Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Кабальные условия МВФ и воровство в «Нефтегазе» — основные причины роста тарифов для украинцев

Кабальные условия МВФ и воровство в «Нефтегазе» — основные причины роста тарифов для украинцев

Автор: Валерий Галиев, FromUA
27.11.21 15:49
65
Кабальные условия МВФ и воровство в «Нефтегазе» — основные причины роста тарифов для украинцев

Чтобы исправить незавидное положение, в котором находится энергетика страны, нужно пересмотреть сотрудничество с МВФ

Одной из существенных причин неоправданного постоянного увеличения роста тарифов на услуги ЖКХ, происходящего каждый день, являются договоренности с МВФ, в рамках которых от Украины требуют ориентироваться на рыночную конъюнктуру, отказываясь от государственного регулирования. Характерный такой пример — очередной тайный меморандум правительства с фондом, подписанный недавно, по которому Киев берет на себя новые кабальные обязательства.

Согласно ему, стоимость тарифов на голубое топливо для населения резко вырастет с мая 2022 года, ибо они должны будут полностью отражать затраты компаний на предоставление услуг, включая капитальные вложения. Еще один немаловажный аспект: от 50 до 100 процентов топлива, добываемым госпредприятием «Укргаздобыча», должны будут продаваться на энергетической бирже. Сейчас этот газ продается «Нафтогазу» как материнской структуре. И уже «Нафтогаз» продает его поставщикам газа — облгазам, газсбытам, при этом обеспечивая льготную цену. Соответственно, внедрение таких правил будет означать доступ к государственному топливу для всех частников на рыночных условиях, что уже автоматически сильно увеличит затраты для конечных потребителей. И если в 2022 г определенный объем еще можно будет забирать для обеспечение населения, то в 2024 году предусматривается исключительно продажа на бирже.

Это, по сути, ни что иное как экспроприация народного достояния в пользу газовой олигархии и приближенных к ним чиновников. Ведь его можно и нужно использовать на нужды населения, не создавая, таким образом, условий для взрывного роста стоимости услуг ЖКХ.

Кроме того, немаловажно, что расходование государственных средств «Нафтогазом» осуществляется непрозрачно и подвержено немалым коррупционным издержкам. Так произошло, к примеру, со средствами Кабмина денег на закупку газа, его для отопительного сезона, предоставленных в начале октября. Речь идет о немалой по меркам страны сумме — 20 млрд грн (запрашивали 48 млрд), за которые можно приобрести 40 млн кубометров газа. Однако, исходя из официальных данных Укртрансгаза, с 3 октября и до настоящего времени закачка газа в подземные хранилища не производилась. Средства просто таинственным образом «растворились». Государственная компания с одной стороны уверяет, что газа хватает, а с другой — ждет следующего транша для закупки «недостающих» объемов. Вот и в Меморандуме с МВФ Украина обещала пополнить дополнительно казну «Нафтогаза» на 19 млрд грн., опять же с целью закупки топлива. Налицо непрофессионализм топ-менеджмента, обновление которого весной текущего года не принесло никаких улучшений эффективности компании.

Чтобы исправить незавидное положение, в котором находится энергетика страны, нужно пересмотреть сотрудничество с МВФ, использующего финансовую зависимость Украины, чтобы и дальше продвигать проолигархические инициативы, вгоняющие значительную часть населения в нищету. Также пора навести реальный порядок в энергетике, начав с аудита «Нафтогаза» — страна должна знать состояние стратегического госпредприятия, понимать, как его делают убыточным. В конце концов, Украине придется договариваться с Россией о прямых поставках топлива по фиксированной цене, которая не будет подвержена «рыночным» колебаниям, прекратив «реверсную» профанацию. В ином случае нормальное функционирование энергетической системы под угрозой, что продолжит сказываться на гражданах самым негативным образом.

Тэги:

Комментарии

Статьи

27.11.21 09:43

Тюрки и Туран. Развенчиваем одну из «устоявшихся» антинаучных мифологем

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам
27.11.21 13:01

Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.11.21 15:15

Врач-священник УПЦ рассказал о действенном воспитании детей
27.11.21 14:50

В Оксфорде вышла книга украинского историка о малоизвестном старце Афона
27.11.21 14:10

У верующих УПЦ сегодня заговенье на Рождественский пост
27.11.21 13:30

В Киеве сняли международный медиапроект с участием священника о последствиях революции 1917 года
27.11.21 13:10

Патриарх Кирилл рассказал, как его исцелил святой Иоанн Кронштадтский
27.11.21 13:03

Ученые обнаружили в Польше древнейший пример творческой деятельности человека
27.11.21 12:40

В Черкассах создали сестричество милосердия УПЦ
27.11.21 11:29

Группа ученых узнала кое-что неожиданное о глобальном потеплении
27.11.21 09:12

Жесткий карантин во Львове продлили до середины декабря
27.11.21 05:57

День основания Национальной академии наук Украины: какой праздник отмечается 27 ноября 2021 года
26.11.21 19:00

Главные новости за 26 ноября 2021 года
26.11.21 18:48

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022
26.11.21 18:29

Ринат Ахметов фактически объявил Зеленскому войну
26.11.21 18:08

Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
26.11.21 11:48

Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
26.11.21 09:01

Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
24.11.21 21:45

Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»
20.11.21 16:35

На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки
22.11.21 13:37

В Украине изменят правила «желтой» зоны карантина
Фото и Видео
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку. Ей вызвали скорую
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.