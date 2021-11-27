«Окружение Ахметова затягивает его в войну против народа Украины»: самое интересное из пресс-марафона Зеленского

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон. Общение с журналистами под названием «30 вопросов президенту Украины» было посвящено «экватору» срока главы государства.

Мероприятие в столичном коворкинге Creative States продлилось 5,5 часов. Глава государства отвечал о «вагнергейте», войне на Донбассе, борьбе с олигархами и объявил о пресечении государственного переворота, к которому организаторы якобы собирались привлечь самого богатого человека Украины Рината Ахметова.

В целом Зеленский ответил на вопросы представителей 32 украинских и зарубежных медиа.

OBOZREVATEL собрал самые интересные ответы Зеленского.

Вопрос: Как далеко вы зайдете в вопросе деолигархизации и ожидать ли громких посадок?

Ответ: Относительно деолигархизации, я считаю, что мы в начале большого процесса. И мы в прогрессе, и мы в большой войне относительно деолигархизации.

Строительство тысячи километров дорог в Украине, запуск государственного авиаперевозчика и прибыльная «Укрзализныця» — это также часть успешной деолигархизации.

Вопрос: Будет ли полномасштабная война с Россией?

Ответ: Мне кажется, что мы в состоянии войны уже 8 лет... Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, есть устрашение с некоторых площадок СМИ, что завтра будет война. Что мы должны знать — мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации.

Мы ежедневно получаем разведданные, в том числе от разведки стран партнеров, которые нас поддерживают. Есть и военная помощь, и информационная помощь... техническая помощь, и финансовая помощь. Но в первую очередь, я считаю, что мы должны рассчитывать на себя, на нашу армию.

Недавно господин Ляшко (лидер Радикальной партии, — ред.) заявил о введении мной военного положения. Зачем он это сказал? Он понимает, что будет с людьми, что будет с рынками? Люди боятся, инвесторы уходят после фразы «военное положение».

У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется, это интересная информация... У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено 1 млрд долларов.

Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова... Некоторые люди, представители РФ, и некоторые товарищи из Украины обсуждают то, что готово общество якобы, и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота. Скажем так, смены действующего президента. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну — в информвойну он уже втянут — против меня, против государства, это раскачивание внутри страны этой ситуации.

Вопрос: Вы сказали о госперевороте, что у вас есть записи, которые говорят представители Украины с представителями России...

Ответ: У нас есть запись, где звучит разговор о госперевороте, разговаривают люди из Украины с людьми — России. Я не готов об этом говорить (уточнил, что голоса Ахметова на записи нет, — ред. ). Это опасная информация, и его вовлекают в эту историю.

Вопрос: Кто отменил операцию по «вагнеровцам», почему и была ли она вообще?

Ответ: Сейчас, когда все это в прошлом, я могу говорить про это. Потому что Василий Бурба и другие говорят открыто про то, про что они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства — разглашение секретной информации.

До этого я говорил, что это не наша операция и что мы были втянуты. Это была операция под названием «Бурба», которая, слава Богу, уже завершилась.

Я попросил ежедневные доклады разведки... Я получал это все, и мы делали выводы вместе... Та информация, о которой мы с вами говорим — никто никогда не докладывал. Да, была информация, что есть «вагнеровцы», что готовятся разные вещи и что они бандиты...

Приходит товарищ Бурба... и говорит, что он предлагает. У меня был один вопрос, я ему прямо его задал: «Турецкие авиалинии — Эрдоган должен знать? — Нет. — Понял».

Я не хочу вдаваться в подробности, что я не верю, что это наша операция, у меня ощущение, что нас втягивают. Я говорю: «Хочу знать. Самолет турецких авиалинии, вылетающий из Минска, — там будут обычные люди, граждане Турции и не только, более ста человек. Когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине, у меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет — может быть?» — Может. — А может быть, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? — Даже лучше: мы будем обвинять в этом других.

Я сказал, что это не наша операция, она не продумана подробно, я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если люди не пострадают.

Вопрос: Прокомментируйте о медиавойне, которая объявлена вам якобы некоторыми каналами... Кажется, что вам в этой войне нужен медиасоюзник... Есть предположение, что таким союзником может быть Коломойский... Господину Коломойскому достанется самая вкусная часть «Укрнафты»? Прокомментируйте это предположение.

Ответ: Это выход из сложной ситуации. Все говорили о том, что есть задолженность... Что касается союзничества с Коломойским, мы не проводили союзнических разговоров, где-то два года. Сегодня неправильная история. Это просто мое мнение, я считаю, что это борьба со мной из-за закона о деолигархизации.

Вопрос: На вас производится медиа-атака. Будет ли вам Коломойский медиасоюзником?

Ответ: У меня нет медиасоюзников. Мой медиасоюзник — народ, люди видят, что мы делаем. Я борюсь с тем, что кто-то владеет двумя ВВП государства. Но оставьте в покое депутатов и оставьте в покое информационную войну. Я думаю, что это будет правильно.

Вопрос: Если украинцы — ваш союзник, как вы можете достучаться до людей?

Ответ: С помощью встреч, у нас идет разговор, откровенный, есть результат. Люди будут выходить и видеть, что происходит.

Вопрос: Учитывая текущие рейтинги «Слуги народа», есть риск получить нелояльную Раду, коалицию и правительство. Будете ли вы и кто-нибудь из вашего окружения тем или иным способом инициировать смену очередности парламентских и президентских выборов?

Ответ: Я точно не решаю этот вопрос. Решать будет общество, это не будет связано с форматом коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности. Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. У меня есть диалог. Тогда я буду думать, идти или нет на второй срок. Буду принимать решения с детьми, мои дети страдают из-за моей профессии. У меня дочь в возрасте, когда она хочет пространства, не хочет жить с охраной.

Есть много вызовов, которые я хочу совершить. Смогу — молодец, подумаю. Не смогу — нет. Я знаю об этом вопросе (перенос выборов, — ред.). Я считаю, что депутаты обратятся в КСУ, если захотят, и КСУ может ответить.

Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, какие-то важные вещи, которые могу сделать.

Вопрос: По поводу ДТП с народным депутатом от «Слуги народа» Александром Трухиным?

Ответ: Ничего страшного здесь нет, это ДТП. Надо ждать экспертиз. Есть видео, я так понимаю. Частично видео говорит о том, что его за рулем не было.

Вопрос: Ряд депутатов говорят, что их перед голосованием приглашают в ОПУ и оказывают давление, чтобы они голосовали тем или иным образом. Это делает Ермак и на некоторых встречах вы присутствуете... Не беспокоит ли вас это как гаранта Конституции?

Ответ: Это ложь, я не встречаюсь с другими фракциями, кроме фракции «Слуга народа». Вам не стоит встречаться с людьми, которые распространяют такую информацию, это фейки. Что касается фракции «Слуга народа», я встречаюсь с Арахамией, главами комитетов. Это происходит раз в неделю, мы говорим о вопросах, которые будем обсуждать на заседаниях ВР.

Вопрос: Угрожает ли ответственность главе Офиса президента Андрею Ермаку по аналогии с министром внутренних дел времен Януковича Виталием Захарченко?

Ответ: Вы сравниваете Ермака с Захарченко... Не нужно сравнивать, Ермак не убивал людей и не давал такие команды. Он напротив возвращал людей, моряков — более 100 человек были возвращены после нормандской встречи. Не уместно терять мощного человека.

Что касается ситуации с «вагнеровцами», он не принимал решений, не давал приказы. У него нет полномочий говорить об операциях.

Вопрос: Вы назначили советником Руслана Демченко, курировавшего «харьковские соглашения». После чего был провален ряд спецопераций. Погиб боец 108-го ВДШБ Олег Голубев. Эти провалы носят системный характер. После этих провалов без всяких расследований были уволены сотрудники ГУР МО. Не стыдно ли вам, что вы здесь, в прямом эфире используете свой статус и покрываете людей?

Ответ: По Демченко, когда я стал президентом Украины, у Порошенко Демченко работал в Администрации президента... Именно с ним они делали те или иные разговоры Нормандских встреч и те или иные Минские соглашения, чтобы вы знали. На должности замминистра иностранных дел он не подписывал никаких «харьковских соглашений», но для этого есть правоохранительные органы, пускай расследуют, он дает показания в правоохранительных органах.

Вопрос: Два года назад, по официальным данным статистики, в Украине умирало 1600 человек каждый день в это время года. По данным Минюста, в октябре этого года смертность составила более 3000 человек в день. Очевидно, что этот показатель вырос за счет смертности от коронавируса. Хотя и по официальным данным НАН, смертность от коронавируса в Украине превышает официальные показатели в два раза. Минздрав говорит, что от коронавирусной инфекции умирает 800 человек, и это уже очевидная ложь.

Почему Минздрав позволяет обнародовать ложные цифры? Будут ли официально названы ответственные за провал вакцинации и подготовку системы здравоохранения к очередной волне пандемии?

Ответ: Информацию получаю каждое утро. Я удовлетворен статистикой, что у нас 200-300 тыс. вакцин ежедневно. Это хорошая новость. Я не доволен количеством смертей... Люди обращаются в последний момент, они не умирают на улицах, как это было в каких-то государствах. У нас большое количество людей, которые болеют другими болезнями, и на момент смертей есть проверка и говорят, что у них был ковид.

Важный момент, статистика лучше, мы видим спад. Это связано с количеством вакцин... Доверяю ли я этим цифрам? Есть Виктор Ляшко, я считаю, что он хороший министр, я ему доверяю. Возможны ошибки в статистике. Я знаю наших врачей, среди них много героев. Есть момент, когда вы понимаете, ошибки в статистике могут быть.

Вопрос: Это запугивание, или действительно РФ хочет развязать войну?

Ответ: Это может быть любой момент... В 2014 году мы не видели мощных шагов вперед, это устрашение на сегодня. Но когда я говорю, что это устрашение, то эскалация тоже может быть.

Если мы на провокацию очень сильно ответим, то вероятность эскалации станет выше. Ситуация точно не хуже, чем была весной.

Когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы это точно знаем, мы защищаем свою страну, то россияне, президент РФ тоже должен публично сказать, что «мы не планируем», что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину. Мне кажется, что это сейчас было бы важно... Не хотите встречи, давайте говорить по телефону, давайте скажем это публично, что РФ не готовит полномасштабное вторжение в Украину.

Вопрос: Как вы оцениваете себя на посту президента? Не были ли введены в обман граждане, которые в 2019 году выбрали вас?

Ответ: Что касается того, доволен я или нет. Я доволен результатами теми, которые сделаны. Не все сделано. Удовлетворен земельной реформой, инфраструктурой, цифровизацией, борьбой с коррупцией. Начало судебной реформы — сложный и долгий процесс. Многими вещами я совсем не доволен.

То, что мы можем, мы делаем. Мы можем сделать больше. Большинство моей команды — лица новые, есть люди со времен Януковича, но это не его соратники.

Я удовлетворен министром инфраструктуры... Юлией Свириденко — первым вице-премьером, я считаю, что у нас, наконец, появился министр экономики. Посмотрим. Я полагаю сегодня, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения. Очень сложно найти людей. Мы нашли зама главы ОП по экономике Шурму. Очень мощный человек.

Вопрос: Какие ошибки вы совершили на посту президента?

Ответ: Доверие — это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. По разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн... Вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка.

Также я считаю, что мне нужно было сильнее действовать, несмотря на то что это зависело и зависит на 99% от России, но я считаю, что мне надо было сильнее действовать с точки зрения наших договоренностей. Надо было больше рисковать.

Вопрос: Вы обещали передать государственные дачи детям, почему этого не произошло?

Ответ: На территории госдачи, на которой я живу, и имею на это полное право, много зданий, и они переданы детям.

Вопрос: Проходило ли празднование дня рождения Ермака в резиденции «Синегора» в Гуте?

Ответ: Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам в Киеве я не могу отдыхать, мои дети ничего нигде не празднуют. Времени на мою собственную жизнь у меня нет, но у меня есть возможность ехать туда, куда я хочу. Я считаю, что то, что вы делаете по отношению ко мне, неправильно.

В пятницу вечером после работы я со своей семьей улетел на один день отдохнуть. Чтобы вы знали, президент никогда не летает одним вертолетом, не позволено мне. У меня был вертолет сопровождения. Нет самолета у президента Украины, и он летает вертолетом. Таков план, такова ситуация с безопасностью.

За два дня до этого, так получилось, сломался вертолет. Вы ведь хотели показать, что у нас крепкая авиация? Люди попросили использовать на этот раз ГСЧС. Я спросил, законно ли это, сказали — да. Мы полетели двумя вертолетами.

Я встретился с господином Чернышевым, мы поговорили об инфраструктуре. Я прекрасно «отдохнул» с господином Чернышевым, работая ночью. В субботу у меня был выходной, там был глава Офиса. В воскресенье в семь утра я улетел обратно.

Я прилетел на возложение цветов, этого очень ждало общество и господин Бутусов (главный редактор издания «Цензор.НЕТ», первым сообщивший о провале спецоперации, получившей название «вагнергейт», — ред.). После возложения уехал на работу, в выходной, провел встречи с военными. Потом с Ермаком я улетел в Гуту. Туда прилетела и моя семья. И на следующее утро я улетел на работу.

Я цыган не вызывал, медведей не вызывал. В понедельник я улетел на работу. Конец.

Вопрос: Так Ермак с вами летает?

Ответ: Я ответил подробно на все вопросы. Я вам обещаю. Больше никаких деталей. В следующий раз 25 января я вас приглашаю, чтобы вы пришли на мой день рождения, чтобы мы сели в кафе или на предательской квартире, которую мы «снимали».

Вопрос: Как президент, как вы видите ситуацию с урегулированием норм переходного правосудия на Донбассе?

Ответ: Я считаю, что мы на сегодня относительно переходного правосудия можем делать, что мы хотим, мы свободное государство. Но что касается меня, я не считаю, что мы должны сейчас продвигать этот вопрос. Я считаю, что рисков намного больше, чем закон о переходном правосудии. Моя точка зрения.

Это вопрос не настоящего. Сначала нужно освободить людей, потом говорить об изменениях правосудия. Я Минск не подписывал и считаю, что там много ошибок. Но как есть.

Вопрос: Будете ли вносить изменения в Конституцию и инициировать роспуск парламента?

Ответ: 1 декабря у меня будет отчет в Верховной Раде по законодательным изменениям или указам. Все это будет. Кроме того, что мы обещали. Здесь у меня очень просто стратегия — у меня есть обязанности, я должен думать о стабильной ситуации, пройти достойно.

Поэтому распускать, если депутаты голосуют, я не вижу даже какой смысл. Есть законы, на которые влияют финансовые группы, акцизы и т.д., в таких вопросах есть недоразумения с некоторыми депутатами. Это рабочая ситуация, расшатывают люди парламент. Будут делать это постоянно. Что вы сделаете с людьми, которые больше ничего в жизни не умеют.

Вопрос: За вашу каденцию почти 40 министров сменилось. Почему такая небольшая ситуация в Кабмине и стабилизируется ли она во второй части вашей каденции?

Ответ: Были положительные ротации, были у меня ошибки. Например, в некоторых министерствах ошибался Кабмин, партия... При Кучме сменилось два или три Кабмина. Думаю, количество было если не такое, то приблизительное. Мы выбираем лучших. Я думаю, у нас появилось несколько прекрасных министров. Я вижу результат.

Вопрос: Кого считаете лучшими министрами?

Ответ: Что касается Кубракова, я считаю, что его отчет — это результат: дороги, порты, аэроперевозчик. Я доволен цифрофизацией. Министру внутренних дел еще предстоит показать себя.

Вопрос: Для украинцев очень болезненная тема тарифов. Не слишком ли высока планка у требований МВФ?

Ответ: Государство и народ, общество подписали ассоциацию с ЕС, мы говорим, что идем в Европу, должен быть рынок, не должно быть ручного регулирования. Но появляются испытания... Мы не можем во всем следовать мировым желаниям. Мы не против рыночных цен, они будут сохраняться там, где это возможно. Где нет — будут субсидии.

Агрессору не обязательно стрелять из оружия, можно просто отключить отопление. Это многоуровневая сложная война, и в МВФ понимают, что мы делаем. Они за рынок, мы за рынок. Если будет вопрос выживания людей или выполнение всего безусловно — я выберу вопрос выживания людей.

Вопрос: Последние полтора месяца мы наблюдаем обострение отношений между вами и Ахметовым. Выглядит как повышение ставок со всех сторон.

Ответ: Никакого повышения ставок с моей стороны нет. Я не буду говорить об информации, которую не вправе распространять... Я считаю, что медийная политика Рината Леонидовича перешла в не очень здоровую фазу... Они не имеют права дезинформировать наше население, но я не закрываю каналы, как это делается в некоторых государствах.

Я считаю, что окружение затягивает его в войну не против меня, а против народа Украины. Я полностью себе не принадлежу, я — выбор людей и частично пренадлежу им. Перейдены все границы, идет дезинформационная политика.

Каждое утро какая-то «измена», «ковид, мы умираем», «будет военное положение». Если люди не несут ответственности за дезинформацию, то должен нести ответственность владелец.

Как далеко это может зайти? Я не боюсь, куда бы это ни зашло. Я не заинтересован в нестабильной ситуации в Украине. Я буду защищать стабильность всем, чем могу. Как президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Как на фронте военные защищают. Здесь так же.

Полное видео пресс-конференции можно посмотреть на канале Офиса президента Украины в YouTube.

По материалам: «Обозреватель»