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Дайджест > Глава Госказначейства Татьяна Слюз проводила закупки с нарушением всех законов, – СМИ

Глава Госказначейства Татьяна Слюз проводила закупки с нарушением всех законов, – СМИ

Автор: vlasti.net
24.11.21 16:11
19
Глава Госказначейства Татьяна Слюз проводила закупки с нарушением всех законов, – СМИ

Татьяна Слюз остается на должности главы Госказначейства несмотря на то, что у спецслужб есть множество доказательств ее вины в денежных махинациях. Одна из причин лояльности власти к ее персоне — умение Слюз заводить полезные знакомства, пишет издание Антикор в материале «Татьяна Слюз: дама при деньгах и с пистолетом».

Так, по результатам аудита Счетной палаты в 2020 году, в 2018–2019 гг Госказначейство на свою деятельность использовало 4,3 млрд грн. Но при этом 34,4 млн грн не были обоснованы расчетами, пишет издание.

«На капитальний ремонт административных помещений было потрачено 101,3 млн грн, причем часть — откровенно неэкономно, и с нарушением требований законодательства. Более 55 млн грн израсходованы вне планов, с отклонением наиболее выгодных предложений на тендерах и с участием родственных игроков. Отдельная история — с уплатой 43 млн грн разработчику программного обеспечения ООО „Унити-Барс“ на основании прямых договоров без тендера», — выяснили журналисты.

Но благодаря тесной дружбе с экс-министром МВД Арсеном Аваковым делам против Слюз никогда не давали ход. Слюз, в свою очередь, обеспечивала его ведомство государственными деньгами в полном объеме по первому требованию — даже когда миллиарды гривен, необходимых для программы «Большое строительство», были Госказначейством заблокированы.

Напомним, ранее также стало известно, что Госказначейство не профинансировало расходы бюджета за 10 месяцев 2021 года на 106,7 млрд грн. Вся проблема в том, что Госказначейство нередко отказывается принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств. Официально причина — отсутствие нужных справок. Но неофициально участники процесса говорят, что нужные деньги можно получить из Госказначейства, если заплатить главе Татьяне Слюз «откат» в размере 15-20% от суммы.

Татьяна Слюз остается на должности главы Госказначейства несмотря на то, что у спецслужб есть множество доказательств ее вины в денежных махинациях. Одна из причин лояльности власти к ее персоне — умение Слюз заводить полезные знакомства, пишет издание Антикор в материале «Татьяна Слюз: дама при деньгах и с пистолетом». Так, по результатам аудита Счетной палаты в 2020 году, в 2018–2019 гг Госказначейство на свою деятельность использовало 4,3 млрд грн. Но при этом 34,4 млн грн не были обоснованы расчетами, пишет издание. «На капитальний ремонт административных помещений было потрачено 101,3 млн грн, причем часть — откровенно неэкономно, и с нарушением требований законодательства. Более 55 млн грн израсходованы вне планов, с отклонением наиболее выгодных предложений на тендерах и с участием родственных игроков. Отдельная история — с уплатой 43 млн грн разработчику программного обеспечения ООО „Унити-Барс“ на основании прямых договоров без тендера», — выяснили журналисты. Но благодаря тесной дружбе с экс-министром МВД Арсеном Аваковым делам против Слюз никогда не давали ход. Слюз, в свою очередь, обеспечивала его ведомство государственными деньгами в полном объеме по первому требованию — даже когда миллиарды гривен, необходимых для программы «Большое строительство», были Госказначейством заблокированы. Напомним, ранее также стало известно, что Госказначейство не профинансировало расходы бюджета за 10 месяцев 2021 года на 106,7 млрд грн. Вся проблема в том, что Госказначейство нередко отказывается принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств. Официально причина — отсутствие нужных справок. Но неофициально участники процесса говорят, что нужные деньги можно получить из Госказначейства, если заплатить главе Татьяне Слюз «откат» в размере 15-20% от суммы.

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