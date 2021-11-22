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Дайджест > Постмайданная деградация экономики Украины языком цифр

Постмайданная деградация экономики Украины языком цифр

Александр Панько
22.11.21 11:33
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Постмайданная деградация экономики Украины языком цифр

Обнародованы показатели падения экономики и уровня жизни в Украине за 8 постмайданных лет. Цифры впечатляют...

Численность населения

Снизилась с 45,5 млн человек в 2013г. до 30 млн чел. (по оценкам независимых экспертов).
10 млн человек выехало из Украины на заработки. Из них около 5 млн — на постоянной основе и в страну уже не вернутся...
Госстат продолжает утверждать, что население страны якобы составляет 41,1 млн человек, но это фейк. Впрочем, даже если взять за основу данные Госстата, то все равно результаты крайне негативные: население Украины снизилось на 4,4 млн. человек , т.е., — на 10%.

ВВП

Снизился на 15%. МВФ и Мировой банк рассчитали, что в 2013г. ВВП Украины составлял $183,310 млрд, а по итогам 2020г. — $155, 582 млрд.

Промпроизводство

Промышленное производство Украины за последние 8 лет снизилось на 25%. Закрылись тысячи украинских предприятий, что сформировало армию безработных в размере более 10% трудоспобного населения страны.

Энергонезависимость

Украина, вопреки декларациям постмайданной власти, еще больше утратила энергонезависимость. Собственная добыча природного газа сократилась с 2013г. по 2020г. на 6,5%, и продолжает снижаться в 2021г. Украина все больше становится зависимой от импорта угля и электроэнергии. Управление энергетикой страны деградирует, что, в т.ч., ведет к росту рисков веерных отключений электроэнергии в украинских городах и населенных пунктах.

Инвестиции

Инвестиционная привлекательность Украины снижается обвально. Если в 2013г. прямые иностранные инвестиции в Украину составили $5,5 млрд, то за 10 месяцев 2021г., — менее $800 млн (данные Госстата и главы Совета НБУ).

Доходы населения

По итогу 2020 г. ВВП на душу населения — $3725,6. Это предпоследнее место в Европе (последнее все-таки Молдавия) и 91-е место в мире. В 2013г. этот показатель составлял $4030,3, что на 8,2% больше. При этом необходимо учитывать долларовую инфляцию, которая за 8 лет в Украине составила не менее 10%. Таким образом, реальное снижение доходов на душу населения составило свыше 18%.

Покупательная способность

Покупательная способность жителей Украины за 8 лет сократилось на 20%. В первую очередь, за счет пенсионеров, составляющих 25% населения страны. По данным Госстата, 70% украинцев имеют ежемесячный доход ниже 7 тыс. грн, т.е., менее 233 евро. При этом, цены на продовольствие и лекарства в Украине по большинству позиций выше, чем в других странах Восточной Европы.

Голод

10 млн человек в Украине ежедневно недоедают, а около 2-х миллионов украинцев голодают (данные ООН). Это самый страшный и показательный итог последних 8-ми постмайданных лет...

Международный рейтинги страны

Потери в престиже страны крайне сложно отразить в цифрах. В то же время, после того, как международный рейтинг Doing Business признан фейковым, говорить об успехах Украины за последние 8 лет (в международной их оценке), просто не приходится.

Напомним, Всемирный банк закрыл в 2021г. свой рейтинг Doing Business. Причина —манипуляции с данными в пользу определенных стран привели к искажению результатов. Украина, последние 8 лет, в этом рейтинге демонстрировала «успехи» ничем не обоснованные экономически. В связи с такими «позитивными» результатами, рейтинг Doing Business был даже объявлен правительством страны главным рейтингом для Украины. Президент Зеленский, например, обещал в 2019г. ввести Украину за три года в топ-10 Doing Business...

Из позитивных рейтингов текущего года известен только тот, что Украина якобы поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности (USAID). Все остальное — негативная оценка «развития» страны за 8 постмайданных лет...

По материалам тelegram-каналов «Михаил Погребинский» и «ЭкономистUA».

 

 

Тэги: экономика, валютный рынок, ВВП, финансы, аграрный рынок

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