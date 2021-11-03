Стринги на фоне собора. За что в Питере судили ню-блогершу из Украины

31-летняя ню-модель Ирина Волкова стала известна после того, как одна из ее откровенных фотографий напротив Исаакиевского храма в Петербурге просочилась в сеть.

Девушку судили за оскорбление чувств верующих, а после извинений отпустили на свободу, отказав прокуратуре в избрании меры пресечения.

В ходе суда выяснилось, что Волкова — украинка. На суде она рассказала, что переехала в Санкт-Петербург после Майдана и воспитывает 8-летнего сына.

Также девушка выкладывает в Instagram эротические снимки.

«Страна» собрала все, что известно про блогершу и ее откровения напротив православных святынь.

«Красивый закат, Леонид и зад»

Фотография, на которой Ирина Волкова сидит на корточках с обнаженными ягодицами, а рядом стоит какой-то парень была сделана летом 2020 года напротив Исаакиевского собора — одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Сейчас снимок из аккаунта Волковой скрыт или удален, но остался на странице парня под ником youneedleonid.

«Красивый закат, Леонид и зад», — подписал он фото. Не исключено, что Леонид — это парень с фотографии.

Снимок получил широкий резонанс только 29 октября — одновременно с вынесением приговора пранкеру Руслану Бобиеву и блогерше Асе Чистовой, которые получили 10 месяцев колонии за фото орального секса на Красной площади.

И как раз когда этот приговор вынесли одним блогерам, в разных пабликах в соцсетях начали публиковать эротический снимок Волковой годичной давности. Пользователи требовали от властей обратить на него внимание.

Уже на следующий день на вирусный снимок обратили внимание в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. По соответствующей статье девушке грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до года.

«Подозреваемая, находясь у православного храма — ГМП „Исаакиевский собор“, действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела», — сообщали в региональном управлении СК.

После этого инстамодель была задержана. Суд над Волковой состоялся 31 октября. Перед заседанием она провела сутки в СИЗО.

Переехала из Украины

На суде стало известно, что Ирина Волкова переехала в северную столицу России из Украины после Майдана. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Других деталей ее украинского прошлого не приводится.

В процессе против нее были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что она «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами».

Подсудимая вину признала, раскаялась, против «домашнего ареста» не возражала. Она также извинилась за свои действия. Сказала, что заигралась в инстаблогера, пообещала удалить снимки и такой контент больше не пилить.

«Извиняюсь за то, что сделала такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей. Заигралась немножко в инста-блогера. Делала фотографии без ума. Все будет удалено и больше такого не будет», — сказала она.

Инстамодель также призналась, что зарабатывает «шугарингом и бровями», иногда зарабатывает 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей (от 200 до 1400 долларов), воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Из-за отсутствия у следствия убедительных доводов и признания вины блогершей ее отпустили на свободу, отказав следствию в избрании для нее меры пресечения. Прокурор требовал избрать ей аналог украинского «личного обязательства», когда подследственный не может покидать пределы города и должен отмечаться у следователя.

«Я сама хохлуха». Чем известна Ирина Волкова

Несмотря на интимный контент на Instagram украинки подписано по состоянию на 2 ноября 2021 года всего 6 893 подписчика. В ее актуальном все еще остается «запрещенка».

Например, в актуальных сториз выложены видеоматериалы, на которых она поднимает подол платья, обнажая ягодицы перед Исаакиевским собором.

О своей национальности она упомянула в своих сториз две недели назад, когда комментировала слово «хохол»: «Мне вот интересно, у хохлов чё там случилось с юмором то бля@. Ну, типа, во-первых, я сама хохлуха и слово хохол мне кажется ни@я не обидное. Вы че там бля@?», - интересовалась она у своих подписчиков.

Судя по снимкам, она часто проводит свободное время с сыном, путешествует с ним по России. Также Волкова устраивает с ребенком вечерние просмотры кино и посещает музеи Санкт-Петербурга.

На ее странице можно увидеть немного фотографий на тему кулинарии, цитат из книг и снимки с котами.

«Что горевать, когда уж не воротишь,

Какой в том прок», — разместила она строки из «Зимней сказки» Шекспира.

Однако вместе с милыми публикациями Волкова размещает в соцсеть эротические снимки.

Одной из самых заметных татуировок на ее теле является слово «грешница», наколотое на груди.

На бедрах можно прочитать еще две тату — «Верность» и «свобода».

Черепа, якоря, женские лица и другие символы украшают ее тело.

Один из последних ню-снимков Волкова выставила 4 дня назад. На нем она полностью обнаженная с бутылкой алкоголя бродит по крышам Петербурга.

Блогерша также рекламирует свой платный порнопаблик в телеграм-канале, где зрители могут посмотреть более интимный контент за деньги. Впрочем, сейчас и эта ссылка из шапки профиля исчезла.

«Телеграм-канал в шапке профиля. Ты подписан на мои откровенности и интимности? Мой выродок. Эротелеграм-канал с интимными подробностями из моей жизни, коллекцией порнушки и эротическими снимками меня», — говорится в рекламе телеграм-канала Волковой.

Что наталкивает на мысль о настоящем заработке «грешницы».

По материалам «Страны»