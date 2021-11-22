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Дайджест > Экс-губернатор Киевской области: Необходимо создать вокруг России кольцо лояльных к Украине стран

Экс-губернатор Киевской области: Необходимо создать вокруг России кольцо лояльных к Украине стран

Автор: AnalitikaUA.net
22.11.21 14:24
114
Экс-губернатор Киевской области: Необходимо создать вокруг России кольцо лояльных к Украине стран

Экс-губернатор Киевской области Михаил Бно-Айриян рассказал на своей странице в соцсети о визите в Армению.

"Только что вернулся из Армении, одной и самых древних стран мира.

Уникальная страна. Нация, которая выжила, несмотря на все усилия врагов, которая пережила геноцид и сохранила свою веру.

Я никогда тут не был, хотя мой прадед был родом и Баязета, Западной Армении.

Это мало кто знает, но за три дня до моего ухода с поста губернатора, у меня должен был состояться визит в Армавирскую область. Мы планировали не только политические встречи, но также и лекцию перед армянскими студентами. Тогда это не получилось сделать.

А вот сейчас это время настало. Тогда я должен был быть сам, а сейчас высадился целый десант из Украины. Союз армян Украины провел специальное заседание, посвященное 20-летию организации. А еще — САУ подарил армянским детям огромный новый скейтпарк в самом центре Еревана. Он точно станет магнитом и центром молодежной субкультуры. И тысячам армянских детей навсегда запомнится украинский флаг, который они будут видеть множество раз, летая по парку на скейтах и великах.

Главный вывод, которым сразу хочется поделиться — вам обязательно нужно поехать в Армению. Это уникальная, одна из древнейших стран мира. Армения первой в мире стала христианским государством, кстати, на 6 веков раньше нас.

Сейчас поехать в Армению стало очень доступным. Перелет туда-обратно меньше $70, проживание в гостинице 4 звезды — $40. Прекрасная гастрономическая культура и просто огромное количество мест, которые можно посетить. Одним словом, у нас теперь есть крутая альтернатива привычной для украинских туристов Грузии. И это круто. Со всей любовью к Грузии.

Второе. Не менее важное. Я ни разу ни от кого не услышал ничего антиукраинского. Наоборот, все было пропитано уважением к стране. Десятки встреч, и везде положительный настрой. Это чувствуется буквально везде.

Это еще раз меня убедило в том, какую стратегию нужно выбирать Украине в выстраивании отношений со странами СНГ, которые пусть и находятся в фарватере внешней политики России. С такими странами нужно строить свои отношения, на всех уровнях, таким образом создавая вокруг России кольцо лояльных к Украине на уровне жителей, лидеров мнения и политического истеблишмента стран.

Обвинять Ереван, Нур-Султан (Астану), Ташкент или еще кого-то в лояльности Кремлю — это тупиковая история, не дающая нам никаких преимуществ. Но лишающая нас хоть и молчаливых, но все равно союзников в регионе. Не надо дружить с ними против России. Нужно дружить для Украины и ее интересов«, — отметил политик.

Как ранее сообщал AnalitikaUA.net, в Ереване прошли мероприятия Союза армян Украины, для участия в которых в Армению приехали более 130 гостей из Украины. Среди делегатов главы региональных армянских общин Украины, влиятельные политики, депутаты парламента Украины, известные политологи и медиа-эксперты, журналисты крупнейших медиа, ученые, медики Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ), общественные деятели и спортсмены.

Накануне представители Союза армян Украины дали старт программе «Приехал в Армению — посади дерево». Члены делегации из Украины посадили в Ереване 100 деревьев, чем дали старт новой программе.

В СКК имени Демирчяна прошла конференция Союза армян Украины, также состоялось открытие скейт-парка — подарка от Союза армян Украины столице Армении, для гостей церемонии открытия скейт-парка прошел концерт украинских и армянских звезд.

Тэги: Украина, Армения, Россия, геополитика, армянская диаспора, Михаил Бно-Айриян

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