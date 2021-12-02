Коррупционный дерибан по-киевски: что общего у советника президента Татарова, книголюба Трубицына и экс-депутата Киевсовета Андреева

Киев, как главный финансовый и бизнес-центр страны, всегда был лакомым куском для чиновников-коррупционеров разных рангов, которые не прочь поживиться на столичном бюджете и предпринимателях. И новая власть в этом смысле не стала исключением.

Если проанализировать события последних двух лет, становится ясно — на сегодня сформировалась новая влиятельная группа, которая взяла под контроль все ключевые киевские «схемы».

В эту группу входят трое: заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, депутат Киевского городского совета от «Слуги народа» Владислав Трубицын, а также бывший руководитель КП «Киевблагоустройство», экс-депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Киевские «аппетиты» Олега Татарова

С именем Олега Татарова связано много скандалов. Во времена Януковича он занимал высокие посты в МВД. Активно помогал режиму бороться с активистами Майдана. После победы Революции Достоинства он был уволен и занялся адвокатской деятельностью. Частную практику совмещал с работой в строительной корпорации «Укрбуд» — там он возглавлял юридический департамент.

Когда против «Укрбуда» открыли уголовное дело о присвоении более 80 млн грн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии, Татаров представлял интересы ТОП-менеджмента компании в суде.

По словам главного фигуранта расследования, экс-президента «Укрбуда» Максима Микитася, Татаров помогал «Укрбуду» и ранее. Так, еще в бытность работы в МВД через него удалось решить вопрос о возврате средств, изъятых во время обыска в «Укрбуде».

Назначение в Офис президента Татаров использовал для своего укрепления в столичном строительном бизнесе.

По данным расследования Bihus.Info, сразу после прихода Татарова в ОП в августе 2020, компания «Дейринг Капитал», совладельцем которой является его тесть Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку. Речь идет о 1,5 гектара в Святошинском районе. Ранее на этом месте строительство планировал «Укрбуд».

Проект решения зарегистрировали в конце июля 2020 — за две недели до назначения Татарова. Уже после того, как он стал заместителем Андрея Ермака, проект попал в повестку дня Киевсовета.

Такой успех с первых дней работы в Офисе президента лишь усилил аппетиты Олега Татарова. И он стал подбирать для себя младших партнеров по «киевскому бизнесу». И первый кандидат вскоре нашелся.

Книжный «интерес» Трубицына

Владислав Трубицын прошел в Киевсовет под № 5 в списке «Слуга народа». По данным СМИ, его кандидатуру продвигал олигарх, владелец харьковского рынка «Барабашово» и депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман. В бытность Фельдмана депутатом от Партии регионов Трубицын работал у него помощником. Сейчас у харьковского олигарха большие планы по строительству индустриального парка на Троещине. Для их реализации он и продвигал своего ставленника в Киевсовет.

Трубицын позиционирует себя меценатом, букинистом и защитником книжного рынка на Петровке. Однако, как отмечают СМИ, он также известен, как скупщик краденых из музеев и библиотек старинных книг. У него даже есть собственная мастерская, в которой сводятся штампы и печати библиотек с этих фолиантов для дальнейшей их перепродажи.

А на Петровке у Трубицина книжный бизнес с миллионными оборотами, неудивительно, что он так рьяно боролся против переноса книжного рынка, чего хотел новый владелец земли, киевский застройщик Вагиф Алиев.

За поддержкой в этом противостоянии Трубицын обращался в Офис президента, и такое содействие вскоре после появления Татарова в ОП он получил. В октябре 2020 Трубицын сообщил о том, что рынок «Петровка» останется на своем месте.

Скорее всего, именно в августе-октябре 2020 года и произошло более тесное знакомство Татарова и Трубицына и обсуждение совместного «бизнеса». Но нужен был третий участник этого «маленького предприятия». Тот, кто хорошо разбирается во внутренней кухне КГГА и Киевсовета, будет подконтролен и исполнителен. Как никто другой на эту роль подходил бывший руководитель КП «Киевблагоустройство» Андрей Андреев.

Ворох старых «грехов» Андреева

Андрей Андреев получил должность первого заместителя главы КП «Благоустройство» в 2014 году, на тот момент ему было всего 26 лет. С августа 2017 года он стал исполняющий обязанности директора этого коммунального предприятия. Уволен был в июне 2019 года.

С 2015 по 2020 Андреев был депутатом Киевсовета VII и VIII созывов. С декабря 2015 года входил в Постоянную комиссию Киевского горсовета по вопросам собственности.

Во время работы Андреева в руководстве «Киевблагоустройства» это КП неоднократно становилось фигурантом громких скандалов и уголовных расследований, в частности из-за незаконного сноса киосков, владельцы которых оформили документы на них по всем правилам, установленным Киевсоветом и КГГА. Так, по одному из дел следствие установило, что руководство Департамента благоустройства КГГА и КП «Киевблагоустройство» вместе с фирмами-подрядчиками создали преступную схему по хищению и присвоению около 15 млн грн бюджетных средств, которые были выделены на это направление в 2015-2017 годах.

В 2017 году, став и.о. руководителя «Киевблагоустройства», Андреев в сговоре со своим предшественником Иваном Клипой продолжил заниматься хищением бюджетных средств, выделенных на демонтаж. По данным СМИ, махинации были практически идентичны тем, которые проворачивались ранее, отличалась только сумма в договоре и подрядчик.

Андреев оказался идеальным кандидатом для Татарова и Трубицына. У него сохранились хорошие связи в «Киевблагоустройстве» и фирмах, которые участвуют в схемах. Он разбирается в бюджетных процессах и понимает, как работает система поборов с киевских предпринимателей. Но самое главное сам он без «крыши» и поддержки ничего не может. Более того, в любой момент можно возобновить пару-тройку расследований по его предыдущим махинациям, и он гарантированно окажется за решеткой.

У каждого своя роль

На сегодняшний день работа этой группы отлажена до мелочей.

Олег Татаров, как известно, в Офисе президента курирует правоохранительные органы. Можно предположить, что это дает ему не только дополнительные рычаги в решении необходимых вопросов, но и возможность использовать админресурс.

Владислав Трубицын в Киевсовете занимает должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, он также возглавляет межфракционное объединение «Успешный Киев». Очевидно, что на него возложена функция главного коммуникатора по городскому совету.

Андрей Андреев же в этой связке, похоже, просто исполнитель.

Спектр деятельности Татарова, Трубицына и Андреева широк — в Киеве всегда есть вопросы, которые требуют решения — от выделения земли под застройку до оформления подрядов «нужным» людям.

Остается только догадываться, какую прибыль приносит деятельность группы и куда направляются эти доходы.

Впрочем, ничего нового эта троица не придумала и занимается ровно тем же, чем и многие их предшественники. Поэтому вполне возможно, что уже через несколько лет и Татаров, и Трубицын, и Андреев окажутся фигурантами новых уголовных расследований со всеми вытекающими из этого последствиями.