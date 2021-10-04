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Дайджест > В Запорожье зажглись голубые звезды

В Запорожье зажглись голубые звезды

Автор: Вадим Сергиенко, «Багнет»
04.10.21 11:34
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В Запорожье зажглись голубые звезды

И. о. руководителя Запорожского областного управления Государственной фискальной службы Артем Кавун и прокурор Запорожской области Виктор Приходько не только проводят вместе время в гей-барах Днепра, но и занимаются контрабандой спирта, алкоголя, сигарет и наркотиков через территорию области, а также крышуют базы по производству контрафактного алкоголя. В окружении мужчин утверждают, что недавние разоблачения крупных партий «паленого» алкоголя — не что иное как передел рынка под «сладкую парочку», пишет издание fttc.com.ua.

Запорожье давно известно как один из наиболее проблемных с точки зрения контрафактного алкоголя регион. Наличие крупных производств спиртосодержащих напитков на территории города всегда влечет за собой появление «утечек» и нелегальных «цехов» по производству неучтенной продукции.

Кавун Артем Юрьевич

Кроме того, в суровом промышленном городе средняя зарплата работяг не всегда позволяет закладывать за ворот элитные сорта водки и коньяка, да еще и по тем ценам, которые устанавливает государство. Поэтому нет ничего необычного в том, что регион является одним из лидеров нелегального производства и контрабанды алкоголя, продажи психотропных веществ. После начала войны на Донбассе, через Запорожскую область также стали активно транспортировать спирт, сигареты и наркотики в неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей.

Как известно, за большими схемами такого рода всегда стоят силовые структуры. От региона к региону отличия лишь в том, кто — полиция, СБУ, фискалы или прокуратура — будут «крышевать» темные дела контрафактных производителей. Однако в Запорожье сложилась особая атмосфера, поскольку для руководителей местной фискальной службы и прокуратуры «забота» о контрабанде в ОРДЛО и нелегальных наливайках стала фактически «семейным бизнесом».

Виктор Приходько

Прокуратуру области с сентября 2020 года возглавляет 52-летний любитель криптовалюты Виктор Валерьевич Приходько. До Запорожья он трудился в Кропивницком заместителем местного областного прокурора. Из интересных фактов — едва ли не сразу после назначения Приходько решил установить максимум контактов с местными «разводящими», вызвав «на ковер» и силовиков, и теневых «авторитетов». В результате общий язык нашелся с Вемиром Давитяном, который называет себя местным смотрящим в Запорожской области, правда, не уточняет, от кого. Приходько быстро освоил местные «обычаи» и с благодарностью принял «в управление» сферу контрабанды и изготовления контрафактного алкоголя, которые традиционно в Запорожье «лежат» под прокуратурой и налоговой.

ГУ находящейся в стадии ликвидации фискальной службы с июня 2021 года возглавляет Артем Юрьевич Кавун. Он прошел путь от оперуполномоченного Жовтневом районе Запорожья до и. о. начальника ГФС области. В регионе его знают, как известного взяточника, контролирующего поборы с предпринимателей, среди которых он еще в бытность начальником средней руки в районных ГНИ получил прозвище «икорка» за постоянные требования покупать ему дорогую икру для решения вопросов на областном уровне. Среди прочих «достижений» Кавуна — постоянные поборы с баров, ресторанов и кафе в Бердянске в летний сезон, а также самые высокие в области «таксы» за закрытие уголовных дел по экономическим статьям, включая неуплату налогов.

Примерно в 2017 году, как указывают профильные СМИ, Артем Кавун «сел» на тему производства паленного алкоголя, закрыв перед этим показательно цеха предпринимателя Алексея Рыжикова в Мелитополе (в то время Кавун уже возглавляет местную налоговую милицию). При этом легендарным этот случай стал после того, как стало известно, что перед посадкой в тюрьму Кавун благополучно взял с Рыжикова 5 тыс. долларов за закрытие дела и «зеленый свет» на работу. Кроме того, Кавун известен тем, что регулярно кошмарил фермеров путём опечатывания складов под какое-нибудь левое уголовное производство. А потом ждал, пока коммерсант придёт к нему на поклон. На складах при этом объем опечатанного товара за время «оперативно-розыскных мероприятий» под руководством Кавуна мог уменьшиться в разы.

Очевидно, что став большим начальником в Запорожье, Кавун развернул свою незаконную деятельность еще масштабнее. Контрабанда и производство контрафактного алкоголя по всей территории области, безусловно, не могли оставаться без внимания его и его подчиненных. А для тех теневиков, которые не захотели становиться «под крышу» ГФС, Кавун регулярно устраивает «рейды» с показательным изъятием десятков тысяч литров «паленого» спирта и водки, иногда «разбавляя» этот «коктейль» различной слабоалкоголкой. К слову, некоторые «производители» из Запорожья под опекой Кавуна-Приходько расширяют свою деятельность и на соседние регионы.

Несмотря на то, что Приходько пришел на руководящую должность из другого региона, а Кавун поднимался по карьерной лестнице в Запорожье несколько последних лет, двух мужчин связывает не только этот город и не только служебные отношения двух руководителей силовых ведомств. Дело в том, что в первых числах октября Виктор Валерьевич и Артем Юрьевич отмечают первую годовщину особого события — романтического знакомства в одном из закрытых гей-клубов Днепра, куда оба они по случайному стечению обстоятельств отправились отдыхать, поскольку в Запорожье с такими заведениями все очень сложно, да и «лишние» глаза могут заметить топ-чиновника в неположенном месте.

Как рассказывают в запорожской прокуратуре, в первый вечер мужчины общались не только о бизнесе и построении коррупционных схем, и явно не о контрабанде наркотиков в ОРДЛО или продаже левого спирта в запорожских наливайках. Новые знакомые до утра кутили в местном заведении Grand Terrasse, а после отправились в бутик-отель Axelhof. После такого знакомства дальнейший совместный бизнес уже шел как по маслу.

Поговаривают, что Приходько настолько увлекся своим бизнес-партнером, что даже масштабная кампания местных силовиков в спайке с бандитскими структурами по выдавливанию из своего кресла экс-мэра города Владимира Буряка (накануне подал в отставку) прошла мимо него. И когда Буряк обратился в прокуратуру с требованием проверить законность его обысков — Приходько откровенно растерялся, потому что вообще был не в курсе ситуации. Ведь только недавно вернулся из романтического отпуска с Кавуном.

Примечательно, что жены обоих чиновников — Светлана Владимировна Приходько и Марина Владимировна Кавун — уже смирились с новым увлечением своих мужей, которое, к тому же, неплохо обеспечивает их «основные» семьи. Так что говорить о «звездных» разводах в стане топ-силовиков Запорожской области пока не приходится. А вот о совместных коррупционных схемах «особ голубых кровей», скорее всего, уже в скором времени позаботятся НАБУ и ГБР.

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