Что приготовил миру волшебник Цукерберг? Meta как Изумрудный город

Мероприятие началось с речи Марка Цукерберга. Он сказал о том, что, несмотря на все сложности, Facebook намерен развивать технологии для построения лучшего будущего. Сразу после короткого вступления главы Facebook была показана красочная презентация, главная тема которой — каким будет будущее. Слоган: «Будущее будет создано нами».

В ходе презентации Цукерберг рассказал о концепции так называемой Метавселенной, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности. В качестве примера он продемонстрировал, как пользователь может принять участие в концерте, который идет одновременно и вживую, и в виртуальном пространстве.

«Определяющим качеством Метавселенной будет ощущение присутствия — будто ты прямо там с другим человеком или в другом месте. Чувствовать себя по-настоящему присутствующим с другим человеком — это конечная мечта социальных технологий. Именно поэтому мы сосредоточены на построении этого», — позже напишет Цукерберг на свой страничке в Facebook. Уже сейчас Facebook делает первые шаги к своей цели: он сближает пользователей с помощью видеозвонков Portal и переносит людей в цифровые миры социальной среды Horizon с помощью очков Oculus Quest 2.

"Слово Meta происходит из греческого языка и значит вне, после, по ту сторону. И это очень близко тому, чем мы занимаемся. Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё«,— заявил Цукерберг.

Meta строит Метавселенную, а это — по сути новый этап в развитии интернета, отметил Марк Цукерберг. Её главная цель — соединять людей, помогать им общаться. Сама Facebook должна превратиться из компании-соцсети в компанию-метавселенную. По словам главы Facebook, Метавселенная будет работать на VR-гарнитурах, мобильных устройствах и игровых консолях. Это позволит помочь людям отказаться от экранов, но испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности, а также сохранить возможность общения с любым человеком в любой точке света. При этом, Цукерберг подчеркнул, что в рамках развития Метавселенной названия не поменяются: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и сервис Instagram останутся теми же. Однако теперь, по его словам, компания сосредоточит свои усилия на Метавселенной и ее сервисах, и будет в них внедрять в том числе возможности соцсети, которая и стала началом всего.

Что же такое Метавселенная? Наиболее распространенные концепции Метавселенной проистекают из научной фантастики. Метавселенная в представлении фантастов — это утопическая виртуальная вселенная, либо виртуальное «убежище». Нил Стивенсон ввел термин «Метавселенная» в своём романе 1992 года «Снежная катастрофа» («Snow Crash»). В романе термин относился к трехмерному виртуальному миру, населенному аватарами реальных людей. Метавселенная по Стивенсону — это следующая стадия развития интернета: общий цифровой мир, объединяющий «физическую», дополненную и виртуальную реальности.

Похожие, полностью цифровые миры показаны в трилогии «Матрица», а затем переосмыслены как Оазис в романе Эрнеста Клайна «Первый игрок наготове». В них термин относится к полностью реализованному цифровому миру, существующему за пределами того, в котором мы живем.

В художественной литературе утопическая Метавселенная изображается как новый рубеж, на котором социальные нормы и системы ценностей могут быть написаны заново, освобождены от культурного и экономического груза прошлого.

Не существует общепринятого определения Метавселенной, за исключением, может быть, того, что это — более причудливый преемник Интернета. Сторонники Метавселенной из Кремниевой долины иногда ссылаются на описание венчурного капиталиста Мэтью Болла, автора учебника по Метавселенной:

«Метавселенная — это обширная сеть постоянных, визуализируемых в реальном времени трехмерных миров и симуляций, которые поддерживают непрерывность идентичности, объектов, историй, платежей, прав, и могут быть испытаны синхронно практически неограниченным количеством пользователей, каждый с индивидуальным чувством присутствия».

Facebook — технологическая компания, возможно, с наибольшей долей в Метавселенной, описывает проще: «Метавселенная — это набор виртуальных пространств, где вы можете создавать и исследовать что-либо вместе с другими людьми, которые не находятся в том же физическом пространстве, что и вы».

На презентации М.Цукерберг отметил, что Метавселенная — это не совсем виртуальная реальность, и не просто дополненная реальность. Но в конечном счете, он видит Метавселенную как нечто, что поможет обеспечить ощущение присутствия. Ожидается, что между устройствами будет непрерывность, поэтому возникнет возможность начать общаться с друзьями на своем телефоне и легко подключаться в виде голограммы, надев очки виртуальной реальности. По словам главы Facebook, общение в таком формате можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также Цукерберг заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в Метавселенной.

На том же мероприятии глава Facebook презентовал Horizon Home — новую разработку Facebook, которая позволит каждому пользователю создать собственный виртуальный дом и гулять по нему своим аватаром. Это будет пространство, куда можно пригласить друзей, чтобы общаться, вместе проводить время, смотреть видео, играть в многопользовательские игры и многое другое. Похожим образом будет работать Horizon Workrooms, только для создания рабочего места или места для проведения конференций или встреч. Рабочие комнаты позволят людям собираться вместе, чтобы работать в одной виртуальной комнате, независимо от физического расстояния.

Цукерберг заявил, что Метавселенная экологична, так как позволяет сократить количество поездок на работу. По его словам, большинство рабочих вопросов можно решить удалённо, например, работая из дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнёрами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.

Facebook работает над тем, чтобы у трудовой деятельности был отдельный, рабочий аккаунт пользователей Facebook. Марк Цукерберг пояснил, что таким образом удастся лучше сбалансировать работу и свободное время.

Глава Facebook считает, что в виртуальной реальности легче и интереснее учиться. Образование станет более интерактивным, будущие медики смогут тренироваться в виртуальной реальности, а будущие астрономы — изучать космические объекты вблизи с помощью дополненной реальности. Другие пользователи смогут загрузить 3D-модель машины и попробовать себя в ремонте техники. Учиться в новой реальности Facebook предлагает в том числе с помощью своих очков.

На презентации показали, как выглядит виртуальное общение с человеком на практике. Визуально собеседник в Метавселенной выглядит реалистично и его движения есть не только у рук и ног. Например, при разговоре у него двигаются глаза и губы. Однако для этого все еще надо носить тяжелую VR-гарнитуру, которую еще нужно подключить к источнику питания с помощью провода.

Цукерберг критиковал гаджеты за то, что они и в 2021 году все ещё требуют проводить слишком много времени у дисплеев. По его мнению, Метавселенная изменит эту ситуацию и сделает возможным легкий и простой выход в виртуальную реальность с помощью очков.

На презентации Цукерберг объяснил, как можно перевоплотиться в свою виртуальную копию внутри Метавселенной. Все это можно будет увидеть с помощью очков виртуальной реальности. Например, Цукерберг показал, как он гуляет по виртуальной копии собственного дома, общается с людьми в виде голограмм, а также виртуально катается на серфе. В виртуальной реальности он выбрал костюм и начал покорять волны. Все это визуально крайне напоминало то, как выглядят популярные игры в Сети.

Глава Facebook напомнил, как одним из шагов к Метавселенной стал релиз умных очков совместно с Ray-Ban в сентябре 2021 года. Новинка, носящая название Ray-Ban Stories, имеет две фронтальные 5-мегапиксельные камеры для съёмки видео длительностью до 30 секунд и фотографий. Устройство синхронизируется с приложением Facebook View, где можно редактировать клипы и отправлять их в другие приложения на смартфоне. В очках есть микрофоны и динамики. Звук с телефона можно воспроизводить через Bluetooth, чтобы отвечать на звонки, слушать музыку или подкасты. По словам М.Цукерберга, таким образом компания начинает постепенно уводить своих пользователей от дисплеев смартфонов.

Facebook открыто заявляет, что хочет создать настоящую «дополненную реальность» — AR — очки, воплощая в жизнь фантастическую мечту надеть очки и получить доступ в целую компьютерную вселенную. В мире грез Facebook эти очки могли бы делать все: от переноса человека в полноценную виртуальную игру, до отображения уведомлений о пришедших сообщениях в виде заголовка; размещения маршрутов на линзах очков во время прогулки по городу и т.п.

Марк Цукерберг рассказал о технологиях, которые позволят реализовать все эти функции Метавселенной. В 2022 году планируют выпустить высококачественную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности Project Cambria. В гаджете реализована технология отслеживания глаз и лица, а также реализованы алгоритмы, которые помогают в Live-режиме воссоздать реальную атмосферу вокруг пользователя, преобразовав её в виртуальное 3D-пространство.

В Метавселенной обещают множество игр с использованием виртуальной реальности. В том числе различные спортивные активности, такие как фитнес, баскетбол и фехтование. Все состязания будут проходить с виртуальными противниками, которых можно будет видеть с помощью виртуальных очков от Facebook.

Все, о чём рассказал Цукерберг, можно назвать уходом в виртуальную реальность с помощью очков.

Цукерберг подчеркнул, что реализация Метавселенной займёт годы и станет одним из приоритетных направлений работы компании. Текущая презентация — лишь начало пути. Свое выступление он завершил высказыванием о том, что будущее будет «за пределами всего, что мы можем себе представить».

***

Удивительное событие произошло 28 октября. Нам приоткрыли занавес, чтобы показать репетицию спектакля о будущем человечества. Будущем, которое, с одной стороны, похоже на одну из модных антиутопий сегодняшнего времени (например, на последний роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм»), а, с другой, на всем известные сказки про страну Оз и Изумрудный город (американца Лаймена Фрэнка Баума, а в русском варианте — Александра Волкова). Даже очки виртуальной реальности удивительно совпадают по смыслу ношения с очками с зелеными стеклами в Изумрудном городе.

Марк Цукерберг в роли волшебника страны Оз XXI века соблюдает все атрибуты нынешнего сумасшедшего времени — от развития удалёнки, сокращения транснационального и внутринационального перемещения, до уничтожения нормального обучения и перевода его в виртуальное.

Основатель Facebook и Meta весьма гуманистичен и экологичен. Он реальные наркотики заменяет на виртуальную реальность.

Только, нужно ли это человечеству?

По материалам Завтра