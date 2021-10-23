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Дайджест > Отопительный сезон в Киеве: как подключиться раньше и платить меньше

Отопительный сезон в Киеве: как подключиться раньше и платить меньше

Агата Кловская
20.10.21 23:41
1777
Отопительный сезон в Киеве: как подключиться раньше и платить меньше

В этом году начало отопительного сезона, как и прежде, зависит от температуры за окном. А погода в Украине все еще периодически балует теплом, до сих пор не опустившись до необходимых 8 градусов за трое суток.

Когда ждать начало отопительного сезона в Киеве в 2021 году, сколько он продлится и какие тарифы на коммунальные услуги 2021 нас ждут, выяснил «Главред».

Отопительный сезон 2021/2022 — Киев: начало и конец

В домах киевлян отопление пообещали дать на этих выходных, 23 октября, заверил заместитель столичного мэра Петр Пантелеев.

Когда отключат отопление в Киеве в 2022 году, пока неизвестно, но традиционно это всегда происходит в апреле (причем по всей Украине), как правило, 14-го числа.

Как включить отопление в Киеве досрочно

Для этого нужно, чтобы домовая община сделала следующее:

— инициативная группа дома от своего имени пишет заявление;

— собрать под документом подписи более половины тех, кто проживает в доме;

— сам документ отправляют в тепловые компании («Евро-Реконструкцию» либо же «Киевтеплоэнерго»), а копию — на электронную почту КГГА.

Тарифы на коммунальные услуги — Киев 2021

Отопительный сезон 2021 — 2022 в Украине киевляне встречают с такими цифрами в платежках:

Тарифы на газ в Киеве 2021:

— годовой — у разных поставщиков от 7,80 грн до 13,50 грн за куб (детальнее можно с тарифами ознакомиться здесь);

— месячный — от 7,99 грн до 31,06 грн.

Существует еще так называемый ППН — поставщик последней надежды. Эту функцию выполняет «Нафтогаз» (на срок не более шестидесяти дней) — в случае, если газопоставщик по той или иной причине не может выполнять свои обязательства. В октябре 2021 тариф «Нафтогаза» составил 16,56 грн за куб голубого топлива.

Тарифы на горячую и холодную воду в Киеве 2021:

В Киеве с 1 июля начал действовать новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей многоквартирных домов.

Новый тариф составляет 25,38 грн за кубометр. Теперь киевляне оплачивают абонплату за воду, куда включены плата за формирование квитанций и обслуживание домового счетчика воды.

Тарифы на электроэнергию с 1 октября 2021 — Киев:

— если использовано меньше 250 киловатт-час — киевляне смогут платить 1,44 грн;

— свыше 250 киловатт-час — их цена составляет 1,68 грн.

Кто имеет право на субсидию

На субсидию имеют право люди, чьи доходы не позволяют им оплачивать услуги ЖКХ за свой счет. При этом субсидия назначается одному из членов домохозяйства — но при этом учитываются среднемесячные доходы всех, кто числится среди проживающих в данном жилище.

По материалам: «Главред»

Тэги: газ, Киев, общество, тарифы, коммунальные услуги, цена, экономика, тепло, отопление, отопительный сезон, субсидия, Петр Пантелеев

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