Миллиардные схемы. Экс-министр экономики Алексей Любченко мог помогать водочной королеве Русалиной

Экс-министра экономики Алексея Любченко, недавно отправленного в отставку, подозревают в причастности к многомиллионным схемам. И вот почему...

Журналисты успели подсчитать, что «скрутки», ответственность за которые может лежать на Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или 1,5 млрд долларов), что сопоставимо с размером ожидаемого до конца года транша кредита от МВФ. Экс-министр занимал должности, напрямую связанные с налогами около десяти лет, причем с мая 2020 г. он даже возглавил Государственную налоговую службу Украины. Понятное дело, что за это время он успел обзавестись влиятельными друзьями. Одной из таких, вероятно, была бизнесвумен Людмила Русалина, которая последние несколько лет также активно зарабатывала на «скрутках» и схемах с поставками на ее заводы и фабрики в Черкасской области.

О том, как могут быть связаны экс-министр и бизнесвумен, — далее в материале.

«Помощь» от Любченко

Алексей Любченко был назначен начальником управления экономики и имущества Черкасской областной государственной администрации еще в конце 90-х. Хотя проработал он на этой должности недолго, но стоял у истоков приватизации государственного имущества области — именно в это время государственные предприятий переходили в частную собственность.

К примеру, в 1995 году государственное предприятие «Златогор» было включено в перечень объектов, которые не подлежат приватизации. Через каких-то пять лет, то есть, в начале 2001 года все имущество государственного предприятия перешло в собственность частной компании с таким же названием и уставным капиталом 200 тысяч гривен. Возглавил ее нынешний мэр Золотоноши, Виталий Войцеховский, который несколько дней назад победил довыборы в Раду и занял место нынешнего губернатора области Александра Скичко.

Тогда одним из учредителем этого общества с долей 51 % была компания Людмилы Русалиной — ТКФ «Топтранс», которая была «по невероятному стечению обстоятельств» и распорядителем имущества государственного ликеро-водочного завода. То есть Русалина практически даром прибрала к своим рукам государственное имущество ликеро-водочного завода. Не исключено, что содействовать ей в такой «прозрачной» приватизации мог Любченко Алексей.

С февраля 2003 по 2005 год Любченко занимал должность председателя Государственной налоговой администрации в Черкасской области. Не исключено, что именно такое назначение главного налоговика области позволило бизнесу Русалиной, расположенному на территории области, не платить налоги в бюджет государства — к тому времени, кроме ликеро-водочного завода, к компаниям Русалиной по уже отработанной схеме перешло государственное имущество «Шполянской кондитерской фабрики» и «Черкасской бисквитной фабрики».

После того, за время работы Любченко в Государственной налоговой администрации в сентябре 2009-феврале 2012-го, Русалина становится членом Правления Совета Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины», которая очень тесно связана с налоговым ведомством.

А после назначения Любченко главой Государственной налоговой службы в апреле 2020 года, на «скрутки», которые используют компании Русалиной, никто попросту не обращал внимания.

Зарабатывала на фруктах

Суть схемы заключается в том, что тысячи тонн импортных фруктов и овощей, которые завозятся в Украину из других стран и продаются на столичных рынках за наличные средства без уплаты каких-либо налогов, по документам поступают не на киевские рынки, а в Золотоношу Черкасской области на ликеро-водочный завод «Златогор». Там из них якобы производится сублимированный фруктовый порошок.

В дальнейшем этот порошок, сумма которого достигает миллиарда гривен, якобы передается на другую компанию контролируемую Русалиной — «Свит ласощив». А уже эта компания, изготавливая кондитерские изделия, добавляет в них этот «виртуальный» порошок и таким образом завышает по документам расходы на изготовление продукции.

А третья компания Русалиной — «Шполянская кондитерская фабрика» — большую часть такой кондитерской продукции продает на экспорт. В итоге применения такой схемы и манипуляций со стороны менеджмента фирм Русалиной, а также попустительства контролирующих органов, компании контролируемые Русалиной не только минимизируют платежи в бюджет, а еще и получают из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость.

Так за период 2018-2020 годы «Шполянской кондитерской фабрике» государство возместило (выплатило) из бюджета налог на добавленную стоимость в размере 167,1 млн.грн. В этом году объемы выплат из бюджета налога на добавленную стоимость «Шполянской кондитерской фабрике» удвоились по сравнению с прошлым годом. Только за девять месяцев этого года фабрике возместили из бюджета 184,1 млн.грн., что превышает сумму возмещения компании за три предыдущие годы (2018-2020 годы).

Причем среди всех компаний-возмещенцев области «Шполянская кондитерская фабрика» получает наибольшую сумму возмещения из бюджета. А ежемесячные объемы возмещения компании Русалиной составляют четвертую, а иногда и третью часть от суммарного месячного объема возмещения бизнесу всей Черкасской области. При этом сумму налога, которую государство возместило из бюджета «Шполянской кондитерской фабрике», никто в бюджет не заплатил.

Вероятно, Любченко на должности первого вице-премьера стал еще более благосклонным к Русалиной и вовсе не обращал внимания на скрутки и схемы компаний.

Напомним, что Vesti.ua ездили в Золотоношу, чтобы своими глазами увидеть «успешную» компанию, которая получает десятки миллионов из государственного бюджета. Впрочем, приехав, мы оказались на заброшенном объекте.Тогда мы рекомендовали руководителям Министерства финансов Украины Сергею Марченко, главе Фискальной службе Вадиму Мельнику и правоохранительным органам посмотреть наши видеоматериалы.

Известно, что у Любченко прошли обыски, и по информации СБУ, они совместно с НАБУ разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе. По предварительной информации, схема заключалась в «покрывании» мошенников, недоплачивавших налоги, а также помогавших фиктивным предприятиям. Фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым «скруткам», а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Пока неизвестно, имеются ли материалы по «скруткам» компаний Русалиной в материалах, связанных с обысками у Любченко. Однако, мы надеемся, что правоохранительные органы все-таки остановят незаконную деятельность по минимизации налоговых обязательств, незаконному возмещению НДС и обналичиванию денежных средств компаний Русалиной.