Кабальные условия МВФ и воровство в «Нефтегазе» — основные причины роста тарифов для украинцев

Чтобы исправить незавидное положение, в котором находится энергетика страны, нужно пересмотреть сотрудничество с МВФ

Одной из существенных причин неоправданного постоянного увеличения роста тарифов на услуги ЖКХ, происходящего каждый день, являются договоренности с МВФ, в рамках которых от Украины требуют ориентироваться на рыночную конъюнктуру, отказываясь от государственного регулирования. Характерный такой пример — очередной тайный меморандум правительства с фондом, подписанный недавно, по которому Киев берет на себя новые кабальные обязательства.

Согласно ему, стоимость тарифов на голубое топливо для населения резко вырастет с мая 2022 года, ибо они должны будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения. Еще один немаловажный аспект: от 50 до 100 процентов топлива, добываемым госпредприятием «Укргаздобыча», должны будут продаваться на энергетической бирже. Сейчас этот газ продается «Нафтогазу» как материнской структуре. И уже «Нафтогаз» продает его поставщикам газа — облгазам, газсбытам, при этом обеспечивая льготную цену. Соответственно, внедрение таких правил будет означать доступ к государственному топливу для всех частников на рыночных условиях, что уже автоматически сильно увеличит затраты для конечных потребителей. И если в 2022 г определенный объем еще можно будет забирать для обеспечение населения, то в 2024 году предусматривается исключительно продажа на бирже.

Это, по сути, ни что иное как экспроприация народного достояния в пользу газовой олигархии и приближенных к ним чиновников. Ведь его можно и нужно использовать на нужды населения, не создавая, таким образом, условий для взрывного роста стоимости услуг ЖКХ.

Кроме того, немаловажно, что расходование государственных средств «Нафтогазом» осуществляется непрозрачно и подвержено немалым коррупционным издержкам. Так произошло, к примеру, со средствами Кабмина денег на закупку газа, его для отопительного сезона, предоставленных в начале октября. Речь идет о немалой по меркам страны сумме — 20 млрд грн (запрашивали 48 млрд), за которые можно приобрести 40 млн кубометров газа. Однако, исходя из официальных данных Укртрансгаза, с 3 октября и до настоящего времени закачка газа в подземные хранилища не производилась. Средства просто таинственным образом «растворились». Государственная компания с одной стороны уверяет, что газа хватает, а с другой — ждет следующего транша для закупки «недостающих» объемов. Вот и в Меморандуме с МВФ Украина обещала пополнить дополнительно казну «Нафтогаза» на 19 млрд грн., опять же с целью закупки топлива. Налицо непрофессионализм топ-менеджмента, обновление которого весной текущего года не принесло никаких улучшений эффективности компании.

Чтобы исправить незавидное положение, в котором находится энергетика страны, нужно пересмотреть сотрудничество с МВФ, использующего финансовую зависимость Украины, чтобы и дальше продвигать проолигархические инициативы, вгоняющие значительную часть населения в нищету. Также пора навести реальный порядок в энергетике, начав с аудита «Нафтогаза» — страна должна знать состояние стратегического госпредприятия, понимать, как его делают убыточным. В конце концов, Украине придется договариваться с Россией о прямых поставках топлива по фиксированной цене, которая не будет подвержена «рыночным» колебаниям, прекратив «реверсную» профанацию. В ином случае нормальное функционирование энергетической системы под угрозой, что продолжит сказываться на гражданах самым негативным образом.