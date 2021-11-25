Из жизни «хозяина Дарницы» Ярослава Лагуты. Часть 1

Киев является не только столицей Украины, но и центром царящей в стране коррупции. В столице осуществляется львиная доля всех теневых и «распилочных» схем, причем на разных уровнях власти. В самом низу этой воровской пирамиды находится КГГА с Киевсоветом и районные администрации столицы.

Каждый год их коррумпированные чиновники и нечистые на руку бизнесмены осваивают миллиарды гривен из столичного бюджета, толкаясь за место у корыта. Все попытки победить эту коррупционную гидру заканчивались крахом уже в самом начале. Максимум, что грозило очередному проворовавшемуся чиновнику — это увольнение, а его место тут же занимал новый «доверенный человек».

В ноябре 2019 года и.о. председателя Дарницкой РГА был назначен Ярослав Лагута — человек, до этого почти неизвестный в Киеве. Несколько его предшественников погрязли в уголовных производствах, менее чем за год их сменилось трое, а расхищение в районе бюджетных денег через строительные и прочие подряды стали уже недоброй традицией Дарницы. Казалось, что свежий управленческий кадр из Житомира, где Лагута был замглавы ОГА, хотя бы приостановит этот процесс. Но эта робкая надежда изначально не имела никаких шансов...

Страховые компании мамы

Лагута Ярослав Николаевич родился 11 июля 1975 года в Житомире. После окончания СШ № 12, он поступил в Житомирский инженерно-технологический институт (ныне — государственный университет «Житомирская политехника»), по специальности «менеджмент в производственной сфере». Впрочем, как раз в производственной сфере Ярослав Лагута никогда не работал. Зато уже на первом курсе института начал «подрабатывать», причем на очень хороших должностях. Все они указаны в его официальной биографии, на первый взгляд выглядящей обыденно и скучно: типичная карьера чиновника. Вот только первая половина 90-х было не то время, когда простой студент-первокурсник с улицы мог пристроиться инспектором отдела и замдиректора областного филиала частной страховой компании!

Обычно «секретом» подобных феноменов являются родственники, друзья или покровители. Ярослав Лагута вообще никогда не рассказывал о своих родителях, молодых голах, ближайшем окружении. Но журналистам все же кое-что стало известно. Например, что его папа почти всю жизнь проработал в Житомирском сельскохозяйственном институте (ныне — Полесский национальный университет). А вот его мама, Людмила Николаевна Лагута, оставив работу бухгалтера в госучреждении (подробности неизвестны), в 1992-93 г.г. стала директором Житомирского филиала Страхового общества закрытого типа «АСТРА», куда, собственно, и устроила своего сына-первокурсника.

Впоследствии «АСТРА» не раз закрывалась и перерегистрировалась из-за всевозможных нарушений, в ходе чего Людмила Лагута была соучредителем одной из её «реинкарнаций». После того как в 2006-м очередной клон «АСТРА» был закрыт по решению суда в связи с налоговыми нарушениями, Людмила Лагута исчезла из поля зрения СМИ. По данным Skelet.Info она, возможно была связана с неким Ильей Владимировичем Хромченковым, который в течение четверти века был учредителем и руководителем целого ряда различных страховых фирм, некоторые из которых имели признаки предприятий, использовавшихся в теневых схемах.

В 1997-м Людмила Лагута возглавила Житомирский филиал страховой компании «АСКА», при этом работая под руководством главы Киевского отделения Галины Третьяковой (которая нынче «слуга народа»). И сразу же перевела к себе сына на должность своего заместителя, с хорошим окладом. Работал ли Ярослав Лагута в этих страховых компаниях действительно, или же только числился, получая зарплату, неизвестно — сам он, понятное дело, не признается...

Также, не без помощи мамы, сразу после окончания «Житомирской политехники», Ярослав Лагута сам стал преподавать! Правда, не в родном вузе, а в частном «Институте предпринимательства и современных технологий» (ИПСТ). За этой громкой вывеской находилась типичная для того времени «лавочка по продаже дипломов», открытая в ветхом здании бывшего кинотеатра «Первомайский», и делившая его с аптекой и еще какими-то мелкими фирмами. Но зато Ярослав Лагута получал за своё «преподавательство» гонорары, а в резюме будущего чиновника появилась запись, выглядящая весьма солидно для людей, не знающих этих подробностей!

«Институт предпринимательства», в котором преподавал Ярослав Лагута

«Оранжевый» рекламщик Ярослав Лагута

С января 2002 года Ярослав Николаевич оторвался, наконец, от мамкиных страховых фирм, поехал в Киев и заделался там целым генеральным директором ООО «Машина продаж» (ЕГРПОУ 30636566). Данная фирма, умещавшаяся в маленьком офисе по адресу Игоревская 1/8, занималась «исследованиями конъюнктуры рынка» и рекламой. Видимо, она заодно занималась и политической рекламой, поскольку Ярослав Лагута пытался баллотироваться на весенних выборах 2002 года в Верховную Раду по мажоритарному округу № 66 (Житомирская область) как кандидат от «Молодежной партии» (вошедшей тогда в блок «Наша Украина»), но набрал лишь 0,62%.

После этих неудачных выборов Лагута быстро сменил работу, и уже в июне того же 2002-го возглавил ДП «Шольц энд Фендз Киев» (ЕГРПОУ 24578867, в 2020 году переименовано в «КЛІНК КРІЕЙТІВ КИЇВ»). Его бенефициариями являются американский бизнесмен Эндрю Найт (глава «Atlantic Group», с середины 90-х занимается в Украине рекламой и медиарынком) и его британский компаньон Стюарт Дэвид Уильям. Отметим, что во времена Порошенко фирмы Найта получали от правительства жирные многомиллионные подряды на социальную и политическую рекламу. Ну а тогда «Шольц энд Фендз Киев» нанималось не только рекламой, но и организацией фестивалей и праздничных мероприятий, в том числе с политическими оттенками. Совпадение ли, но Лагута проработал в этой фирме до конца 2004 года — то есть до полной победы «оранжевой революции».

После этого Лагута вернулся в маленький офис на Игоревской 1/8, где возглавил работавшую там же рекламную фирму «Орандж Украина» (32251348), в числе соучредителей которой были совладельцы «Машины продаж». Помимо рекламы и «исследования рынка», эта фирма занималась еще и розничной торговлей. И в 2006-м Ярослав Лагута зарегистрировался Житомире как физлицо-предприниматель с правом торговать с лотков на городских рынках. Понятно, что торговал он не сам, находясь в Киеве, а нанимал для этого «реализаторами» малоимущих житомирцев.

Сразу после досрочных выборов 2007 года (снова совпадение?) Лагута вновь меняет место работы, и с января 2008-го устраивается советником директора по развитию бизнеса в ООО «Умные коммуникации» (34528625). Через несколько месяцев Лагута выкупил долю в этой фирме и став её совладельцем. Фактически он владеет ей и сегодня, переписав на свою супругу Наталью Васильевну Лагуту (в девичестве Кожара). Причем, с этой перепиской возникла непонятная ситуация. Согласно декларациям Лагуты, он сделал это еще в 2014-м году, готовясь к госслужбе. Однако в сентябре 2016 года житомирские журналисты сделали официальную выписку из открытого реестра, в которой владельцем фирмы фигурировал Ярослав Лагута (см. документ). Получается, что, будучи большим чиновником, он нарушал украинские законы, да еще и подавал недостоверную декларацию?

Судя по похожим данным из реестров (где владельцы до 2017 скрыты), можно придти к выводу, что чиновник Ярослав Лагута владел также дочерней фирмой «Агентство умных коммуникаций» (38150531) и ООО «Торговый дом «Ярко» (37702184). Любопытно, что «Агентство» в итоге было записано на некого Зейналова Назира Надира Оглы, фигурирующего как учредитель множества фирм с уставными капиталами от 50 до 10 000 гривен, что наверняка должно было бы заинтерсовать проверяющие органы.

Украденный госпиталь и оргии в ОГА

После раскола в лагере «оранжевых», бывший «нашеукраинец» Ярослав Лагута продрейфовал к новой и более перспективной политической силе. На его выбор оказало влияние давнее знакомство и бизнес-партнерство с Рустамом Рауповым, владеющим несколькими рекламными и медиа фирмами в Житомире и Киеве. В 2010-м Раупов, будучи близок с Виталием Кличко, начал создание Житомирской областной организации партии «УДАР», которую и возглавил. Вот для этого партийного строительства Раупов и привлек Лагуту, имевшего большой опыт политической рекламы. В 2012-м году они оба участвовали в парламентских выборах от «УДАРа». Но если Раупову, получившем в списке партии проходное место № 20, с мандатом повезло, то Лагуту, шедшего под № 55, постигла неудача.

Рустам Раупов в УДАРЕ

Как говорится, плакали денежки — ведь за два месяца до выборов (в августе 2012-го), аккурат с самого начала официальной избирательной компании, Ярослав Лагута вдруг стал руководителем «Родительского благотворительного фонда «Предславинский» (занимая это место и поныне). Ну а то, что благотворительные фонды в Украине являются «избирательными кассами» и легальным и способом подкупа избирателей, уже давно не секрет!

Во время событий зимы 2013-14 г.г. Ярослав Лагута, как председатель областного исполкома партии «УДАР», вошел в руководство Житомирского ГО «Майдан». Которое в основном занималось «болтологией» и готовилось к перераспределению должностей после смены власти. И вот Майдан победил, затем прошли президентские выборы, приближались парламентские — а Лагута так и оставался не у дел. А между тем он жаждал получить не просто должность, а место зампредседателя ОГА! Причем так сильно, что во время общественного обсуждения своей кандидатуры в августе 2014-го, Лагута наобещал местным «патриотам», что в случае своего назначения будет работать бесплатно до самого окончания АТО. Похоже, что Лагута тогда всё еще верил в тезис Порошенко, что «АТО продлится часы, а не месяцы», и конечно же представить себе не мог, что она растянется на годы — а то бы пришло ему работать задарма до сих пор! Но, видимо, то ли «патриотическая общественность» не поверила обещаниям Лагуты, то ли его друг Раупов в Киеве не смог договориться о назначении своего человека, потому что желаемое кресло он получил не скоро. В ноябре 2014-го Лагута пристроился в ОГА лишь советником патронатной службы, и только в январе 2015-го, наконец, стал заместителем председателя Житомирской ОГА Сергей Машковского (руководившегося штабом Порошенко на президентских выборах). Машковский запомнился житомирцам в основном скандалами: то МАФовским бизнесом губернатора, то своими попытками натравить СБУ и прокуратура на СМИ, публиковавшие антикоррупционные разоблачения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...