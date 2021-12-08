20 тыс. евро каждому украинскому ребенку: что такое «экономический паспорт», и как это работает

Сколько бы лет Владимир Зеленский ни состоял в должности президента, в памяти украинцев он может остаться на десятилетия. Попытку остаться в сознании будущих поколений он предпринял 6 декабря, когда зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «Об экономическом паспорте».

Документа еще нет на сайте парламента, но одна из его последних версий есть в распоряжении ЭП.

В 2037 году Зеленского упомянут те, кто родился в 2019 году, когда он пришел к власти. Именно тогда ныне трехлетние украинцы могут получить из Фонда будущих поколений на обучение или покупку недвижимости более 600 тыс. грн. Эту сумму фонд будет копить для всех новорожденных с 2019 года.

Правда, память о Зеленском будет стоить стране недешево. За это из госбюджета придется заплатить минимум 1 трлн гривен, которые тот в течение ближайших 15 лет недополучит от уплаты рентных платежей.

Как опыт мировых лидеров нефтедобычи вдохновил украинского президента на создание Фонда будущих поколений и на что украинцы смогут потратить накопленные в нем средства?

Игра на перспективу

Фонд будущих поколений (ФБП), где будут накапливаться средства украинцев, не достигших 18-летнего возраста, заработает с 2023 г. Так говорится в законопроекте, зарегистрированном Владимиром Зеленским.

Разработанный в Офисе президента документ предусматривает создание специального фонда государственного бюджета, из которого ежегодно десятки миллиардов гривен будут попадать в Фонд будущих поколений.

Спецфонд будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы. Процент отчисления будет расти в течение десяти лет в зависимости от вида ренты за использование недр общегосударственного значения.

— для добычи полезных ископаемых — с 35% в 2023 г до 70% в 2030 г (+5 п. п. ежегодно);

— для добычи нефти, газового концентрата и газа — с 47,5% в 2023 г до 95% в 2033 г (+5 п. п. ежегодно, а в последний год — на 2,5 п. п.).

— в пределах континентального шельфа или морской экономической зоны — с 50% в 2023 г до 100% в 2033 г (+5 п. п. ежегодно).

Каждый год в ФБП будут переводить две минимальные зарплаты. Согласно бюджетной декларации, через год она составит 7176 грн. Однако в 2023 году внести в фонд придется сумму не за год, а за пять лет.

Дело в том, что в законопроекте предусмотрено участие в фонде всех родившихся с 2019 г. То есть за все время пребывания Зеленского в должности президента.

Чтобы обеспечить выполнение этой нормы, в 2023 году в фонд будет направлено 21,8 млрд грн, отмечается в пояснительной записке к документу. Эта сумма позволит покрыть начисления для 1,5 млн граждан, которые родились и, по оценкам ОП, родятся в «пятилетку» Зеленского.

С каждым следующим годом количество участников фонда будет расти на примерно 300 тыс. человек.

Так будет происходить до 2037 г, когда появится первое восемнадцатилетнее поколение с «экономическими паспортами». Они, по оценкам авторов законопроекта, получат по 630 тыс. грн. каждый, что в сумме составит 191 млрд. грн.

Чтобы получить по 20 тыс. евро по нынешнему курсу на момент совершеннолетия, нужно родиться после 1 января 2019 г, иметь украинское гражданство и жить в Украине в течение последних пяти лет. «На руки» деньги не дадут. Их будут переводить на документально подтвержденные цели:

— высшее и профессионально-техническое образование в Украине;

— покупка собственного жилья;

— накопление пенсии в негосударственном пенсионном фонде.

Если средства понадобятся для лечения тяжелых заболеваний (рак, инфаркт, инсульт, трансплантация жизненно важных органов), то их можно будет снять досрочно.

В случае смерти участника фонда средства получит его наследник без привязки к определенным законом целям.

С 2023 г доходы спецфонда от ренты придется увеличивать, чтобы достичь прогнозируемой Офисом президента стоимости активов — 1,8 трлн. грн. до 2037 года.

Власти рассчитывают на закон № 5600, который увеличивает налоги на добычу руды в случае высоких цен на нее. Однако в 2022 г ожидаемые изменения увидеть не удастся: Минфин не учел новую систему налогообложения в утвержденном бюджете.

Понять, какое влияние будет иметь этот закон на «будущие поколения», удастся с годами.

Тем более что почти 50 млрд грн от ренты на добычу газа, заложенные в бюджете на 2022 год, обусловлены не эффективным государственным управлением, а рекордно высокими ценами на голубое топливо на международных рынках.

Кто и как будет управлять деньгами

Фонд будущих поколений будет иметь ту же форму и структуру, что и негосударственные пенсионные фонды, которые работают в Украине 18 лет и через которые украинцы могут копить себе на старость.

После принятия и подписания упомянутого закона правительство в течение шести месяцев должно будет создать фонд и избрать его Совет, который будет играть ключевую роль в его управлении.

В состав этого органа войдут пять человек, которых изберут на конкурсе. Совет будет решать стратегические вопросы управления десятками миллиардов в начале и почти двумя триллионами гривен — до 2037 г.

Среди почти двух десятков полномочий Совета есть обязанность ежегодно устанавливать максимальный размер расходов на услуги сервисных организаций, в том числе вознаграждения членов Совета.

Совокупные расходы фонда не могут превышать 0,5% стоимости его активов, то есть в 2037 году — не более 9 млрд грн.

На кого еще будут тратиться средства?

Труднейшую работу будет выполнять администратор. На него проект возлагает функции учета участников фонда и всех выплат. Учитывая, что речь идет о сотнях тысяч новых участников каждый год, эта задача нелегкая.

Помочь администратору должно программное обеспечение, требования к которому установит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Функцию администратора будет выполнять лицензированная организация, 100% акций которой принадлежат государству.

Как отметили в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, сейчас компания, отвечающая этому требованию, отсутствует, поэтому государству придется либо создать такого администратора, либо купить существующего.

Средства фонда будет инвестировать компания по управлению активами. Именно эта организация, руководствуясь всеобщей декларацией Рады, будет решать, в какие активы вкладывать деньги для несовершеннолетних украинцев.

Активы фонда будут формироваться в виде денег на счетах в банках (не более 10% стоимости активов фонда для негосударственных банков), в ценных бумагах (только в государственных облигациях) и «других разрешенных законодательством» активах.

Список дозволенного не прилагается, но между строчками упоминаются банковские металлы, сберегательные сертификаты и выпущенные банками облигации.

Учитывать активы и хранить ценные бумаги будет хранитель. Его функцию будет выполнять один из государственных банков. Из активов участников фонда будут оплачиваться услуги аудитора и третьих лиц, например, адвокатов.

Международный опыт

Фонды, в которых аккумулируют средства от добычи полезных ископаемых, существуют во многих странах мира. В первую очередь, среди ведущих экспортеров нефти. Самый известный из них — Норвежский нефтяной фонд.

Говорить о его создании начали в 1969 г, когда норвежцы обнаружили нефть на шельфе Северного моря. Парламент страны проголосовал за создание фонда в 1990 г, а первые деньги его счета поступили в 1996 г.

Идея норвежского фонда проста: откладывать средства на «черный день», когда запасы нефти в стране иссякнут.

В настоящее время нефть занимает важное место в норвежской экономике: на нее приходится около 40% экспорта страны, а ее производство формирует около 17% ВВП.

В нефтяной фонд норвежцы направляют около половины доходов от продажи нефти. Эти средства вкладываются в ценные бумаги. По расчетам фонда, ему принадлежат акции 9123 компаний из 73 стран.

В начале 2021 г фонд продал акции компаний, добывающих нефть, чтобы поддержать переход на возобновляемые источники энергии.

С 1998 г размер фонда вырос почти в 60 раз: с 23 млрд долл. до более чем 1,35 трлн. Это около 252 тыс долл. в расчете на каждого норвежца.

Однако Норвегия — не первая страна, начавшая откладывать часть своего нефтяного богатства.

Первенство принадлежит Кувейту. В 1953 г там был создан Кувейтский совет по инвестиционным вопросам — специальный государственный фонд, накапливавший избыточные нефтяные доходы.

Первым вызовом для фонда стала оккупация страны Ираком в начале 90-х годов. После проигрыша режима Саддама Хусейна в войне за восстановление независимости страны, иракская армия уничтожила почти все нефтяные скважины Кувейта.

Отстроить экономику государства удалось через несколько лет благодаря накоплениям в специальном фонде. По разным расчетам, тогда на это потратили около $85 млрд.

В настоящее время общие активы, которыми управляет Кувейтский совет по инвестиционным вопросам, составляют $692,9 млрд или $162 тыс. на каждого жителя страны.

Кроме наполнения стабилизационного фонда, власти Кувейта открывают депозитные счета для каждого новорожденного гражданина. Туда засчитывают по $3 тыс.

Такая практика есть и в ОАЭ. С учетом процентов по достижении ребенком 18 лет на его счету накапливается около $100 тыс. Кроме того, ОАЭ предоставляют гражданам ряд финансовых привилегий. В частности, государство выдает беспроцентные кредиты молодоженам на свадьбу, а при рождении ребенка остаток долга списывается. Также государство бесплатно предоставляет молодым семьям земельный участок или квартиру.

Большие нефтяные доходы позволяют ОАЭ гарантировать своим гражданам высокую зарплату (минимальная зарплата в стране составляет около $4 тыс.), пенсию (базовый уровень — $2,8 тыс.), бесплатную медицину и образование.

Однако пользоваться этими благами могут только граждане страны, а гражданство имеют лишь 15% из почти 10 млн. жителей Эмиратов. Остальные — трудовые мигранты, прежде всего из Пакистана, Индии и арабских государств.

Несколько иначе с нефтяными сверхприбылями распоряжаются США. В крупнейшем штате страны, Аляске, в 1976 г был создан Перманентный фонд, в который начали отсчитывать около 25% выручки от продажи нефти.

Главной целью фонда является не накопление средств «на черный день», а выплата «дивидендов» жителям штата. Размер этих ежегодных выплат зависит от доходности нефтедобывающей отрасли.

К примеру, в 2020 г, когда цены на нефть в мире существенно упали, размер «дивидендов» каждому жителю штата составлял $992 дол. В докризисном 2019 году эта сумма превышала $1600.

Хватит ли денег

2023 г станет знаковым не только с точки зрения возможного запуска Фонда будущих поколений. На этот год запланирована амбициозная пенсионная реформа: должен заработать долгожданный накопительный уровень пенсионного обеспечения.

Государство откроет каждому работнику в возрасте до 55 лет накопительный пенсионный счет, на который работодатель и государство будут перечислять взносы.

В 2022 г их размер составит 2% от фонда оплаты труда работника (по 1% от работодателя и государства). При этом налоговая нагрузка на работодателей не будет увеличиваться.

Запуск пенсионной реформы потребует много денег. Во-первых, на начисления на накопительные пенсионные счета работникам из бюджета, во-вторых — на покрытие дефицита Пенсионного фонда, который существенно возрастет.

Каждый процент из зарплаты, который будет поступать на накопительные счета, потребует дополнительных 22 млрд грн расходов из государственного бюджета.

Однако, вместо поиска путей компенсации этих расходов, государство в 2023 году уменьшит доходы бюджета, направляя часть ренты в Фонд будущих поколений.

Хватит ли хронически дефицитному госбюджету денег на запуск двух государственных фондов в течение года? Особенно учитывая, что в первый год работы ФБП придется пополнить счета всех детей, рожденных с 2019 года.

Не приведут ли такие амбициозные планы власти к тому, что правительство остается перед сложным с электоральной точки зрения выбором: пожертвовать достойными пенсиями нынешних избирателей или отказаться от инвестиций в будущее их детей?

По материалам: «Экономическая правда»