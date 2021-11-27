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Дайджест > Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам

Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам

Агата Кловская
27.11.21 13:01
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Новый штамм коронавируса Омикрон мог развиться в теле больного ВИЧ: имеет ужасающие мутации и устойчив к вакцинам

В мире начинает распространяться самый жестокий из известных на сегодняшний день штаммов коронавируса — ботсванский. ВОЗ назвала его греческой буквой Омикрон. Он заразнее Дельты, имеет 32 мутации, устойчив к вакцинам и, возможно, развился в теле пациента с ВИЧ.

Первые десятки заражений произошли в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. С ними государства уже начали ограничивать авиасообщение. По одну пациенту зафиксировано в Бельгии и Израиле.

О новом штамме коронавируса уже сделал заявление президент США Джо Байден.

Штамм коронавирус Омикрон: что известно

Первые заражения новым штаммом коронавируса были обнаружены в Ботсване (три заражения), в Южной Африке (22 заражения) и Гонконге (один случай заражения у мужчины, который недавно вернулся c африканского континента).

Британские ученые сообщают, что этот штамм содержит 32 мутации. Это в несколько раз больше, чем у других разновидностей. Для сравнения, у дельта-варианта только две мутации, у бета-варианта — три. То есть новый штамм является на порядки более приспособленным к заражению.

Он получил название B.1.1.529 или Омикрон. Мутации повышают заразность и снижают возможность его распознавания антителами. Ученые считают, что изменения в спайке могут затруднять отбивание существующими вакцинами.

Предварительно эксперты констатируют, что этот вариант распространяется в основном среди молодых людей. И может создавать большую нагрузку на иммунную систему.

По данным профессора Франсуа Баллу, генетика из Университетского колледжа Лондона, штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ/СПИДом.

Эксперты питают надежду, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его «нестабильным» и в лучшем случае не дать шансов для широкого распространения.

В ином случае он станет худшим, «чем что-либо еще», включая доминирующий в мире штамм Дельта. Так считает вирусолог из Имперского колледжа доктор Том Пикок, который первым обратил внимание на его распространение и назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей».

Генетик из Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Баллу также говорит о вероятности того, что этот вариант коронавируса будет гораздо проворнее избегать антител.

Другие ученые считают, что нет смысла серьезно беспокоится до тех пор, пока нет доказательств того, что болезнь быстро распространяется. На сегодняшний день в странах, где был выявлен новый штамм, осуществляется эпиднадзор за возможными вариантами развития событий.

Реакция ВОЗ

В пятницу, 26 ноября, руководство ВОЗ созвало чрезвычайную встречу для обсуждения подвида. Комиссия квалифицировала новый штамм как вызывающий беспокойство и дала ему название — Омикрон.

Из хороших новостей: существующие ПЦР-тесты распознают Омикрон, заявили в ВОЗ. Организации понадобится несколько недель, чтобы точно выяснить, эффективны ли против штамма вакцины.

Основная причина беспокойства в том, что специалисты мало что знают об этом штамме: «Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус».

Реакция в мире

В министерстве здравоохранения заявили, что Украина пока не планирует вводить ограничения или запрет на въезд из стран, где выявлена новая мутация коронавируса. А вот многие другие мира решили не дождаться распространения вируса по своей территории и уже закрывают авиасообщение с инфицированными странами. И запрещают въезд их жителям.

Россия с 28 ноября ограничивает въезд иностранцев из Гонконга, ЮАР и других стран южной Африки: Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Глава центра Гамалеи при этом выступил с заявлением: «Спутник V», вероятно, окажется самым эффективным против нового штамма из ЮАР, так как дает наиболее широкий спектр антител. Модернизировать вакцину под Омикрон московские ученые пока не планируют.

Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки с 26 ноября. «Шесть африканских стран будут внесены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании должны пройти карантин», — написал министр. Речь идет о таких странах: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве и Намибия. Резидентам Великобритании, которые прибудут из этих стран нужно будет пройти 10-дневный карантин в отелях.

Израиль тоже может ввести запрет на путешествия в южную Африку и на въезд иностранцев из этого региона. В «красный список» там внесли семь стран на юге Африки: ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил правительству провести немедленную оценку возможности прекращения полетов из этих стран. Жителям этих государств могут запретить въезд в Израиль. А возвращающимся оттуда израильтянам, даже вакцинированным, предложат провести в гостиницах от 7 до 14 дней карантина.

Турция закрыла авиасообщение с Ботсваной, ЮАР, Мозамбиком, Намибией и Зимбабве из-за нового штамма коронавируса.

США с 29 ноября ограничат въезд для жителей восьми стран Африки, включая ЮАР. Джо Байден на фоне обнаружения нового штамма коронавируса заявил, что пандемия не закончится, пока иммунизация не станет глобальной. Он считает, что факт Омикрона подтверждает необходимость скорейшего снятия защиты интеллектуальной собственности с вакцин.

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС помещать на строгий карантин тех, кто прибыл из стран с новым штаммом.

По материалам Страна

Тэги: здоровье, штамм, коронавирус, Омикрон

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