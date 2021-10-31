Ювелирная афера Сергея Цюпко с картинами и банком «Таврика»: освоены несколько миллиардов

Сергей Викторович Цюпко становится в позу и пытается откреститься от своей же аферы. При этом, так просто этого сделать не выйдет. Владелец Киевского ювелирного завода Сергей Цюпко выстроил мошенническую схему на изобразительном искусстве. Схема Цюпко достойна глубочайшего уважения.

Активы из банка «Таврика», который находился на стадии ликвидации, выводились через кредитование под картины, стоимость которых была переоценена в сотни раз. Об этом, как передает LB.ua, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов. Картины оценили в 5,4 млрд грн, а через год переоценили в 9 млрд грн. Они были переданы в обеспечение кредитов связанным лицам на общую сумму 4,3 млрд грн. Займ не обслуживался, поэтому Фонд гарантирования пошел в суд.

Сергей Цюпко превратил Таврику в картинную Эврику

«В рамках судебного процесса была осуществлена еще одна оценка произведений искусства, на этот раз уже государственной экспертной организацией. Ее результат — стоимость картин оценена в 16,3 млн грн», — сказано в сообщении.



ООО «Музей современного изобразительного искусства», который был владельцем коллекции, объявил о своем банкротстве. В рамках процедуры банкротства картины были проданы в соответствии с последней оценкой. В счет компенсации за выданные более чем 4 млрд грн кредитов банк «Таврика» получил сумму в 263 раза меньше.

Еще одна схема вывода активов из банка была реализована с помощью передачи в залог акций Киевского ювелирного завода. Оценка их стоимости не проводилась, вместо этого чтобы повысить стоимость залога, была проведена оценка Киевского ювелирного завода как бизнеса, хотя в залог передавались именно акции предприятия. Заемщиками выступили 14 связанных компаний. Сначала они передали в обеспечение по кредитам недвижимость стоимостью 1,19 млрд грн. Затем этот залог заменили на пакет акций «КЮЗ», который также оценили в 11,9 млрд грн, что в пять раз больше их реальной стоимости.

С декабря 2012 года по март 2013 14 компаний-должников были объявлены банкротами. При этом процессом ликвидации этих компаний занимался один судья, хотя в Украине работает автоматическое распределение дел между судьями.

В 2015 году постановлением суда «КЮЗ» был признан банкротом. Фонд оспаривает это решение. Банком «Таврика» и КЮЗом владел бизнесмен Сергей Цюпко, который сейчас проживает в Австрии. Подробно об афере Сергея Цюпко с Киевским ювелирным заводом ранее писали украинские СМИ. Киевский ювелирный завод (КЮЗ) до 2013 года был крупнейшим производителем ювелирных изделий в стране с годовой выручкой свыше полумиллиарда гривен. В 2015 г. предприятие было признано банкротом, а на днях, как выяснили СМИ, его имущество было при загадочных обстоятельствах пущено с молотка в обход его ключевого кредитора — государственного Укрэксимбанка. Сейчас в банке заявляют, что активы КЮЗа проданы без их ведома. Их новый владелец — ООО «Эталон-Консалтинг», за которым 17 и 18 января 2017 года было зарегистрировано право собственности на активы, выведенные из ювелирного завода.

Это ООО было создано в ноябре 2016 года, а его директор и соучредитель — киевлянин Александр Бакаев. До этого он был заведующим сектором активных операций и заместителем главы набсовета банка «Таврика», который до его признания неплатежеспособным фактически контролировал хозяин Киевского ювелирного завода Сергей Цюпко. По информации источников, основанное Цюпко ООО «Музей современного изобразительного искусства Украины» в свое время даже заложило в Нацбанке коллекцию картин, оцененную в космическую сумму 10 млрд. гривен. Однако после введения в банк временной администрации выяснилось, что этот залог просто исчез, а в прошлом году «Музей современного изобразительного искусства Украины» был благополучно ликвидирован.

До 2012 года бизнес Сергея Цюпко чувствовал себя вполне вольготно. Цюпко Сергей Викторович контролировал 39 й по размеру активов банк «Таврика», трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС), который строил десятки тысяч метров жилья в столице, и упомянутый Киевский ювелирный завод. Но Цюпко подвело чрезмерное увлечение строительным бизнесом, не выдержавшим испытания кризисом.

«Около 30% кредитного портфеля, или 1,2 млрд гривен, приходилось на связанные структуры», – утверждал адвокат пострадавших вкладчиков «Таврики» Сергей Крыжановский. Почти вся эта сумма была выдана компаниям, связанным со строительным бизнесом Цюпко, за период с 2007 по 2011 год, под залог недвижимости. Поэтому «Югозаптрансстрой» потянул за собой на дно банк «Таврика», а за ним отправился и КЮЗ.

Цюпко отчаянно пытался вырвать ювелирный завод из рук кредиторов во главе с Укрэксимбанком, который в ходе процедуры банкротства предприятия в 2014 году стал главным кредитором КЮЗа с требованиями 125 млн грн по невозвращенному кредиту, полученному ювелирным заводом в 2011 году в размере 10,5 млн долларов. В ноябре 2016 года ликвидатор в хозсуде добился права продать имущество на открытых торгах. Укрэксимбанк и второй кредитор — Сбербанк (его требования — чуть больше 10 млн грн) — подали апелляции, которые были удовлетворены 10 января 2017 года. Они подозревали, что стоимость активов была занижена. Но несмотря на запрет, а также остановку лицензии ликвидатора КЮЗа Тараса Тарасенко, имущество все же было продано.

Активы КЮЗа перед торгами оценили в 406 млн гривен (именно такой была суммарная сумма требований кредиторов к заводу). Эта оценка была близка к рыночной. Например, в 2013 году издание Forbes просило двух инвестбанкиров оценить стоимость КЮЗа, и они назвали диапазон в 350-500 млн гривен. Но в середине января активы (недвижимость, ценные бумаги, оборудование, ювелирные изделия), как выяснили СМИ, были проданы всего чуть более чем за 100 млн грн на аукционе, якобы прошедшем в Киеве по уже несуществующему адресу на бульваре Лепсе, 6 (еще осенью он был переименован в бульвар Вацлава Гавела). В Укрэксимбанке теперь заявляют, что стоимость сырья для производства ювелирных изделий была занижена в 2,5 раза, а стоимость ювелирных изделий — в 5,5 раза.

«Согласно акта осмотра, составленного представителями АО «Укрэксимбанк» 13.01.2017, по вышеуказанному адресу торги не проводились», — говорится в материалах Шевченковского районного суда 20 января, куда обратилось Главное следственного управление Службы безопасности Украины (процессуальное руководство осуществляет Генпрокуратура) в рамках уголовного производства №12015100070001990. В итоге с подачи СБУ Шевченковский суд зимой арестовал все отчужденное в пользу ООО «Эталон-Консалтинг» имущество.

«Ликвидатором ПАО «КЮЗ», путем обмана кредиторов, в т.ч. представителей и должностных лиц АО «Укрэксимбанк», умышленно занижена стоимость имущества ОАО «КЮЗ», находящегося на его балансе, и проведена его незаконная реализация», — указывается в материалах Шевченковского суда.