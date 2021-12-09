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Дайджест > Как в старые-добрые времена: кто и зачем хочет вернуть госрегулирование цен на продукты

Как в старые-добрые времена: кто и зачем хочет вернуть госрегулирование цен на продукты

Александр Панько
09.12.21 15:34
243
Как в старые-добрые времена: кто и зачем хочет вернуть госрегулирование цен на продукты

На прошлой неделе народные депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, подразумевающий возврат государственного регулирования цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Зачем это нужно, и насколько оправдана такая идея, разбирался «Обозреватель».

Каких продуктов коснется госрегулирование?

Возможность государственного регулирования цен обусловлена в Законе Украины «О ценах и ценообразовании». В соответствии с этим документом решение о введении госрегулирования принимает Кабинет министров. Сейчас же фактически эту функцию хотят заменить законом.

Согласно тексту законопроекта № 6374, госрегулирование коснется таких продуктов:

— гречневая крупа;

— сахар-песок;

— мука пшеничная высшего сорта;

— вермишель из муки высшего сорта пшеницы;

— молоко пастеризованное жирностью 2,5%;

— хлеб пшенично-ржаной;

— батон из пшеничной муки;

— яйца куриные категории С1;

— тушка куриная;

— вода минеральная негазированная;

— масло сливочное жирностью 72,5%;

— подсолнечное масло.

Предельная торговая надбавка на эти «социальные» продукты питания должна составлять не менее 5% и не больше 15% от отпускной цены у производителя.

В объяснительной записке к законопроекту № 6374 говорится о том, что после отмены госрегулирования в 2017 году цены на продукты питания очень существенно выросли. По словам автора законопроекта, нардепа от «Слуги народа» Дмитрия Соломчука, стоимость некоторых из этих продуктов увеличивалась на прилавках на 50-70% ежегодно, притом, что себестоимость так существенно не росла.

Такую ситуацию парламентарий считает недопустимой: «Мы сельхозстрана. Гречку с оптовых складов неделю назад отпускали по 38 грн за кг, а мы видели эту упаковку в магазине по 70 грн. Извините, но нельзя спекулировать на социально значимых продуктах. Когда было госрегулирование, у магазинов была наценка на хлебе и молоке самая низкая — 5-10% зависимо от логистики. Сейчас она достигает 30-40%. Это недопустимо».

Почему в Украине отказались от госрегулирования?

От госрегулирования цен на продукты начали отказываться в рамках пилотного проекта еще в 2016 году. Тогда первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов заявил: удалось выявить, что госрегулирование неэффективно и не сдерживает рост цен. Поэтому в 2017-м его полностью отменили «за ненадобностью».

А вот Соломчук считает, что от госрегулирования тогда отказались, чтобы убрать преимущество украинского производителя перед импортными товарами на нашем рынке, а на самом деле идея эффективная. Поэтому нардеп предлагает закрепить регулирование цен в законе, чтобы его было невозможно отменить в угоду чьим-то интересам.

«Закон всегда имеет большую силу, чем постановление Кабмина. Потому мы решили зафиксировать это на законодательном уровне, чтобы госрегулирование действовало независимо от того, кто в правительстве. А когда мы станем государством, где уборщица будет зарабатывать минимум 1 000 долларов, тогда можно будет его отменять, и выходить на рыночные отношениях», — прокомментировал нардеп.

Ранее эксперты положительно оценивали отмену госрегулирования цен, но настаивали на введении механизма, которым дешевыми продуктами смогут обеспечить незащищенные слои населения. Но механизма так и не нашлось.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверяет, что все страны мира так или иначе пытаются удешевить продукты питания для собственного населения. Особенно это важно в кризисные периоды. К примеру, в США существует программа, по которой людям раздают продукты питания бесплатно. Ею пользуются, по словам эксперта, около 40 миллионов человек.

«Когда мы отказывались от госрегулирования в 2017-м — ситуация была более стабильной. Сейчас все по-другому. Не может так сильно расти цена на продукты питания для малообеспеченных слоев населения. Это проблема», — говорит он.

В чем недостатки госрегулирования?

По мнению экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, госрегулирование в Украине работать не будет, ведь ранее эта практика проявила себя не очень хорошо.

«Существует масса схем, с помощью которых через дополнительные услуги (стоимость упаковки или еще что-то) можно обойти наценки. До 2017-го никто практически не контролировал, как эти цены соблюдаются. Также мы имели примеры, когда „социальные“ товары просто пропадали из торговых сетей. Такая ситуация была во время дефицита гречки 2011-го. Тогда ее привезли из Китая, но сразу раскупили в официальных торговых сетях. После гречка появилась на черном рынке, но без контроля наценки, в два-три раза дороже, чем должна была стоить официально», — говорит Кущ.

Эксперт считает, что Украине подошли бы другие механизмы, которыми можно защищать малообеспеченные семьи. Например, снижение ставок НДС на социальные товары до 5-7%, как в странах Европы.

«Рабочий» ли законопроект?

Перспективы законопроекта о госрегулировании достаточно сложные. Соломчук понимает, что эта идея может не понравиться партнерам Украины. Но депутат уверен, что если работать над продвижением, то шансы принять документ есть.

Хотя у экспертов есть ряд замечаний к законопроекту. Например, Пендзин считает, что нет необходимости принимать отдельный закон касательно вопроса, который регулируется постановлением Кабмина.

«С конца 90-х есть решение Конституционного суда, которое определяет, что Верховная Рада вводит только общие основания государственного регулирования цен, а вот методы и конкретные товары уже определяются Кабмином. Не нужно этих длинных процедур, нет необходимости определять в законе, какой жирности молоко должно подпадать под госрегулирование. Это можно сделать быстрее», — говорит он.

В целом, эффективность государственного регулирования, как и любой идеи в украинских реалиях, зависит от его реализации. Если наценку будут контролировать добросовестно — это действительно может помочь малообеспеченным семьям. Если недобросовестно — регулирование цен ничего не поменяет. В то же время не стоит надеяться, что если госрегулирование введут, то стоимость товаров на прилавках снизится. Эта идея лишь замедлит рост цен на продукты в будущем.

По материалам: «Обозреватель»

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, закон, цена, экономика, законопроект, регулирование цен, Слуга народа

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