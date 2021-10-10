Секта мошенниц Лада Русь & Аруна Алтай, промывка мозгов, деньги и ковид

В социальных сетях Республики Алтай и мессенджерах распространяется фильм «Чьи интересы представляет Аруна Алтай и куда уходят народные деньги: спецрасследование». Авторы фильма рассказывают о закулисной стороне деятельности общественной активистки Аруны Голод. Менее чем за сутки после публикации на YouTube у фильма уже свыше 2,2 тысячи просмотров — что немало по меркам Горного Алтая. Фильм мало кого оставляет равнодушным: сейчас у него более четырехсот лайков и семидесяти дизлайков.

Кроме того, распространяется и текстовая версия данного расследования. Предлагаем читателям «Новостей Горного Алтая» ознакомиться с резонансной публикацией.

Что, а точнее кто, может объединять антипрививочников, рептилоидов с планеты Нибиру, «граждан СССР» и адептов якобы народной целительницы Лады Русь, создавшей экстремистскую организацию и находящейся сегодня в международном розыске?

Ответ вас удивит: в Республике Алтай представителем Лады Русь (в миру мошенницы Светланы Пеуновой) и чуть ли не главным борцом с вакцинами и инопланетянами выступает Аруна. У нее много фамилий и псевдонимов, но в последнее время, в том числе в соцсетях, она называет себя Аруной Алтай. Впрочем, обо всем по порядку.

Кто такая Светлана «Лада Русь» Пеунова?

Светлана Пеунова — учредитель организаций «Путь к Солнцу» «Академия развития Светланы Пеуновой» и председатель политической партии «ВОЛЯ», которая еще в 2016 году была ликвидирована решением Верховного Суда РФ за экстремистскую деятельность. Сейчас Пеунова объявлена в федеральный и международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее, в 2013 году, Российская ассоциация центров изучений религий и сект признала «Академию развития» Пеуновой авторитарной деструктивной сектой, «стремящейся к безграничной власти». «Секта существует с 1996 года, имеет собственное религиозное вероучение, применяет медитативные практики, пропагандирует „духовный путь развития“, который, как она обещает, должен привести к изменению черт характера человека, улучшению уровня жизни и исцелению от многих болезней. Секта применяет православную терминологию и в то же время противодействует Русской Православной Церкви», — говорится в публикации.

В свое время Лада-Русь «предсказала» прилет населенной «рептилиями» планеты Нибиру к Земле, ссылаясь на некие документы КГБ. Сейчас Пеунова и ее сторонники «раскручивают» новую организацию — «Общенародный союз возрождения России» (ОСВР). Связь Союза с Ладой-Русь ее адепты не скрывают: в ряде сообществ ОСВР в соцсети «ВКонтакте» они открыто называют Светлану Пеунову своим лидером.

Причем здесь Аруна?

Аруна Алтай, она же — Аруна Голод, Аруна Арна (в девичестве — Аруна Диятова) — 35-летняя жительница Республики Алтай. Судя по личным страницам в социальных сетях и публичным выступлениям — активная сторонница Светланы Пеуновой. К примеру, среди подписок Аруны в Instagram можно найти следующие страницы: «Что думает Лада Русь?», «Книги по психологии Лады Русь», «Центр Лады Русь» и так далее. Да и сама Аруна регулярно цитирует свою наставницу и публикует отрывки из ее выступлений.

Связь с сектой Пеуновой очевидна не меньше, чем с выше упомянутым «Общенародным союзом возрождения России» (ОСВР), ссылка на сайт которого закреплена на страницах Аруны.

В конце июля она даже выезжала в Самару, чтобы выступить в поддержку блогера Айдара Камалетдинова, также тесно связанного с организацией «Лады Русь». На своей странице в инстаграме Аруна вела прямой эфир, где заявляла о невиновности Камалетдинова. Между тем, Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области выступило с официальным заявлением, где указывалось, что Камалетдинов задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организации «Лада Русь» по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере), и ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Сам Камалетдинов известен в Самаре, прежде всего, как автор контента, посвященного вреду вакцинации и активному продвижению идей «Общенародного союза возрождения России». Аналогичную деятельность в Республике Алтай ведет Аруна: сначала она ставила под сомнение существование коронавируса, затем заявляла о вреде использования медицинских масок, сейчас ведет активную кампанию против вакцинации.

Неудивительно, что даже преданные когда-то сторонники Аруны начали отворачиваться от нее. «Мы, бывшие ее приближенные, по своим собственным наблюдениям, единодушно заявляем, что Аруна, как оказалось, с самого начала перегибала палку. Не умеющая работать с руководством, в процессе нашей на тот момент деятельности, никаких консолидированных диалогов не было, скрывая информацию о себе, уже всех изначально превратила во врагов. Пока мы с девчонками ей доверяли и от всей души с ней работали, она тем временем умудрялась использовать людей, она стремится стать Светланой Ладой Русь, которая открыто называет себя святой, пророком», «На самом деле не ценит, не уважает, ни себя, ни других. Всё что ей нужно — это претворять в жизнь идеи Лады Русь», — пишет в инстаграме жительница Республики Алтай Елена Токова, не скрывая своего разочарования.

Еще одна бывшая соратница местной «Лады Русь» на условиях анонимности рассказала, что в общении с некоторыми жителями алтайских деревень Аруна ассоциирует себя с героиней известного алтайского эпоса Оочи-Бала, которая спасает свой народ. Принимают ли доверчивые жители на веру откровения Аруны — большой вопрос, тем более, что отказ от вакцинации против смертельного заболевания вряд ли можно назвать «спасением».

Что в имени тебе моем?

Удивительно и то, что значительная часть людей, которые находились чуть ли не в ближайшем окружении Аруны, даже не знают ее настоящей фамилии. Настолько очевидно велико желание называть себя именем Аруна Алтай по аналогии со своим духовным наставником и мошенницей Ладой Русь.

Кстати, о мошенничестве. Фамилия Голод досталась нашей героине от мужа, с которым она проживает в настоящее время совместно с двумя несовершеннолетними детьми. Сейчас в отношении супруга Аруны возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что, работая в одной из местных частных строительных компаний, Дмитрий Голод находился на учете в Центре занятости населения в качестве безработного. В случае подтверждения состава преступления (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат) мужу Аруны грозит серьезный штраф, исправительные работы, ограничение свободы или даже арест.

Откуда берутся деньги?

Если с доходами мужа все примерно понятно, то где берет деньги сама Аруна? На регулярные авиаперелеты в Москву и ту же Самару, на постоянные поездки по Республике Алтай, на дорогую печать огромного тиража листовок и буклетов «Общенародного союза возрождения России», которые то и дело появляются на остановках общественного транспорта и в подъездах жилых домов?

Ответ простой: эти деньги ей дают адепты веры в «Аруну Алтай» и «Ладу Русь». Весной этого года после неудавшейся борьбы с «несуществующим» коронавирусом, медицинскими масками, врачами и вакцинами Аруна «оседлала» актуальную для жителей республики тему сохранения земель и под видом протестного движения начала массовый сбор средств для своей деятельности. Под видом «пожертвований» и «помощи» она собирала средства на личный банковский счет. Номер для отправки средств публиковался в социальных сетях, видеороликах, пересылался по WhatsApp, в том числе за пределами региона.

Сколько в итоге прислали люди — неизвестно. Ни на страницах Аруны в социальных сетях, ни в одном открытом источнике «Союза возрождения», ни на других сетевых ресурсах «Лады Русь» нет ни одного детального отчета о том, сколько денег перечислили жители, на что эти средства были потрачены, сколько именно было потрачено и сколько находится в остатке.

Невольно вспоминается другой постоянный герой криминальных хроник. В конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении блогера Алексея Навального. По данным следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 млн рублей для нужд ряда некоммерческих организаций. Деньги «предназначались исключительно» на цели организаций, однако Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей «на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей», утверждают в СК.

Не пора ли проверить и то, куда тратит народные деньги борец с прививками от ковида Аруна Голод? Не страшно ли ее нынешним соратникам, которые, по сути, легко могут оказаться соучастниками в истории с использованием средств, отправленных обычными людьми? Если все траты чистые и поводов для беспокойства нет — почему нет открытой отчетности?

Пока эти вопросы задаются журналистами, а не следователями, и на них нет ответов. При этом совершенно очевидно, что секта свидетелей «Лады Русь» так или иначе действует по всей стране, включая Республику Алтай, и спокойно собирает деньги с граждан под флагом «пожертвований», используя любые предлоги и поводы. Хотя еще в начале года федеральные СМИ предупреждали: «Судя по откровениям людей, сумевших вырваться из тесных объятий Пеуновой, она создала классическую тоталитарную секту, главной целью которой являлось выкачивание денег из подверженных её внушениям людей».

По материалам Антисекта