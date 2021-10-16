Ядро Земли может оказаться вовсе не твердым. Новое исследование

Внутреннее ядро — самый глубокий слой Земли. Исследователи ранее доказали, что внутреннее ядро твердое и имеет шарообразную форму. Понять это им помогло наблюдение за сейсмической активностью по всей планете. Однако новейшее исследование опровергает все эти доказательства.

В этом исследовании говорится о наличии твердых, мягких и жидких структур в верхних 150 милях (240 км) внутреннего ядра.

«Сейсмология предоставляет единственный прямой способ исследования внутреннего ядра и его процессов», — заявил Ретт Батлер, геофизик из Гавайского университета и ведущий автор исследования.

Когда сейсмические волны проходят через различные слои Земли, их скорость меняется. Их отражение и преломление зависит от вида минералов, с которыми они сталкиваются, а также температуры и плотности слоев.

Твердые и жидкие сплавы железа

Чтобы определить особенности внутреннего ядра, геофизик Ретт Батлер и его коллега Сейджи Цубои, научный сотрудник Японского агентства морских геологических наук и технологий, использовали сейсмометры, расположенные прямо напротив эпицентров подземных толчков.

В исследовании были использованы пять пар приборов: в Тонге и Алжире, Индонезии и Бразилии, и три между Чили и Китаем. Результаты были загружены в японский суперкомпьютер Earth Simulator.

Основываясь на полученных данных, они предположили, что в верхних слоях внутреннего ядра есть смежные области твёрдых, мягких и жидких сплавов железа.

Новые ограничения

«Эти данные накладывают новые ограничения на состав, тепловую историю и эволюцию Земли», — заявил Батлер.

По словам исследователей, это открытие дает важную информацию о динамике на границе между внутренним и внешним ядром, которая оказывает влияние на магнитное поле Земли.

«Это позволит создать более точную модель геомагнитного поля, которое экранирует и защищает жизнь на нашей планете», — отметил автор исследования.

По материалам ИноСМИ