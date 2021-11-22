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Дайджест > Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам

Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам

Александра Кудрявцева
22.11.21 18:55
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Растет количество преступлений на почве ненависти к христианам

В недавнем отчете ОБСЕ, опубликованном 16 ноября, отмечается рост числа преступлений на почве ненависти к христианам. Об этом сообщает Chatolicnewsagency.

Помимо разных причин нападений на христианские храмы, священников и верующих, часто фигурируют агрессивные действия активисток движения за право на аборты. Именно с их стороны мы наблюдаем огромное количество актов вандализма против католических храмов и различных акций, связанных с разжиганием ненависти к Церкви.

Наибольшее количество подобных случаев зафиксировано в Польше — 241 случай в 2020 году, с преобладанием актов вандализма в отношении католической собственности в связи с выступлениями церкви против абортов.

К примеру, активистки за аборты замазали черной краской памятник абортированным детям на польском католическом кладбище, осквернили на другом кладбище крест в память жертв нацизма; напали на молящихся у католического собора и забросали их бутылками, камнями и петардами, ранив нескольких верующих; забросали яйцами католическую церковь в октябре 2020 года. И это далеко не все случаи подобных действий по всему миру.

В Испании в Международный женский день в 2020 году четыре храма подверглись актам вандализма, причем в одном из монастырей поборницы прав женщин сорвали богослужение, выкрикивая антихристианские лозунги.

Дехристианизация западного мира движется семимильными шагами, пока папа римский Франциск и патриарх Варфоломей похлопывают по плечу «доброго католика» — президента США Джо Байдена, известного своим лоббированием абортов. Чьи же интересы они отстаивают? Уж точно не христиан.

По материалам Правблог

Тэги: христианство, криминал

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