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Дайджест > В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ

В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ

Автор: «Украина криминальная»
26.11.21 15:21
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В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ

Следователи Национальной полиции и прокуратуры продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, который еще в 2007 году «Райффайзен Банк Аваль» выдал фирмам, принадлежащим семьи скандальной экс-ведущей телеканала «Дом» и «медиаэксперта» Татьяны Поповой (на фото) и ее отцу Валерию Попову. Как пишет издание CRiME, об этом говорится в материалах дела № 757/3334/20-к, которое рассматривается в Печерском районном суде г. Киева.

Согласно материалам дела, речь идет о фирмах ОО «Западстройинвест компани консалтинг», ООО «Инкристар», ООО «Медиа Эксперт Плюс», которые принадлежат семье Поповых: отцу Татьяны Валерию Попову и матери Натальи Поповой, — отмечает издание.

Правоохранители подозревают владельцев и руководителей этих юридических лиц в совершении ряда сделок по выводу из собственности имущества, которым обеспечивался кредит перед «Райффайзен Банк Аваль» на основании договора ипотеки на офисное здание (по этому адресу ранее находился офис «Медиа эксперт плюс»), что привело к противоправным и мошенническим действиям и нанесло убытки банку на сумму $7 млн.

В своей декларации за 2016 год, Татьяна Попова, занимавшая в то время пост замминистра Министерства информационной политики указала, что имеет финансовые обязательства перед «Райффайзен Банк Аваль» на сумму в более чем $6,27 млн., а также получала доход с фирмы ООО «Медиа Эксперт Плюс» в размере 37,6 тыс. грн.

Как ранее писали СМИ, беззаботную деловую жизньТатьяны Поповой обеспечил ее отец — Валерий Попов — не очень известный, но весьма успешный в свои времена застройщик, один из основателей компании «Западстройинвест компани консалтинг», уставный фонд которой вырос с 31 тыс. грн в 2005 году до 8,8 млн грн. При этом, согласно записям в регистрационных документах на сайте Министерства юстиции, 8,7 млн грн в этот уставный фонд были внесены в начале 2009 года самой Татьяной Валерьевной Поповой.

Официальная биография замминистра свидетельствует, что в это время она была директором ООО «Медиа Эксперт Плюс».

В 2015 году уже Татьяна Попова, вероятно, уже находясь под следствием, перерегистрировала на отца и мать все свои доли в компаниях «Медиа-эксперт», «Медиа эксперт плюс», «Мекс Адвертайзинг», «Интернет эксперт», «Арена медиа-эксперт» и «МЕКС20».

Однако делала это она не слишком оперативно, что и привело к расследованию в связи с нарушением закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Заместитель министра «забыла» внести в налоговую декларацию некоторые из долей в своих многочисленных компаниях.

Как отмечают журналисты Сrime, по ряду этих компаний в судах различных инстанций в настоящее время рассматриваются дела о невыполнении обязательств и невыплате миллионов гривен по ним.

В 2015 году СМИ писали о скандале, связанном с лоббизмом Татьяны Поповой. Она якобы лоббировала интересы своих фирм «Медиа Эксперт Плюс» и «Мекс Адвертайзинг» в Министерстве обороны и Посольстве США, будучи советником министра обороны. Тогда скандал удалось «замять» благодаря покровителям во власти, в том числе Юрию Стецю, занимавшему в то время должность министра информполитики при Петре Порошенко.

Татьяна Попова пыталась сделать карьеру на телеканале «Дом», но проработала там всего несколько месяцев. В 2016 году она задекларировала дом площадью 220 кв.м. в Новых Безрадичах, который записан на отца.

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