Голубая мафия и Новый мировой порядок

В конспирологической среде существует понятие DEEP STATE (тайное правительство или власть), которое руководит миром и де-факто является мировым правительством Глобалистов. Эта организация влияния не особо озабочена идейно-партийным продвижением Демократического движения, как это было ранее, когда руководство мировой политикой лежало на плечах Демократической партии США. Глобальное влияние на мировую политику для продвижения бизнес-интересов и пропаганда гомосексуализма — это основные черты нового монструального образования.

Но наши даже самые «демократические» СМИ почему-то в упор не видят те организации, которые взяли на себя роль глобального экономического и политического менеджмента и рулят внешней политикой западного мира. Демократия как идеологическое движение, под крышей которого был создан механизм лоббирования, потихоньку становится всё реже вспоминаемым анахронизмом. На первое место выходит банальный не скрываемый подкуп и крышевание политиков всего мира.

И это реально рабочий механизм, когда созданные политические фермы берут на себя полный цикл обслуживания жизни тех, кто проявляет полное послушание в течении всего цикла политической карьеры, от назначения на высокие президентские и премьерские должности, до устройство советниками в глобальных корпоративных структурах после окончания срока каденции в структурах различных государств.

Но во всей этой глобально-демократической фермерской движухе, есть один нюанс, который не вписывается в логику демократической преемственности. Это раскручиваемое движение ЛГБТ для создания отдельной социальной группы. Откуда это движение взялось и когда началось, если ещё 20 лет назад умы молодёжи занимали в основном экологией и спасением животных, а сейчас демократы вместе с климатической повесткой активно раскручивают повестку толерантности к гомосексуальному меньшинству.

Билл Клинтон, который был президентом от Демократической партии США с 1991 год по 2001 год, был очень последовательным противником наделения гомосексуалистов правовым статусом как отдельной социальной группы. При его правлении даже был создан закон, который сегодня оценивается как ущемляющий права гомосексуалистов.

Закон о защите брака (англ. Defense of Marriage Act, кратко DOMA, официально Public Law No. 104–199, 110 Stat. 2419) — принятый 21 сентября 1996 года федеральный закон США, который описывает брак как правовой союз между мужчиной и женщиной и провозглашает супругами лиц разного пола.

Но уже в марте 2013 года Билл официально покаялся в своей статье, которую опубликовал в The Washington Post. Он признался в своём плохом поведении, заверил, что теперь изменил свой взгляд на проблему и поддерживает решение президента Барака Обамы оспорить принятие Акта в Верховном суде США.

Что же изменилось в период между концом президентства Клинтона в 2001 году и 2013 годом?

Почему за этот период гомосексуализм вышел из тени и начал распространяться как идеологический штамп толерантности? Неужели, это всё только глобально-психологические игры в стиле «Разделяй и властвуй», как отвлечение людских умов всё новыми повестками для поддержания игры в сторонников и противников? Свобода, демократия, экология, климат, толерантность... Что ещё можно придумать для продолжения, этой политической игры за которой стоят обычные экономические интересы определённых бизнес-групп? И почему собственно в повестку включили гомосексуализм?

ПРЕДЫСТОРИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

Эта история имеет свою предысторию, не зная которую можно ненароком осудить климат Соединённых Штатов в развращении переселенцев прибывших туда из Европы. Но опираясь на факт отсутствия у коренных народов генетической тяги к гомосексуализму, отбросим данное предположение как чересчур комическое и конспирологическое. Хотя трагикомизм современной политической ситуации в мире очевиден. Комики и марионетки-менеджеры не имеющие полномочий власти в своей стране — это ли не комедия? А любая реальная власть называется негативно тоталитарной.

Начало истории гомосексуализации Америки окутано тайной не хуже научных историй из жизни людей в каменном веке. Поэтому создадим своё собственное символическое начало, когда в чрезвычайно пуританских Соединённых Штатах демократический президент по имени Джон Кеннеди узнал о планах раскрутки революции. И не какой-то там кровавой революции как в России или культурно-кровавой в Китае, а самой настоящей культурной любовной революции как передовой технологии увлечения масс своими животными инстинктами.

Это сейчас в эру интернета широкой публике известно о циклических экономических и политических кризисах власти, необходимых для встряски общества и освобождения экономики от груза посредников тормозящих экономическое развитие, а в далёких 60х двадцатого столетия вся информация глобального мироустройства была глубоко спрятана в недрах научных институтов, доступ к которым отфильтровывался стоимостью обучения.

Так вот, президент Кеннеди узнав о планах культурной революции, сразу же решил быть застреленным из-за откровенного несогласия со странным для пуританина финалом. Кеннеди убили очень спектакулярно 22 ноября 1963, а всё свалили на сумасшедшего убийцу, которого по ходу тоже очень быстро застрелили. В общем, концы в воду, и революционным планам уже никто помешать не посмел. Революция хиппи состоялась под официальным лозунгом который мог прийти в голову лишь влюблённому гомосексуалисту — «Flower Power» («сила», или «власть цветов»).

С тех пор разноцветность стала символом ЛГБТ движения, и понятие «власть цветов» стало более визуально радужным. Планы революции развивались стремительно и уже в 1968 году на заседании только, что созданного Римского клуба учёные представляли детям элитных семейств планы по распространению революционного опыта на весь мир. А пока в верхах власти строили планы по мягкому захвату влияния над миром, в недрах западных университетов создавались планы использования психотропных препаратов для массового изменения сознания. С тех пор фармакология стала механизмом захвата влияния с помощью привязанности к фармакологической химии.

Естественно, что идеализированные глобальные планы имеют мало общего с грубой безжалостной реальностью грязных подвалов, где в кислотном угаре сексуальной вседозволенности гомосексуалисты соблазняли сопливых детишек, заманивая их конфетками. Но не только детишки страдали от любвеобильных гомиков. В среде молодёжи был запущена идея о бисексуализме как божественной свободе от социальных и вообще каких-либо пут. И эта реклама имела огромное влияние на неокрепшие пониманием реальности мозги молодёжи.

Таким образом каждый кто не хотел стать вольным от морали хиппи должен был стыдиться своего поведения так же как сейчас был пристыжен Билл, боровшийся за физиологически обоснованную справедливость. Таким образом в течении одного десятилетия, казалось бы мощнейшая общественная пуританская мораль была расшатана до оснований, и уже в 1973 году криминальная статья за гомосексуализм была отменена и переквалифицирована в психологическую болезнь. А когда молодёжь 60-70х подросла до президентства Билла Клинтона, оказалось, что кругом полно стареющих маниакальных педиков.

Это стало восприниматься как национальная трагедия и поэтому на волне сезонного всплеска вирусной инфекции от которой пачками гибли измученные наркоманией стареющие хиппи, была создана концепция ВИЧ, для того, чтобы погасить в обществе поднявшуюся волну разврата и наркомании. В этих целях пришлось даже принести в ритуальную жертву идола, по странным стечениям обстоятельств имевшего иранское происхождение. Фредди Меркури зачах на глазах у миллионов фанатов медленно, изощрённо показательно увядая в стиле ОШО и Александра Литвиненко, на глазах у миллионов телезрителей.

Но ещё в самом начале 2000 годов и речи не было о пропаганде гомосексуализма в школах и детских садах. Наоборот, для защиты прав голосующего большинства приняли специальный закон, чтобы остудить пыл гомосексуального народа, успевшего уже пробраться в высшую чиновничью власть, по пути создавая пирамиды из своих людей во всех социальных структурах, в бизнесе, культуре, здравоохранении и науке. Так же с помощью имиджевой рекламы, вокруг гомосексуализма был создан образ смешной карьерной проституции.

Неужели демократия на западе так далеко зашла, что может сделать поведение меньшинства примером большинству? Что-то в этой истории должно насторожить. Тем более, что за всё это время источниками всей политической активности гомосексуалистов были мирные спокойные демонстрации голых волосатых мужиков в стрингах и накачанных самцов на клоунских каблуках. Никто не боролся за свои права бросаясь на амбразуру противной судьбы. Хотя этот контингент может быть злым и истеричным, но гомики замороченные всю жизнь на своих сексуальных проблемах по определению недалёкие люди. Откуда взялись все эти одобряемые властью идеи о толерантности, и введение всей этой чуши о нумерации родителей?

МЕХАНИЗМ ДЕМОКРАТИИ ДЛЯ БАСНОСЛОВНО БОГАТЫХ

На самом деле всё очень просто. Стоит только заглянуть за шторы демократических идей и можно увидеть обычный механизм политической власти с умным видом продающей возможности своего влияния. Это и есть та самая настоящая демократия, а не какая-то там демос+кратия для лохов. Трудно предположить, что в природе существуют законодатели не являющиеся лоббистами чьих-то бизнес интересов. Лоббизм, это узаконенная проституция по продаже не тела, но влияния, которая гордо бравирует своей свободой перед вечно скрывающейся в тёмных закоулках проституткой коррупцией.

Концепция демократии, это идеологический механизм защиты и распространения возможностей политической проституции по всей Земле.

Исходя из понимания механизма работы Конгресса США используемого для лоббирования интересов бизнеса, готового выложить на свои проекты десятки и сотни миллиардов долларов, можно предположить, что у гомосексуальной программы есть свой заказчик. Ну не Обама же самостоятельно начал рвать задницу пропагандируя толерантность в каждом своём публичном выступлении. Он же просто обычный мальчик-менеджер, с наличием логики и абсолютного послушания, но абсолютно без малейшего признака склонности к гомосексуализму.

Но лоббисты могут и не быть гомосексуалистами. Лоббистам вообще до одного места на кого работать. За деньги могут защищать российские интересы в Конгрессе США, а могут сварганить программу карающего меча под названием «дело Магнитского» для беспредельщика Браудера, недовольного, что ему не дали поиграться в менеджера по распродажам на российском рынке.

И с этого момента без всякой конспирологии на фактах взглянем на организацию создавшую мировую гомосексуальную повестку сразу же после окончания каденции Билла Клинтона, и которая является координатором распределения финансовых потоков для распространения влияния помощью подкупа политиков и чиновников во всём мире. Такие вот времена настали, когда с помощью мягкой силы власть можно запросто купить. А если, что-то нельзя купить, значит, это не демократично и находится повод для отправки войск для восстановления демократии.

ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ

В 2000 году Талибы почти прекратили выращивать мак на своей территории. Лидер Талибов М.Омар 27 июля 2000 года ввел на его выращивание религиозный запрет. Талибам удалось добиться строгого соблюдения запрета, и уровень производства опиатов в 2001 г. был незначительным. Опиумный мак выращивался преимущественно на территориях, не подконтрольных талибам.

21 января 2001 года состоялась инаугурация нового президента США Буша младшего.

11 сентября 2001 года два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один врезался в Пентагон, а ещё один упал в поле.

Талибан объявили виновным в теракте ввели в Афганистан войска.

США и Великобритания начали против талибов военную операцию «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom). Ее целями были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов, захват руководителей «Аль-Каиды» и борьба с производством наркотиков.

В дальнейшем к операции присоединялись военные других стран. За период с 2001 по 2014 год в состав коалиции ISAF входили подразделения 50 стран — 28 стран НАТО и 22 стран — партнеров альянса. Численность этой коалиции была непостоянной. На пике — в 2012 году — она достигала 130 тыс. человек.

К 2013 году иностранным войскам и афганским силовым структурам удалось перевести под контроль правительства в Кабуле примерно 70% страны, в связи с чем началось постепенное сокращение численности коалиционных войск. К 31 декабря 2014 года контингенты всех стран, кроме США, были полностью выведены. За 13 лет проведения операции «Несокрушимая свобода» и действий войск ISAF погибли 2,2 тыс. военнослужащих США и 1,8 тыс. из других стран коалиции.

По данным министерства обороны США, траты на военное вмешательство США в Афганистане с октября 2001 года по сентябрь 2019 года составили 778 млрд долларов.

Но не смотря на декларации, выращивание мака как минимум утроилось. Эту странность официальные власти США не комментируют, хотя войска имели полный контроль над торговыми потоками.

В то же самое время в самих США началось бесконтрольное распространение обезболивающих на основе афганского опиума. Таким образом целую страну подсадили на опиаты, что уже при Дональде Трампе признали новым национальным бедствием. Контроль за препаратами содержащими опиум ужесточили и войска из Афганистана были выведены. Виноватыми сделали корпорации Johnson & Johnson, Purdue Pharma и Teva. И не безосновательно, так как легальный бизнес на наркотиках принёс громадные прибыли.

В 2011 году доход Johnson & Johnson составил 25,8 миллиарда долларов. В том же 2011 году Johnson & Johnson была оштрафована на $70 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США за дачу взяток врачам в Греции, Румынии и Польше, а также в Ираке для получения контрактов в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». По данным следователей, такие методы продвижения товаров компания применяла как минимум с 1998 года.

За сбыт обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость Johnson & Johnson была оштрафована на 572 миллиона долларов. Судебный процесс также был направлен против других производителей — Purdue Pharma и Teva. Но они согласились на штрафные выплаты в размере 270 миллионов долларов и 85 миллионов долларов соответственно, тем самым предотвратив судебные разбирательства.

Наибольший штраф Johnson & Johnson заплатила в Арканзасе ($1,2 млрд), ещё $158 млн в Техасе, $327 млн в Южной Каролине, $258 млн в Луизиане, $181 млн в группе из 36 штатов и округе Колумбия. В 2013 году компания была оштрафована ещё на $2,2 млрд за сходные нарушения при маркетинге препаратов риспердал, инвега и натрекор, а также сокрытие информации о побочных эффектах и материальное поощрение врачам и больницам за назначение лекарств производства Johnson & Johnson вместо более дешёвых аналогов других производителей.

За период с 1999 по 2017 год в США от передозировки обезболивающих на основе опиатов умерло около 400 тысяч человек, Johnson & Johnson и другие фармацевтические компании активно продвигали опиаты, преуменьшая их опасность и преувеличивая достоинства.

В октябре 2019 года суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал компанию выплатить 26-летнему Николасу Мюррею 8 миллиардов долларов: Мюррей сообщил, что в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, имеющий очень неприятный для мужчин побочный эффект — гинекомастия (увеличение молочных желез), но производитель забыл предупредить об этом потребителей.

Представьте себе ситуацию, когда компания причастная к смерти 400 тысяч человек, спокойно продолжает работать, отмазываясь миллиардными штрафами. В нормальном человеческом понимании, это геноцид, но демократическое крышевание позволяет продолжать эту античеловеческую деятельность.

Но сама Johnson & Johnson со всеми своими миллиардами не смогла бы чувствовать себя безнаказанно. Что же это за крыша такая всемогущая хранит преступную деятельность фармакологического гиганта?

ОБРАЗОВАНИЕ — ПУТЬ К ВСЕМОГУЩЕСТВУ

Глобальная коалиция лидеров США (USGLC) — некоммерческая организация, сформированная коалицией американских предприятий и НГО, старших экспертов по национальной безопасности и внешней политике, религиозных и общественных лидеров со всех концов Соединенных Штатов, которые способствуют усилению поддержки США дипломатических усилий и усилий в области развития как среди, так и среди общественности.

Базируясь в Вашингтоне, О.К., USGLC выступает за более высокий бюджет по международным делам в целях укрепления национальной безопасности, продвижения интересов американского бизнеса и улучшения гуманитарной помощи во всем мире. Бюджет по международным делам является компонентом федерального бюджета США, который финансирует многие мероприятия и программы Госдепартамента США, в том числе Агентство США по международному развитию (USAID), Чрезвычайный план президента по оказанию помощи больным СПИДом (PEPFAR), Корпус мира, Всемирный банк, помощь Израилю, международные программы развития, а также многие другие, возглавляемые программы и проекты по восстановлению в Ираке и демократизации в Афганистане.

Под крылом USGLC находится около 500 компаний и неправительственных организаций, составляющих Коалицию глобального лидерства США. Взносы членов коалиции идут на продвижение интересов американских компаний на международной арене дипломатическими, инвестиционными и другими средствами: Boeing Co., Lockheed Martin, Motorola Inc., Caterpillar Inc., AT&T Inc., Procter&Gamble Company, CARE, Bread for the World, Mercy Corps International, Национального общества Одюбона, Национальной ассоциации корпуса мира, Caterpillar Inc...

В состав руководящих советов USGLC входят многочисленные видные представители корпоративных и благотворительных организаций. Члены организзации были описаны как «странные товарищи по кровати», что более по-русски звучит как «странные товарищи по постели».

Если резюмировать, то это организация, которой платят взносы 500 гигантов общий оборот которых равен триллионам долларов. USGLC в течении 15 лет лоббировала интересы своих членов, а по факту является инициатором большинства военных конфликтов на планете. Благодаря USGLC США и Европейцы ввели войска в Афганистан для охраны опиумных огородов для фармакологических кампаний. США как государство платит USGLC за лоббирование интересов американских компаний на международной арене и выполняет предписания USGLC по ключевым вопросам внешней политики.

Благодаря USGLC нефтегазовые гиганты получили контроль над добычей нефти на Ближнем Востоке и в Ливии. USGLC создала питомник для бывших политиков и чиновников, которых использует в том числе для увеличения бюджета штатов на внешнеэкономическую деятельность. На европейском рынке бывшими инвестициями, чиновниками и политиками занимается Goldman Sachs, а USGLC, это её американский более молодой и более беспардонный аналог.

USGLC — это навязчивый активный менеджер мирового масштаба, который под лозунгом «глобального лидерства США» решает экономические задачи крупнейших корпораций планеты.

USGLC — это мозговой центр всей западной мировой политики.

Эта власть основана на тех огромных деньгах, которые решают поставленные задачи с помощью американских конгрессменов и Госдепа, которые в свою очередь без особых проблем предоставляют десятки и судя по Афганистану сотни миллиардов долларов, а так же вооружённые силы США для реализации коммерческих проектов. Сегодняшняя медийная пандемия, это запланированная рекламная кампания в которой USGLC играет роль организатора и ведущего.

Для того, чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на рекламный проспект с сайта USGLC.

Быстрое распространение COVID-19 в США и более чем в 192 странах и регионах, где зарегистрировано более 148 миллионов случаев во всем мире, продемонстрировало, что угроза болезни где угодно — это угроза болезни повсюду. В сегодняшнем взаимосвязанном мире патогену требуется всего 36 часов, чтобы распространиться по земному шару — угроза, которая становится еще более реальной, когда 70% мира остаются недостаточно подготовленными к предотвращению, обнаружению и реагированию на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

По мере того, как мир мобилизуется, чтобы остановить пандемию COVID-19, Конгресс США утвердил 18 миллиардов долларов в виде международных фондов реагирования на COVID-19 в чрезвычайных ситуациях для поддержки критически важных глобальных потребностей в области здравоохранения и гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных и растущих потребностей во всем мире.

В этой серии кратких сводок ниже USGLC подробно рассматривает глобальные меры реагирования на пандемию и влияние COVID-19 на уязвимые группы населения, глобальное развитие и дипломатию, а также будущее глобального лидерства США.

В июле 2009 года основное внимание в рамках USGLC от пропаганды к образованию. Отражая это, название организации изменилось на нынешнее: «Коалиция глобального руководства США».

В смысл выражения «Коалиция глобального руководства США» сознательно вложено двойное значение — руководство государством США, и руководство миром государством США.

Это и есть тот самый DEEP STATE «странных товарищей по кровати», которые оставили политику деления политиков по партийной принадлежности и опираясь на гомосексуальную ориентацию многих руководителей корпораций, создали костяк новой мировой организации. И как оказалось, гомосексуальная мафия, это самая крутая мафия в мире. Ведь ей удалось уничтожить западный институт брака и семьи, как союза мужчины и женщины.

И теперь получая гигантские прибыли от легальной продажи наркотиков, продажи вакцин в рамках организованной истерии, от продажи дешёвой иракской и ливийской нефти, часть этих денег раздаётся в мэрии большинства западных городов на пропаганду ЛГБТ символики, а так же для программ местного масштаба по организации досуга детей и молодёжи под флагами всех цветов радуги.

Цветастые революции охватили мир как более жестокий вариант обнаглевших от вседозволенности современных половых гибридов. Эти цвета уже даже близко не напоминают наивных детей цветов 60х. Революция низов закончилась. Начался захват мировой власти сексуальными извращенцами.

Стоит обратить внимание на цветовую гамму символики USGLC, где голубизна обволакивает светло-коричневую, не-толерантную планету.

Но планета наша голубая даже без символики физиологического извращения. Гитлер испоганил насилием свастику — символ святости, ЛГБТ испоганили радугу, голубые взялись за планету. И эта мода не сегодня родилась. Ещё тысячи лет назад Древо познания как символ духа испоганили злом дуализма «добра и зла».

Избавить мир от этой напасти может только свет ясности понимания с чем имеем дело.

По материалам Жизнь