы на основе аналитических данных и математических моделей. Норвежская компания Rystad Energy прогнозирует рост мировой экономики в 2022 году за счет увеличения добычи нефти и газа. И хотя ожидается введение дополнительных антикоронавирусных ограничений, они не снизят деловую активность. Инфляция вырастет, но с ней вырастут и зарплаты, потому что снизится уровень безработицы. Страны будут выделять все больше средств на социальную политику.

Русская Ванга — Матрона Московская, предсказавшая Первую и Вторую мировые войны, в своих предсказаниях на 2022 год говорит, что опасности Третьей мировой войны нет. Однако человечество ждут серьезные испытания.

Пророчица советует людям не верить лжепророкам, призывающим к жестоким конфликтам, потому что в будущем человечество ждет другая большая опасность. «Войны не будет, без войны жертв будет много, все мертвые на земле будут лежать», — говорила пророчица. По ее словам, апокалипсиса можно будет избежать, если многие из людей, находящиеся сейчас под гипнозом, очнутся. Для этого нужно больше духовности и веры в Бога.

По материалам ИноСМИ