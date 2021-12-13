Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Сенсационная находка российских археологов: пластина с изображением неизвестного божества скифов

Сенсационная находка российских археологов: пластина с изображением неизвестного божества скифов

Агата Кловская
13.12.21 14:22
144
Сенсационная находка российских археологов: пластина с изображением неизвестного божества скифов

Российские археологи совершили громкое открытие — в Воронежской области нашли серебряную пластину с изображением неизвестного божества скифов. Ученые полагают, что артефакт полностью изменит представления о верованиях малоизученного племени.

Раскопки кургана в Острогожском районе Воронежской области ведут уже более десяти лет. Археологи исследовали почти два десятка скифских погребений разных эпох. Однако ничего не обнаружили — могильники разграбили еще в древности.

И вот в полевой сезон 2021-го ученым улыбнулась удача. Под огромной — 40 метров в диаметре — земляной насыпью скрывалась деревянная гробница. А в ней — тело мужчины 40-50 лет. Захоронение датировали IV веком до нашей эры.

Много столетий назад его тоже пытались обобрать. Но к приходу мародеров крыша склепа обвалилась. Поэтому некоторый погребальный инвентарь уцелел. В том числе небольшая — 35 сантиметров в длину — серебряная пластина.

В центре изображена крылатая богиня. На ней — корона с рогами, верхняя часть тела обнажена. С обеих сторон небожительницу окружают грифоны с орлиными головами.

Ученые предполагают, что это Аргимпаса — скифская владычица зверей, покровительница человеческого и животного плодородия.

«Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур, — отмечают исследователи. — Тем не менее в наши представления о скифских религиозных верованиях внесен заметный вклад: во-первых, на одном предмете видны сразу несколько божеств; во-вторых — это первый случай подобной находки так далеко на северо-восток от основных центров Скифии — на Среднем Дону».

Серебряная накладка, найденная археологами Донской экспедиции

Серебряная накладка, найденная археологами Донской экспедиции

Внимание ученых даже к таким небольшим артефактам понятно: религия скифов, по большому счету, до сих пор загадка.

Кто они и откуда пришли

Известно, что три тысячи лет назад в степях Восточной Европы, прежде всего на территории современных России и Украины, неожиданно появился новый народ. Воинственные чужестранцы именовали себя «сколоты». Античные авторы нарекли их скифами.

«Вопрос об их происхождении наука в целом решила. На рубеже VIII-VII веков до нашей эры скифы двинулись с территории Северного Китая на запад. Этот факт подтверждают находки на Южном Урале, Алтае и в Казахстане. Археологи обнаруживают там следы кочевников», — говорит руководитель Донской археологической экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.

Достигнув Причерноморья, скифы повернули на юг. Вскоре о них узнала вся Передняя Азия. Там кочевники долгое время воевали с грозным Ассирийским царством. Но, потерпев поражение, возвратились в Причерноморье.

Расселение скифов

К концу IV века до нашей эры владения степного народа заметно сократились. В основном это были просторы Крыма, куда позже вторглись племена сарматов. К III веку до нашей эры скифы окончательно сошли с исторической арены.

«Их довольно трудно исследовать. В первую очередь потому, что у них не было письменности. А значит, нет аутентичных источников для изучения», — объясняет фольклорист Екатерина Дорохова.

Долгое время ученые опирались на немногочисленные сведения античных авторов. Прежде всего — на многотомный труд Геродота «История».

Кровавый кумир

Журналист РИА Новости лично бывал в Северном Причерноморье, в устье Буга и Днепра. Там он мог непосредственно общаться с местным населением. Греческий ученый оставил подробные описания скифских верований и ритуалов.

«Скифы почитают только следующих богов. Прежде всего — Гестию, затем Зевса и Гею; после них — Аполлона и Афродиту Небесную, Геракла и Ареса. На скифском языке Гестия называется Табити, Зевс — Папей, Гея — Апи, Аполлон — Гойтосир, Афродита Небесная — Аргимпаса», — указывает Геродот.

Больше всех они чтили бога войны — в греческом варианте Ареса. Ему воздвигали святилища, которые обычно выглядели как гигантские горы хвороста. В вершину строения втыкали железный меч.

Нередко скифы приносили любимому богу человеческие жертвы. «Головы пленников, — пишет Геродот, — сначала окропляются вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь на верх кучи хвороста и окропляют ею меч. У заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух. Рука остается лежать там, где упала, а труп жертвы лежит отдельно».

Долгое время считали, что это миф. Однако российские археологи подтвердили античные сведения.

«Скифы действительно отдавали пальму первенства богу войны Аресу. Немногочисленные святилища, посвященные ему, обнаружили на территории так называемого Каменского городища в Запорожской области Украины», — рассказывает Валерий Гуляев.


Общий вид погребения, где археологами Донской экспедиции была найдена серебряная накладка

А вот другим богам, отмечает археолог, алтарей не строили. По крайней мере, ученые их не нашли.

Несмотря на отсутствие святилищ, у скифов были многочисленные обряды, которые имели отношение к смерти и потустороннему миру. Кочевники верили, что покойники могут вмешиваться в дела живых. С этим связан довольно необычный ритуал — о нем археологи узнали благодаря раскопкам на Алтае.

Там в 2006-м обнаружили два странных захоронения. Умершим, перед тем как положить в могилу, отрубили голову и стопы. Зачем-то сломали пальцы и сорвали одежду.

Ученые надеются, что найденная серебряная пластина поможет пролить свет на представления скифов о загробном мире. Белых пятен в истории вошедшего в легенды народа все еще очень много.

По материалам РИА Новости

Тэги: история, археология, скифы

Комментарии

Статьи

13.12.21 14:08

Патриотический блуд украинского Кабмина

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Время спрашивать. Размышления по поводу книг академика Крышталя
12.12.21 20:40

Время спрашивать. Размышления по поводу книг академика Крышталя

Автор: Наль Подольский

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.12.21 15:54

Новый штамм коронавируса начал убивать людей
13.12.21 15:37

В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
13.12.21 14:56

СМИ рассказали о состоянии серпуховского подрывника и его жертв
13.12.21 14:35

У берегов Швеции произошло серьезное кораблекрушение
13.12.21 14:00

В РПЦ считают, что поддержанный Константинопольским патриархом раскол наносит рану украинскому народу
13.12.21 13:54

Президент страны, идущей за Украиной по уровню вакцинации, заразился коронавирусом
13.12.21 13:30

Епископ УПЦ рассказал о подвиге апостола Андрея Первозванного
13.12.21 13:14

Государство открыло прием заявок на выплату «вовиной тысячи»
13.12.21 12:52

Стали известны некоторые детали жизни серпуховского подрывника
13.12.21 12:45

Епископ УПЦ рассказал, что поможет сохранить украинский народ
13.12.21 13:14

Государство открыло прием заявок на выплату «вовиной тысячи»
13.12.21 12:26

Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ
13.12.21 10:50

Коронавирус в Украине: 4 073 заболевших и 188 погибших
13.12.21 10:01

Путин утверждает, что Украина должна ему зарубежные активы бывшего СССР
13.12.21 09:38

Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке
13.12.21 00:05

Джулиан Ассанж перенес инсульт
12.12.21 13:42

В компании Pfizer рассказали, как победить штамм Омикрон
10.12.21 19:00

Главные новости за 10 декабря 2021 года
10.12.21 16:41

Киевляне в декабре получат новые платежки за тепло
10.12.21 14:59

В Минобразования рассказали, сколько учителей в Украине привиты от коронавируса
07.12.21 16:16

Украинцам готовят новую прививку
06.12.21 20:02

Стало известно, какая нация – самая пьющая в мире
07.12.21 13:35

ДТП в Черниговской области: озвучены возможные причины трагедии
07.12.21 19:00

Главные новости за 7 декабря 2021 года
07.12.21 21:40

На сайт «Миротворец» завели уголовное дело
07.12.21 21:52

Байден поговорил с Путиным об Украине: прорыва не случилось
11.12.21 13:05

Французские ученые рассказали, как нужно спать, чтоб творить как Дали
07.12.21 19:10

Навальный рассказал, кем работает в колонии
07.12.21 15:29

В KSE дали прогноз по смертности от коронавируса в Украине
10.12.21 20:41

В Тернополе мужчина стал жертвой хитрой мошеннической схемы
Фото и Видео
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
В Днепре киллер придумал хитроумную конструкцию для убийства депутата облсовета. Но просчитался
Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ
Зарвавшегося чиновника МВД уволили по требованию Зеленского, – СМИ
В Сети появились фото и видео с места взрыва в серпуховском монастыре
В Сети появились фото и видео с места взрыва в серпуховском монастыре
Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке
Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке
Жители Калифорнии сумели заснять гигантскую океаническую рыбину
Жители Калифорнии сумели заснять гигантскую океаническую рыбину
В центре Львова внезапно вспыхнул электровелосипед
В центре Львова внезапно вспыхнул электровелосипед
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
В ДТП на Тернопольщине с участием маршрутки появились первые жертвы
Назван главный цвет следующего года
Назван главный цвет следующего года
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
Появилось видео, как Алек Болдуин напал на журналиста
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
В Днепре взорвался очень странный автомобиль
fraza.com
Новости блогосферы
05.12.21 21:19

Зеленский и Коломойский vs Ахметов: кто победит?
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.