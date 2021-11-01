Рыцари регресса против настоящей науки

Где-то в 1968 году человечество свернуло с пути научно-технического прогресса и увлеклось экономией энергии. Вместо роста производства и потребления энергии в моду вошли энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии (солнечная и ветровая генерации). По результатам же катастрофы на Чернобыльской АЭС и после аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима послышались гневные требования закрыть все атомные электростанции. Чем и увлеклись японцы и немцы из ФРГ. В результате чего возник дефицит электроэнергии, который и сказался прошедшей зимой, когда наступили морозы. Впрочем, о ничтожности альтернативной электрогенерации писал ещё в прошлом веке Пётр Леонидович Капица. Главным его возражением против безудержного увлечения модными уже тогда, сорок лет назад, концепциями «бесплатной и экологически чистой альтернативной энергетики» было очевидное ограничение, которое не разрешено и по сей день: ни один из альтернативных источников энергии, будь то солнечные батареи, ветряные электростанции или же водородные топливные элементы, так и не достиг плотностей энергии и мощности, которые обеспечиваются таким ископаемым топливом, как уголь, нефть и газ или же атомной энергетикой.

Не радует и модная нынче тема «водородной энергетики», как мол самой чистой, но при этом самой нестабильной и опасной. Показатель EROEI (energy returned on energy invested, соотношение полученной энергии к затраченной) у полученного водорода (неважно, из природного газа его получают или путём электролиза воды) меньше единицы, что делает его непригодным для применения в качестве топлива, а его летучий характер делает водород непригодным и для аккумулирования энергии.

Человечество свернуло куда-то не туда под влиянием и давлением сторонников мальтузианского сокращения. Основной игрок на этом поле — Римский клуб. Римский клуб также являлся важнейшей площадкой, где договаривались представители элиты СССР и Запада. Но основная работа этой организации — разработка и реализация алармистских кампаний по сдерживанию промышленности и науки во имя охраны природы. Римский клуб с момента своего основания в 1968 году стал в наукообразной форме продвигать старинные мальтузианские идеи: «население нашей планеты постоянно растёт, а количество природных ресурсов из-за их активного использования постоянно сокращается».

Эти старые идейки Томаса Мальтуса по-прежнему популярны и успешно реализуются. Есть золотой миллиард (Запад и Япония), есть мировые фабрики, а есть поставщики сырья — почти весь остальной мир, включая нас. Всё, как учили нас Р. Люксембург, доктор Пребиш, Им. Валлерстайн и Дж. Арриги (основные столпы мир-системного анализа).

Членом Римского клуба от лица СССР был зять председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина Джермен Михайлович Гвишиани (муж единственной дочери Косыгина), который в 1965–1985 годах работал заместителем председателя в Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР). Дж.М. Гвишиани отвечал в СССР за развитие науки и техники (или за торможение оных?). Попутно Дж. Гвишиани вёл от имени Косыгина и СССР переговоры с Дж. Аньелли о покупке завода «Фиат». Зять был любимым и доверенным посланником Алексея Николаевича во всех сомнительных и щекотливых ситуациях. Вот и в Римский клуб был делегирован именно он.

Дж. Гвишиани также был содиректором и основателем совместно с лордом С. Цукерманом и М. Банди Международного института прикладного системного анализа (МИПСА) в Лаксенбурге (Австрия). В этом институте он был председателем научного совета. Проходил стажировку в Лаксенбурге и другой будущий заместитель председателя ГКНТ СССР, учёный и одновременно зять второго секретаря ЦК КПСС М.А. Суслова — Леонид Николаевич Сумароков, который с 1990 года проживает с семьёй в Австрии. Чего-то мы по сию пору не знаем о якобы догматике и марксисте М.А. Суслове.

Оба заместителя председателя ГКНТ СССР были связаны с МИПСА в Лаксенбурге и с Римским клубом. Причём, чем дальше, тем больше наука и промышленность в СССР отставали от стран Запада и Японии, кроме системы ВПК, куда ГКНТ СССР не особо и допускался. Более того, центр будущей перестройки организовывался Андроповым на базе Академии наук СССР, где создавались всякого рода валютные фонды. Академия наук СССР тесно сотрудничала с Римским клубом.

Клуб в своих докладах констатировал исчерпание природных ресурсов, в первую очередь энергоносителей, и необходимость перехода на возобновляемые источники энергии. Именно оный клуб ещё в начале 70-х годов XX века кошмарил публику ужасами перенаселения и глобального потепления. Всё это было во имя следующих целей:

1. Сокращение народонаселения планеты. Меньше людей — больше ресурсов.

2. Закрепление промышленной отсталости стран — поставщиков ресурсов (к ним относимся и мы).

3. Остановка развития энергетики, промышленности и науки, во имя сохранения невозобновляемых источников энергии (нефти и газа).

4. Перевод большинства человечества в цифровой сон при помощи популяризации виртуальной реальности.

5. В перспективе — снижение авиаперелётов, туризма во имя сбережения нефти и газа. Это мы наблюдаем сейчас под лозунгом «борьбы с пандемией».

Большая стратегия Римского клуба по запугиванию человечества как раз и включает кампанию по «борьбе с глобальным потеплением» путём ограничения «эмиссии парниковых газов», к которым волюнтаристски относят только углекислый газ и метан. Углекислый газ порождается энергетикой, промышленностью, транспортом, живыми людьми, животными и растениями. Метан порождается людьми, животными и растениями. То есть предполагается сокращение всего живого. Вот такие вот мальтузианские ценности, откуда рукой подать до истинной подоплёки — манихейства. Согласно верованиям манихеев, эоны света захвачены тёмной материей во время акта сотворения мира, который организовал злой Демиург для того, чтобы навечно захватить частицы света. Поэтому уничтожение мира видимой вселенной суть добро, так как высвобождает частицы света от рабства. Согласно вероучению манихеев, для того, чтобы частицы света вырвались из круговорота жизни, этот круговорот нужно разрушить. А для этого, по мнению манихеев, годятся все способы — от полного аскетизма до самых разнузданных оргий, в том числе с участием детей, ибо «чем хуже — тем лучше». Истинная цель Римского клуба — остановить процесс жизни.

Кукловоды из Римского клуба вытащили на Свет Божий аутентичную аутистку Грету Тунберг, чьё шествие по миру мы наблюдали не так давно. На многих фото и видео рядом с Гретой можно увидеть молодого немецкого политолога Луизу-Марию Нойбауэр, функционера соросовского «Открытого общества» и глобалистского фонда ONE Билла и Мелинды Гейтс.

Раньше задачи перед наукой ставили правительства, а теперь всякие фонды. Раньше в эпоху «гонки вооружений» правительства (где-то с конца XIX века) вынуждены были щедро финансировать учёных и науку, дабы не отстать от конкурентов. Потом же, в результате крушения СССР, временного прекращения «гонки вооружений» (война вообще есть двигатель прогресса) и наступления вроде как «однополярного» мира, финансирование науки резко упало как у нас, так и за рубежом. Место правительств заняли всякого рода спонсоры, а место бюджетного финансирования заняли гранты.

Почему гранты так губительны для науки?

1 Гранты дают под заранее согласованный результат. Появление результата, не соответствующего целям исследования, а тем более противоречащего им, приводит к лишению учёных финансирования. Вот и стараются подгонять исследования под выводы, заявленные заказчиком.

2. Гранты дают прежде всего на прикладные, а не на фундаментальные исследования. Гранты охватывают не все научные сферы. Поэтому отдельные области науки тихо умирают в забвении.

3. Так как наука не способна сама перед собой ставить цели, то цели ставят заказчики в зависимости от своих политических или экономических интересов. Учёные иных воззрений тоже выпадают из обоймы и подпадают под забвение.

Ставить научные задачи — компетенция философии, точнее, методологии познания. Но сейчас наличествует забвение философии. В своё время Академия наук пыталась регулировать сама себя. Получилось довольно-таки плохо, так как многие институты Академии жили не за счёт науки, а за счёт аренды. Без внешнего заказчика и внешней постановки задач наука начинает в лучшем случае заниматься «игрой в бисер», а в худшем — деградировать. Но и чиновники не способны понять, каких результатов добились учёные. Поэтому в моду вошла наукометрия, когда вместо конкретных результатов исследований оценивается «индекс цитирования» того или иного учёного. В результате чем скандальнее статья, тем выше «индекс цитирования». Это совершенно уводит науку в сторону от познания истины в пользу спекулятивных, эффектных материалов.

Есть и ещё одна большая опасность. Индекс цитирования определяется чаще всего по цитированию в иностранных научных изданиях, где редакционная политика определяется другими идеологическими и финансовыми критериями. А наши учёные начинают подстраиваться под иностранную тематику. Поэтому и множатся насквозь лживые «гендерные» исследования как в социологии, так и в антропологии. Таким образом, отечественная наука подменяется иностранной идеологией.

Что до применения наукометрии, то это неизбежный процесс, когда количеством подменяют качество. Вопреки Гегелю, количество никогда не переходит в качество. Переход количества в качество противоречит всем трём началам термодинамики. Качество можно разбить на количество, но вот простое накопление не приводит к созданию нового качества. Наукометрия — это дальнейшая инфильтрация математики в науку. Математика подменяет в науке философию познания. Гораздо проще подсчитать некое количество, нежели определить возникновение нового качества. Определением количества занимается математика, а определением качества — философия. Увы, современные учёные зачастую презирают философию.

Многие учёные не понимают, что познавательный метод (модель) вырабатывается не наукой, а философией.

Познавательная модель (ПМ) — это набор приёмов и утверждений, которые данному учёному (учёным) настолько наглядны и очевидны, что через них принято объяснять (к ним сводить, ими моделировать) все основные факты и понятия.

Согласно методологу науки А.Н. Огурцову, насчитывается семь познавательных моделей (одна донаучная и шесть научных, последняя из которых лишь предполагается): 1) этико-эстетическая (религиозная, донаучная); 2) знаковая (в прежних работах: семиотическая, схоластическая); 3) механическая; 4) статистическая (балансовая); 5) системная (организмическая); 6) диатропическая; 7) активностная.

Как видим, философия познания для науки очень нужна и важна. Сама по себе философия наукой не является, но является основой познания. Без философии познание невозможно. Подмена философии математикой в современной науке заводит науку в тупик. Почему же математика стала подменять философию в науке?

Связано это в первую очередь с позитивистской философией (та же статистическая познавательная модель), которая в науке заменила диалектику Аристотеля. Мы имеем дело с деградацией познавательной модели. Сама по себе идеология позитивизма проста: «Позитиви́зм — философское учение и направление в методологии науки, определяющее единственным источником истинного, действительного знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования». Позитивизм — это философия отрицания философии. Он предлагает вместо познавательных моделей предоставить науку самой себе. В результате философия в науке подменена математикой, качество заменено количеством, а наука топчется на месте, сжатая в рамках устаревшей статистической познавательной модели.

Среди современных учёных очень много типичных позитивистов. Но позитивизм проник в отечественную науку довольно давно, ещё в конце XIX века. Именно против позитивизма был направлен основной философский труд В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии», в котором Ленин грамотно и совершенно обоснованно пишет: «Итак, отметим для наших махистов, что агностик (юмист) тоже исходит из ощущений и не признаёт никакого иного источника знаний. Агностик — чистый „позитивист“, к сведению сторонников „новейшего позитивизма“!»

Позитивизм не был искоренён и в советское время. Более того, его адепты ловко маскировались под философов-марксистов-ленинцев. Типичный пример — это школа методологов имени Г.П. Щедровицкого.

То есть это было довольно обширное и влиятельное движение, которое лоббировало позитивизм в СССР. Приведём высказывание Александра Левинтова: «Считаю, что конец Советского Союза — заслуга в большей степени ММК (Московского методологического кружка) и ГП (Георгия Петровича Щедровицкого) с учениками, чем ЦК и Горбачёва».

Это явное преувеличение, так как Г.П. Щедровицкий был орудием для последующего разрушения, но никак не организатором и тем более не заказчиком развала СССР. Но тем не менее прислушаться к этим словам стоит. Почему?

«Методологи» Щедровицкого слишком глубоко проникли в науку и во власть. Они никогда не скрывали, что являют собой секту или подобие масонской ложи, которая тайно управляет обществом, а затем захватывает власть. Однако, в отличие от масонов, у «методологов» начисто отсутствует идеология, а есть только инструментарий захвата власти, который и рассматривается в качестве идеологии. Стоит ли удивляться, что массовое пришествие продуктов «методологической школы» во власть породило безыдейное общество с мощной тенденцией к примитивизации и архаизации?..

Деятельность велась широкая и как-то проходила «мимо» КГБ, хотя, скорее всего, курировалась на самом верху. Вклад Щедровицкого в развал СССР прост. Он не в том, что Щедровицкий стоял во главе заговора, который «контора» прозевала. Его вклад заключается в том, что кто-то (вряд ли без содействия «конторских») пустил его в «раскрутку». Он произносил везде и всюду слово «методология» и своими играми препятствовал освоению методологии познания и творчества, поскольку она осваивается не в ходе «деловых игр», кейсов и квестов, а в деле — непосредственном решении проблем. У людей вырабатывали аллергию на методологию. А адептам подсовывали вместо неё нечто иное.

В науке деятельность Щедровицкого была особенно опасной. Дело в том, что «методологи» подменяли решение реальных проблем разного рода «кейсами» и «деловыми играми», то есть импортировали американскую деловую практику. Отучали думать: в качестве методы принимался некий «рыбий» (не русский) язык, коим Георгий Петрович наделял своих адептов.

Вот с такими горе-методологами приходится работать. Не удивительно, что не только наука, но и всё общество топчется на месте. Нам нужно двигаться вперёд, не застревая в чужих познавательных моделях (сильно устаревших) и не пытаясь воспроизвести чуждые и вредные идеи развития вроде «зелёной энергетики».

По материалам Завтра