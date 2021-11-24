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Дайджест > «Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать»: почему застройщики рады ковиду

«Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать»: почему застройщики рады ковиду

Агата Кловская
24.11.21 14:47
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«Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать»: почему застройщики рады ковиду

Несмотря на очевидные проблемы, пандемия коронавирусной болезни оказала и благоприятное влияние на некоторые рынки. Одним из них стала недвижимость.

Жесткие карантинные меры и закрытые границы между странами, по мнению экспертов, не дали обвалиться рынку жилья. В итоге сейчас инвесторов не отпугивает даже повышение стоимости квадратного метра.

«Вести» разбирались, как так получилось.

Пандемия спасла застройщиков

Как ни странно, при увеличении темпов строительства в последнее время наблюдается дефицит новых проектов. За два года сделки по продаже в активно строящихся и продающихся объектах выросли с 40–45% до 67–68%. Несмотря на существенно выросшие цены, а также на то, что, вопреки ожиданиям, продолжается незначительный рост стоимости.

«Сегодня можно сказать, что вышли на плато. В 2020 году рынок удержался, а в 2021 году даже пошло подорожание на 15–25%, но это ожидаемо. „Пузыря“ 2008 года удалось избежать. Если брать реальную инфляцию в стране, то и недвижимость подорожала в пределах инфляции. Все дорожает. И мы еще не вышли на уровень 2014 года по ценам, когда они из-за скачка доллара резко поднялись», — рассказывает «Вестям» вице-президент Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Как отмечает Анатолий Топал, выжить рынку недвижимости помог, как ни странно это прозвучит, коронавирус. Из-за закрытых границ украинцы не вывезли из страны порядка $10 млрд, которые обычно тратили на путешествия. А держать деньги под матрасом рискованно.

«Если бы не было эпидемии, ее надо было придумать. Застройщики оказались в плюсе, потому что вложения в недвижимость сегодня для украинца безальтернативны. Мало кто инвестирует деньги в криптовалюту, а фондового рынка у нас нет. Поэтому подавляющее большинство граждан понесло деньги застройщикам. Возрос спрос, подтянулись и цены», — подчеркивает Анатолий Топал.

Откуда у населения взялись деньги — эксперты объясняют это хорошими заработками украинцев даже внутри страны. Толковый строитель получает минимум 1 тысячу и больше долларов, сантехник — от 1 тысячи долларов и выше, сварщика меньше чем за 2 тысячи долларов не найти. Айтишники зарабатывают 3–5 тысяч долларов. Плюс присылают деньги из-за границы. Кроме этого, коррупционные деньги из страны вывести не так-то просто и их стали вкладывать в недвижимость.

Инвестируют для перепродажи или аренды

Вложение в недвижимость сегодня в нашей стране — один из надежных способов сохранить накопления, подчеркивает основатель Клуба инвесторов «Синергия» Константин Браво. Банкам уже не доверяют. К тому же нельзя сказать, что строить стали больше, на 40% уменьшилось количество введенных в эксплуатацию объектов. На 40% меньше выдают разрешений на строительство. При огромном спросе.

«Деньги из страны сейчас не вывозятся, спрос на недвижимость пошел в рост. Многие хотят купить квадратные метры, а дальше — распоряжаться по своему усмотрению. Скажем, кто-то покупает квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду и на этом зарабатывать, иметь постоянный доход. Это своего рода инвестиция, приносящая доход», — отмечает Константин Браво.

А аренда жилой недвижимости если немного и просела в прошлом и начале этого года, то сегодня выходит на доковидные показатели, подчеркивает Анатолий Топал.

«Более того, сегодня Украина — одна из интересных стран в Европе по отдаче денег на вложенный капитал. Наша жилая недвижимость по многим городам показывает доходность 9,5–10% годовых, в Европе — всего 3%», — рассказывает Анатолий Топал.

В то же время уже менее популярными стали инвестиции с целью зарабатывать на разнице стоимости квадратного метра на уровне котлована и ввода в эксплуатацию.

«Это сегодня не настолько выгодно, как было раньше, так как застройщики подняли цены на начальной стадии строительства. Но, в то же время, еще покупают ради перепродажи», — подчеркивает Константин Браво.

А, как считает аналитик SV Development Сергей Костецкий, сейчас очень рискованно вкладывать на этапе котлована, потому что налоговая система такова, что нужно иметь связи и занижать оценку объектов, чтобы не платить 8,5% налога от стоимости. И сделать еще массу действий, но так, чтобы мониторинг налоговой не нашел продавца.

«На этом рынке остались только профессионалы, которые знают, как инвестировать, во что и как обойти все лазейки. А после скандала с „Аркада“ и „Укрбуд“ люди практически перестали инвестировать в недвижимость на первых этапах строительства. Соответственно, цена первой сделки выросла. И уже не настолько стало выгодно вкладывать в „фундамент“», — отмечает Сергей Костецкий.

Украинцы стали переборчивы

При этом 2021 год показал, что мы уже отошли от совкового голода на жилье, и покупатель с деньгами стал более переборчивым и требовательным. Требует качественного жилья. А ни застройщики, ни вторичка пока этот спрос удовлетворить не могут. Будущее — за проектами, которые станут удовлетворять покупателя по ряду других требований.

Традиционно главными факторами принятия решения о покупке были место расположения и цена, но в 2021 году таких факторов стало больше. Более того, прежде всего покупатели стали интересоваться: набором сервисов; благоустройством придомовой территории; инфраструктурой; единым социальным составом проживающих и только потом местом расположения и ценой.

Унылое строение в поле уже никто не хочет покупать. С 2020 года активно начал развиваться сегмент загородной коттеджной застройки, таунхаусы, дуплексы, отдельно стоящие коттеджи. Если будет альтернатива поменять квартиру в центре на загородный дом, удовлетворяющий покупателя по всем параметрам, они его будут покупать. Пандемия показала, что не обязательно жить в городе, можно жить за его пределами и работать удаленно, — и начался спрос. А подобных предложений сейчас недостаточно, и не все отвечают требованиям покупателей.

«В данное время рынок вышел на плато, и в какую сторону он пойдет дальше — неизвестно. Ипотека особо не повлияла на рынок недвижимости из-за того, что мало кредитов выдали. В условиях неустойчивой экономики очень тяжело прогнозировать. На некоторые сегменты вторичного рынка падает спрос, что приводит к небольшому удешевлению. А на некоторые другие сегменты спрос довольно устойчивый», — заключил Топал.

По материалам: «Вести»

Тэги: общество, недвижимость, эпидемия, застройщик, строительство, новости Украины, коронавирус, пандемия, Анатолий Топал, Константин Браво

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