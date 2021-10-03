Новые правила дорожного движения в Украине-2021: все изменения

Кабинет министров утвердил изменения в правила дорожного движения. В основном они касаются разметки, дорожных знаков и правил для велосипедистов. Часть нововведений уже работает, некоторые вступят в силу с 1 ноября и появятся также в экзаменационных билетах в МРЭО.

На что нужно будет обращать внимание водителям, пешеходам и велосипедистам?

Новые правила ПДД для велосипедистов

В правилах впервые появились понятия «велосипедная полоса» и «велосипедный переезд». Указаны права и обязанности велосипедистов.

Велосипедисты обязаны теперь ехать через проезжую часть исключительно в специально отведенных местах. Они также должны следовать сигналам регулировщика или светофора.



Велодорожки теперь не только для велосипедов. По ним могут двигаться люди на инвалидных креслах, а также пешеходы, если отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.

Новая транспортная разметка

Водителям нужно будет обращать внимание на новые знаки на асфальте, которые ранее они могли встретить за границей. На поверхности возвышенного пешеходного перехода или лежачего полицейского появится новая разметка. Она также будет указывать на приближение к кольцевой развязке, к школам.

Появится выделенная парковка вдоль дорог, которую обозначают желтыми линиями. Например, для такси.

Разметка будет не только белого и красного цвета, но теперь добавится желтый. Желтая сетка на асфальте, например, запрещает выезд на перекресток.

Приближение к пешеходному переходу, на котором нужно быть максимально осторожным, водителям покажет ломаная линия. На дорогу с круговым движением обратят внимание желтые прерывистые полосы. Если вы их увидите, то знайте — скоро будет участок с круговым движением, которых становится все больше.

Теперь возле парковок могут требовать парковать авто под конкретным углом. На это укажет разметка.

На дорогах появятся новые знаки

Знаки будут предупреждать о том, что вы въезжаете на дорогу с полосой для общественного транспорта. Отдельные знаки будут показывать ограничения скорости для каждой из полос трассы.

«Велопешеходную зону» обозначит специальный знак. После него автомобили не имеют права продолжать движение в данном направлении.

Знак «Стоп-контроль», который и ранее выставляла полиция, узаконили. Теперь в случае его игнорирования вас ждет штраф.

Специальный знак теперь будет предупреждать о том, что нужно обязательно включать ходовые огни или фары ближнего света вне населенных пунктов.

Кабмин готовится к платным дорогам. Их пока что нет, но соответствующий знак уже есть.

Для фур появится ограничение по температуре воздуха, при которой нельзя будет въезжать на участок дороги. Ее обозначит указатель с соответствующей цифрой.

Когда появится новая разметка и знаки

Новую разметку и знаки на дорогах должны устанавливать их владельцы. Это «Укравтодор» или местные органы власти. Для того, чтобы поставить конкретный знак или нанести разметку, нужен утвержденный властями проект. Несмотря на то, что нововведения вступят в силу с 1 ноября, вряд ли многие успеют одобрить соответствующие документы.

Юрист в автосфере Владимир Караваев рассказал Vesti.ua, что в срочном порядке делать разметку или менять знаки никто не будет. Примеры предыдущих нововведений наверняка повторятся.

«Был старый знак „крутой поворот“, но его очень долго никто не менял. До сих пор знаки не соответствуют новым стандартам. Их, например, не видно на расстоянии 100 метров. У нас 170 тыс. км дорог, на некоторых трассах вовсе разметки нет», — говорит Караваев.

Органы местной власти и их коммунальные предприятия должны провести тендеры на покупку новых знаков. Например, в Киеве этим занимается КП «Центр организации дорожного движения». На нужды этого КП из городского бюджета регулярно выделяются дотации, в том числе на разметку и знаки.

В некоторых городах этим занимается КП «Горсвет». Комплект одного дорожного знака стоит примерно 4 тыс. грн, в зависимости от тендера. Такова цена двустороннего светодиодного знака «пешеходный переход» со светооборочиваемой лентой, который закупили в Полтаве. Знаки попроще стоят до 1 тыс. грн.

Услуги по нанесению дорожной разметки покупают дорожно-эксплуатационные управления. Разметка одного участка длинной в 3-4 км в столице может стоить около 200 тыс. грн.

По материалам издания Вести