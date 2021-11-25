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Журнал удалил исследование о геях, разрушающих канарский остров

Агата Кловская
25.11.21 20:33
382
Журнал удалил исследование о геях, разрушающих канарский остров

Научный журнал отозвал статью о геях, разрушающих заповедные дюны на Канарских островах беспорядочным сексом — она вызвала шквал критики за якобы неэтичность и риски, которым могут подвергнуться туристы-гомосеки из-за публикации карты мест их сбора. Ученые, однако, считают, что с этической точки зрения все в порядке — ничьих личных данных они не публиковали и вообще изучали не людей, а окружающую среду.

В середине ноября 2021 года испанские исследователи из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария опубликовали в журнале Journal of Environmental Management статью, посвященную проблеме разрушения песчаных дюн на одном из Канарских островов. На острове Гран-Канария ежегодно проводится ЛГБТ-фестиваль, который посещают миллионы туристов. Некоторые из них (в том числе и гетеросексуальные) отправляются в заповедник «Дюнас де Маспаломас», знаменитый песчаными дюнами, простирающимися от самого берега моря. Там посетители устраивают пьянки и ищут партнеров для случайного секса, попутно разрушая дюны и используя их как туалет, вытаптывая растения-эндемики и оставляя после себя горы мусора и презервативы, которыми давятся местные животные.

"Прибрежные дюнные системы — важная часть морского ландшафта, и неосторожное обращение с ними может привести к разрушительным последствиям«,— пишут ученые.

«Деградация дюн во многих случаях стала прямым следствием развития туризма», — писали исследователи в статье.

«Мы не призываем покончить с публичным сексом, — отмечали они. -— Но мы хотим, чтобы люди знали, какой вред он может нанести».

Хотя авторы подчеркнули, что не пытаются критиковать ЛГБТ-сообщество, и что сексом в дюнах занимаются и гетеросексуалы, просто сама популярность острова крайне печально отражается на состоянии заповедника, это не помогло им избежать скандала и отзыва статьи.

«Это шокирующе плохая, оскорбительная статья, — написал у себя в твиттере ирландский эколог Маркус Айхорн. — ЛГБТ-люди — не объект для изучения. В статье нет никаких доказательств этического одобрения».


Дело, впрочем, не столько в том, что людей изучали без их согласия, сколько в качестве самой работы, добавил он. Авторы заявляют о влиянии людей на местные виды растений, но не приводят конкретных доказательств — например, сравнения с территориями, куда люди не заходят. По мнению Айхорна, будь статья посвящена не людям, а животным, журнал бы вообще не принял ее к публикации.

«Проект, который лег в основу статьи, изначально не оценивался комитетом по этике исследований на людях нашего университета, — отметил профессор Луис Хернандес-Кальвенто, один из авторов работы. — Положительное заключение Комитета — законодательно установленное требованием для начала любого исследования, касающегося людей, с использованием биологических образцов человеческого происхождения и личных данных. В нашем случае объектом исследования была природная среда, в частности системы прибрежных дюн, поэтому мы также принимали во внимание возможные воздействия деятельности человека на них».

По словам Хернандеса-Кальвенто, исследователи направляли в Комитет черновик статьи, чтобы понять, нужно ли им соответствующее заключение. Но в Комитете ответили, что это не обязательно — в работе не фигурируют личные данные каких-либо людей, по которым их можно было бы идентифицировать.

Профессор Алан Макэллигот из Городского университета Гонконга также отметил, что сбор данных проводился исключительно в то время, когда проходил ЛГБТ-фестиваль.

Это, по его мнению, заставляет сомневаться, что целью работы было наблюдение за естественной средой.

Не понравилось исследование и организации The Stem Village, которая занимается поддержкой ЛГБТ-ученых в сфере точных наук. Они опасаются, что подобные публикации могут спровоцировать нападения на туристов в заповеднике — тем более, в исследовании имеется подробная карта расположения точек, где обычно занимаются сексом.

Организация опубликовала у себя на сайте письмо, в котором выразила свое возмущение.

«Мы, как и многие другие, удивлены, что настолько безответственно проведенное исследование прошло редакционную и экспертную оценку для публикации, — говорилось в письме. — Это, конечно, не первая подобная статья, которая была опубликована.

Как сообщество, мы хотим добиться изменений и бросить вызов „исследованиям“, подобным этому, и редакционным процессам, которые приводят к их публикации.

Мы написали открытое письмо главным редакторам журнала, в котором просим отозвать статью, и направим его также в университеты авторов. Мы также связались с финансовым органом, Европейским фондом регионального развития, выразив обеспокоенность по поводу того, что государственное финансирование пошло на поддержку исследования, которое могло напрямую поставить под угрозу жизни людей, практикующих подобные поездки».

В итоге возмущенным ученым, радеющим о правах гомосексуалистов, удалось добиться отзыва статьи — сейчас на ее месте находится сообщение, информирующее, что статья удалена временно и скоро появятся уточнения причины отзыва либо же статья вернется в исправленном виде.

По материалам Газета.ру

Тэги: гомосексуализм, геи, Канарские острова

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