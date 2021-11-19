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Дайджест > Первый вице-премьер Юлия Свириденко в кратчайшие сроки должна создать масштабную схему по «скруткам» НДС в интересах «Слуг народа»

Первый вице-премьер Юлия Свириденко в кратчайшие сроки должна создать масштабную схему по «скруткам» НДС в интересах «Слуг народа»

Автор: World News
19.11.21 22:04
88
Первый вице-премьер Юлия Свириденко в кратчайшие сроки должна создать масштабную схему по «скруткам» НДС в интересах «Слуг народа»

Увольнение председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко и Дениса Кудина — его первого зама с последующем его переходом на должность первого замминистра экономики открыло часть плана кадровой ротации в органах власти. Сейчас получается, что на руководящие должности приглашают скомпрометировавших себя чиновников.

И Сенниченко, и Кудин ответственны за провальную приватизацию киевского завода «Большевик», когда итоговая цена лишь немногим превысила первоначальную в 1,39 млрд гривен, а поведение некоторых участников аукциона небезосновательно предоставило возможность подозревать их в сговоре с победителем. Сумма в 54 млн долларов, которую заплатила фирма-победитель, связанная с компанией UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого, по утверждению экспертов, является гораздо меньшей, чем рыночная стоимость земельного участка под предприятием — 135 млн долларов.

Дмитрий Сенниченко на одном из телеэфиров принес в студию корзину с испорченными яблоками: мол, как из гнилого сделать свежее? Суть проблемы объяснил народный депутат Борислав Береза: «Стоимость земли под проданным объектом составляет один миллион долларов за гектар».

Однако вместо расследования этого кейса правоохранительными органами первый зам главы ФГУ Денис Кудин был выдвинут на повышение.

Его начальницей станет новый первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В команде Дениса Шмыгаля она появилась неслучайно. Как свидетельствует информация из телеграмм-каналов, ее главная задача — построить пирамиду по «скруткам» НДС, реализуя свой опыт, полученный на должности заместителя руководителя Офиса президента и в кресле председателя Черниговской ОГА.

Из Чернигова Юлия попала под руководство экс-министра экономики Тимофея Милованова — по протекции аграрного черниговского лобби. Главной задачей лобби является реализация масштабной схемы по «скруткам» НДС. Ведь именно в сельскохозяйственной сфере эта схема работает в наибольших масштабах. А прикрывает ее на государственном уровне та же самая «кабминовская» команда во главе с доверенным лицом Дениса Шмыгаля министром Кабинета министров Олегом Немчиновым.

Помимо аграрной отрасли «скрутки» уже давно и плотно охватили сектор энергетики, других отраслей экономики, а главная задача Юлии Свириденко — еще более увеличить их объемы.

Сверхзадача — увеличить теневое финансирование президентской партии «Слуга народа», а также отдельных представителей украинской государственной элиты и партийных функционеров «Слуги». При этом Юлии Свириденко поставили очень жесткий дедлайн — полгода. Именно за это время она должна обеспечить значительное увеличение незаконных доходов от «скрутки» НДС. В противном случае ее ожидает неминуемая отставка.

Именно «скрутки» привели к плачевному положению с запасами угля на складах, нехватке газа в хранилищах — а в дальнейшем ситуация будет еще ухудшаться и к концу зимы может привести к весьма печальным последствиям в энергетике — в том числе и веерным отключениям света.

Тэги: коррупция, политика, НДС, махинации, Слуга народа, Юлия Свириденко, Свириденко Юлия, Скрутки, Дмитрий Сенниченко, Денис Кудин, Свириденко Юлия Анатолиевна

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