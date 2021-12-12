Несмотря на активизацию контактов между Киевом и Ереваном, ключевые вопросы остаются нерешенными, — эксперт

Если мы отделим реальную политику от российской пропаганды, то увидим немного иную картину. Кремлю давно пора понять, что их пропагандистские акценты никак не влияют на события. Об этом в интервью армянскому изданию 1in.am, сказал украинский политический обозреватель Марат Акопян.

Он напомнил, что Парламент Украины в 2019 году внес поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.

По его словам, это бесповоротный вектор развития внешней политики.

«В Киеве отлично понимают, что для достижения поставленных целей понадобится время. Но страна активно осваивает стандарты необходимые для членства. Для этого динамично развивает как двусторонние связи со странами НАТО и ЕС, так и многосторонние.

Что касается помощи США и других дружественных стран в вопросе сдерживания России, то в Киеве это ощущают в ежедневном режиме. Это касается как политической, так и военной поддержки.

Поскольку Украина еще не является страной НАТО, поддержка западных партнеров осуществляется немного в ином формате, но главное, что крепкое плечо настоящих друзей мы ощущаем постоянно. Просто вышеуказанная поддержка основывается на двусторонние и многосторонние документы между Киевом и партнерами», — указал Акопян.

Также эксперт считает невозможным применения механизма действий Украины для Армении. Акопян считает, что официальный Ереван в иной ситуации.

«Нет конечно же, Армения в совершенно иной ситуации. К сожалению, у Еревана нет никакой основы для получения военной помощи у западных партнеров. Просто отсутствует договорная основа.

В мае этого года, ряд известных украинских экспертов, политологов и политтехнологов указали возможные варианты для манёвров Еревана, но, к сожалению, мы пока не наблюдаем должного внимания к нашим предложениям со стороны политической элиты.

Обнадеживает, что хотя бы СМИ Армении отнеслись с интересом к прозвучавшим предложениям», подчеркнул обозреватель.

Возвращаясь к теме позиционирования Еревана в контексте противостояния Украины агрессии РФ, эксперт отметил:

«Пока что, официальному Еревану не удается демонстрировать должный уровень нейтральности, это мы наблюдаем на регулярных голосованиях на международных площадках.

Несмотря на активизацию контактов между Киевом и Ереваном, все еще остаются нерешенными ключевые вопросы. Для начала, неплохо было бы перестать участвовать в голосованиях, которые вносят напряжение между двумя странами», — заключил Акопян.