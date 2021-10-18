Александр Свищев, разграбление компании «Укрспирт» и эхо криминального Львова 90-х

В 2017 году некий Александр Свищев (Олександр Свіщов), уважаемый львовский бизнесмен, озаботился зачисткой Интернета. И обратился с сответствующим иском. Он просил, в частности, обязать несколько отечественных изданий убрать материалы, «порочащие его имя»...

Не секрет, что нынешние уважаемые бизнесмены предпочитают не вспоминать о молодости. Некоторые просто молчат, понимая, что бурные девяностые им так или иначе аукнутся, но относятся к этому философски – все равно все сроки давновсти вышли, да и через столько лет уже все равно никто не докопается до истины.

Но есть и другие – те, кто пытается всеми возможномы и невозможными способами скрыть этапы своего становления и первичного накопления капитала. Оно и понятно – это когда-то давно слова «рэкетир» и «бандит» были синонимами уважаемого человека. Сейчас времена изменились, а бывшие рэкетиры (те, кто выжил, конечно), превратились в респектабельных бизнесменов. Которым отнюдь не улыбается постоянно фигурировать в скандалах, связанных с далекой и романтичной юностью с золотой «цепурой» на шее, распальцовкой с перстнями и легендарным малиновым пиджаком.

Потому и озаботисля в 2017 году некий Александр Свищев (Олександр Свіщов), уважаемый львовский бизнесмен, зачисткой Интернета. И обратился в Пустомытовский районный суд с сответствующим иском. Он просил, в частности, обязать несколько отечественных изданий убрать материалы, «порочащие его имя». Суд прислушался к аргументам истца:

Как следует из решения суда, Александру Свищеву не понравилось, что его назвали «одним из Львовских криминальных авторитетов, родом из бурных 90-х. В криминальных кругах известен как Саша Седой».

Понятно, что не понравилось – ведь теперь Александр Юрьевич Свищев – уважаемый бизнесмен, который контролирует ни много, ни мало, а целых 63 фирмы:

Среди которых – две табачные фабрики:

Но об этом несколько позже.

А пока вернемся к судебному решению. Что же такого не понравилось Александру Свищеву, что он вынужден был обратиться в суд? Кстати, похоже, что судом дело не ограничилось – Александр Юрьевич явно обращался к специалистам, потому что найти информацию о нем крайне трудно. Все упорно забивается упоминаниями о нем в качестве президента ватерпольной команды «Динамо Львов», каким-то местным меценатством и околоспортивными новостями.

Но удалось найти и материалы, которые так не понравились Свищеву. Дело уже давнее, началось при Януковиче, закончилось при раннем Порошенко, но все же суть расскажем.

Дело в том, Александр Свищев принимал активное участие в схемах воровства в государственном предприятии «Укрспирт» и контрабанде этого самого спирта в Европу. Не сам, конечно, а в составе так называемой «львовской мафии», основным деятелям которой являлся и является небезызвестный спонсор «Свободы» Игорь Кривецкий-Пупс.

Кроме того, часть спирта уходила в оккупированный Крым, на заводы тогдашнего генерального директора «Укрспирта» Михаила Лабутина. Причастен ли к этому Александр Свищев – неизвестно, но известно, что его роль сводилась к контролю за «смотрящими» за Лабутиным, которые указывали последнему, сколько и куда направить продукции и как распределять похищенные деньги.

После того, как по факту хищений в «Укрспирте» открыли уголовное производство (№ 12014000000000444), выяснилось, что речь идет о минимум 250 миллионах гривен (в ценах 2014 года), похищенных с предприятия. Правда, в ходе следствия цифра возросла до миллиарда. Так же речь шла о попытке рейдерского захвата госпредприятия «Зирненский спиртовой завод». Результатом уголовного дела стало бегство Лабутина и обвинение его в хищении более одного миллиарда гривен.

Но это отдельная история, нас же интересует причастность к деятельности Лабутина на посту директора государственного предприятия «Укрспирт» Александра Свищева-Седого. В материалах, которые через суд требовал удалить Свищев, были следующие фото:

Подписано оно было следующим образом: «11 июня 2014 года, г.Киев ул.Пилипа Орлика, ресторан “Мясо и Рыба”, на фото Лабутин (красный) на инструктаже у Александра Свищева (Седой, зеленый), Алексей Шевченко (Шеф, синий), в окружении охраны».

Следующее фото было озаглавлено «22 октября 2014 года, г.Киев ул.Богдана Хмельницкого, 23-Б, на фото Лабутин (красный) поучает инструкции от Свищева (Седой, зеленый), Шевченко (Шеф, синий), в окружении охраны»:

По данным СМИ, «по указанию бывшего главы спиртовой монополии Михаила Лабутина и его подельника Александра Свищева (Саша Седой), директоров спиртзаводов в областях меняли «на скорую руку», назначая на должности людей, которые еще недавно караулили предприятия из-за затемненных окон джипов. Основной задачей новоназначенных руководителей было производство контрафактного продукта, объем которого превышал 60% от общего производства спирта в стране».

Следствие факт производства неучтенного спирта подтвердило. Но после того, как уголовное дело из производства МВД было вытребовано в Генеральную прокуратуру, которой тогда руководил еще один «свободовец» — Махницкий, расследование вяло сошло на нет. История давняя, сложная и запутанная. Но в Сети она есть, желающие могут ознакомиться здесь, решением суда ее удалить не вышло.

Что же касается более свежих историй, то вернемся к упоминаемым уже табачным фабрикам. Как оказалось, обе они тоже засветились в контрабанде. Информация об этом стала достоянием широкой публики в марте прошлого, 2020 года, в связи с назначением начальником Волынской таможни выходца со Львовщины Игоря Висьтака. Вот что писали по этому поводу «Волынские новости»: «на одном из Telegram-каналов еще в конце февраля сообщалось о возможном назначении львовянина на Волынь. Отмечалось, что его кандидатуру лоббирует сигаретная мафия Львовщины. За Висьтаком, мол, стоит владелец Львовской табачной фабрики Григорий Козловский. А также совладелец фабрики Александр Свищев, бывший участник организованной преступной группы по кличке «Седой», он же – владелец строительной компании «Авалон Inc». Эти бизнесмены в свою очередь лоббировали назначения якобы через другого влиятельного львовского бизнесмена и политика Игоря Кривецкого по прозвищу Пупс».

О том, что Львовская и Винниковская табачные фабрики гонят контрабанду в Евросоюз, сообщало Львовское издание «Форпост». По данным издания, эти сигареты изготовляются на «левых» линиях и никем, кроме владельцев производства, не учитываются: «сигареты «Джин Линг» (Jin Ling). Эти, похожие на Camel, сигареты первоначально китайского происхождения, с горным козлом на этикетке, буквально заполонили европейский «черный рынок», став одним из лидеров среди контрабандных марок табачных изделий. При этом, по заверениям европейских таможенных служб, никаких легальных поставок «Джин Линг» в страны Евросоюза не осуществлялось».

По данным «Форпоста», производство и контрабанда удаются владельцам фабрик при активном содействии силовиков, которое Козловский наладил еще во времена Януковича. А среди бизнес-партнеров – Александр Свищев-Седой и несколько других не менее одиозных персон:

По одним данным, табачные фабрики принадлежат Козловскому, по другим – истинным владельцем является Свищев, на которого они и записаны. Скорее всего, правы те, кто называет бизнес совместным, тем более, что сигареты – не единственные предприятия, которыми владеют Свищев и Козловский.

Еще одна характерная черта – во всех схемах всплывает имя еще одного львовского авторитета – Игоря Кривецкого-Пупса. И партии «Свобода», политическим покровительством которой пользуются все эти люди. Правда, среди связей, позволяющих столь долго и безнаказанно действовать всем этим представителям львовской мафии, есть и другие – оно и понятно, «Свобода» сейчас превратилась в маргинальную политическую силу, не в последнюю очередь благодаря действиям вот таких спонсоров.

Но вернемся к Свищеву. Как упоминалось, материалов о нем действительно мало. Но благодаря свадьбе его сына, которая состоялась в 2017 году, в бытность последнего депутатом Львовского городского совета, и которая обошлась в несколько сотен тысяч долларов, стали известны некоторые подробности относительно Александра Свищева. Оказалось, что семья Свищевых владеет земельным участком площадью 1,8 га в закрытом элитном поселке в селе Подберезцы возле Львова, где проживают самые богатые львовские бизнесмены и депутаты:

И в результате опять всплыли на свет божий все те же фамилии людей, с которыми Свищев имеет бизнес – Козловский, Гутник, Блащак.

Сын-депутат (уже, правда, бывший), соседство с уважаемыми людьми, меценатская деятельность – он помогает местной общине УГКЦ, президентство в спортклубе. И тут нате вам пожалуйста: «Александр Свищев по кличке «Седой» причастен к контрабанде», «Александр Свищев-Седой – бандит из девяностых». Кому такое понравится? Так что понятно, почему Александр Юрьевич Свищев так не хочет, чтобы достоянием общественности стала его бурная молодость.

Правда, из песни слов не выкинешь. Было становление, были малиновые пиджаки, были разборки и стрелки. Теперь благодаря всему этому есть крупный бизнес. И – контрабанда. Так что – судись не судись, чисти не чисти Интернет, а рано или поздно что-то да выплывет. Умные люди давно с этим смирились и относятся к подобному философски. Чем сильно экономят себе как нервы, так и деньги.