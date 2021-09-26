Власти США игнорируют многочисленные жалобы людей, пострадавших после вакцинации Pfizer

В эксклюзивном интервью The Defender д-р. Данис Герц сказала, что такие люди как она, серьезно пострадавшие от вакцины COVID, будут отвергнуты или проигнорированы, и им некуда обратиться, потому что чиновники здравоохранения не желают расследовать их травмы и возможные методы лечения.

Данис Герц, 64-летний врач, которая была «ужасно больна» и «потеряла трудоспособность» после вакцинации Pfizer от COVID, утверждает, что официальные лица здравоохранения США игнорируют тысячи побочных эффектов.

В эксклюзивном интервью The Defender Герц сказала, что если бы она могла повернуть время вспять, она бы отказалась от вакцины.

Герц сказала, что она связалась с многочисленными должностными лицами здравоохранения, врачами и исследователями, в том числе с Национальными институтами здравоохранения (NIH), Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также с Главным хирургом США.

Герц сказала The Defender, что есть тысячи таких же людей, как она, пострадавших от вакцины COVID, которые страдают и нуждаются в помощи, но которых игнорируют основные средства массовой информации и представители здравоохранения США. Тем временем вакцинация COVID становится обязательной для миллионов американцев без обсуждения рисков.

«Мне казалось, что все мое лицо горит, будто на него вылили кислоту»

Герц, вышедшая на пенсию в октябре, получила свою первую и единственную дозу вакцины от Pfizer 23 декабря 2020 года.

«Была возможность получить вакцину, потому что больница распространила ее среди всех врачей», — сказала Герц. - Я не знала, вернусь ли я к работе, поэтому побежала за ней. Первые побочные эффекты наступили в течение 30 минут».

«Я подождала 15 минут, которые вы должны подождать после того, как приняли, подошла к машине и мое лицо начало гореть», — сказала Герц, - Я ехала домой пять минут, а когда вошла в дверь, сказала мужу, чтобы он вызвал скорую».

Герц сказала, что в течение 24 часов у нее развились неврологические симптомы, включая сильную парестезию лица, языка, кожи головы, грудной клетки и конечностей, а также тремор, подергивание, слабость, головную боль, шум в ушах и дисбаланс.

«Мое кровяное давление было от 186 до 127, что, как я обнаружил, характерно для этих реакций», — сказала Герц. Герц позвонила своему врачу и приняла бенадрил и стероиды на случай аллергической реакции. На следующий день ее лицо полностью онемело.

Герц сказал: «Мне казалось, что все мое лицо горит — будто на мое лицо вылили кислоту. Я чувствовала, что все мое тело вибрирует. Я чувствовала, что у меня тугая повязка на талии, боль в груди и одышка, и мне пришлось оставаться в постели семь дней».

Затем Герц пошла к аллергологу, который лечил ее стероидами, если у нее была аллергическая реакция на вакцину. После нескольких недель отсутствия улучшений Герц встретилась со старшим неврологом Cedars-Sinai.

«Я пошла к шести неврологам, пяти аллергологам и трем ревматологам, и никто не знал, — сказала Герц. — Они сделали анализы крови, биопсию кожи, МРТ и многое другое, но ничего не вышло. Если врач не знает, что с тобой, он к сожалению, уже покончил с тобой, хотя я так не практикую».

Когда Герц осмотрела ее первый невролог, он спросил ее о «консультации CISA» в Центре контроля заболеваний.

Согласно веб-сайту CDC, проект «Оценка безопасности клинической иммунизации» (CISA) был запущен в 2001 году для удовлетворения неудовлетворенной потребности в клинических исследованиях безопасности вакцин в Соединенных Штатах. CISA — это национальная сеть экспертов по безопасности вакцин из Управления безопасности вакцин CDC и семи медицинских исследовательских центров, а также других партнеров, которые занимаются вопросами безопасности вакцин, проводят качественные клинические исследования и оценивают сложные клинические побочные эффекты после вакцинации. Проект CISA также консультирует американских клиницистов, у которых есть вопросы о безопасности вакцины для конкретного пациента, проживающего в США. Он также консультирует американских медицинских работников и партнеров по общественному здравоохранению по вопросам безопасности вакцин и рассматривает клинические инциденты после вакцинации одобренными в США вакцинами.

Дело Герц было включено в проект CISA и представлено на грандиозном мероприятии CDC 23 марта. После встречи врач направил Герц письмо, в котором утверждал, что у нее «заболевание тучных клеток».

Проект CISA никогда не связывался с ней.

Синдром активации тучных клеток (или расстройство тучных клеток) — это состояние, при котором пациент испытывает повторяющиеся симптомы анафилаксии — аллергические симптомы, такие как крапивница, отек, низкое кровяное давление, затрудненное дыхание и тяжелая диарея. Системный мастоцитоз может вызывать поражения кожи, боли во внутренних органах, боли в костях, диарею и рвоту, потерю веса и сердечно-сосудистые симптомы.

Герц сказала, что отправила свою кровь в NIH для исследования, потому что они лечили многих таких же пациентов, как она. Она также отправила свою кровь врачам в Стэнфорд и Гарвард для анализа.

Врач из Гарварда согласился, что у Герц была активация тучных клеток, и дал ей лекарства, но они не помогли. «Сейчас я принимаю много препаратов, активирующих тучные клетки, но я все еще очень больна», — сказала Герц.

«Я не думаю, что [активация тучных клеток] является полным объяснением того, что с нами происходит», — сказала Герц. — Я все еще здесь девять месяцев спустя. Я до сих пор не знаю, что со мной не так. Я не так больна, как когда начинала, но у меня все еще случаются припадки, из-за которых я чувствую, будто меня ударило током, и мой муж действительно может чувствовать, как мои ноги и руки вибрируют«.

Герц основала группу в Facebook, в которую теперь входят более 160 человек, у которых были неврологические проблемы после вакцинации COVID, и которые не могли найти никакой помощи в своих жалобах.

«У нас 160 человек в этой частной группе в Facebook, и мы все очень хорошо знаем друг друга и стараемся помочь друг другу, — сказала Герц. Вместе мы очень, очень старались получить помощь. Хотя в моей группе 160 человек, у которых были законные побочные реакции на вакцины COVID, есть и другие группы, в которых как я знаю есть тысячи».

Герц сказал, что основные СМИ не хотят разговаривать с кем-либо из их группы, кто пострадал после вакцинации. «Есть много людей, у которых были неврологические реакции, и многие не знают, что это связано с вакциной», — сказала она.

Герц и ее группе удалось провести встречу в Zoom с доктором. Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) при FDA, должен был обсудить нарушения, связанные с вакцинами, но они были разочарованы, когда он не явился на встречу.

Герц заявила: «У нас была очень важная встреча Zoom с Марксом. Думаю, это был день, когда было объявлено, что вакцина Pfizer получила полное одобрение FDA. Мы [группа] заранее не знали, что его примут. Мы настраивали все речи, чтобы просить Марка о помощи, но он не появился. Пришел начальник отдела коммуникаций — человек не ученый. Она нас слушала. Ее ответ, после того как она выслушала нас в течение целого часа, был: «Что ж, если вы дадите мне свой номер VAERS (Система сообщений о побочных эффектах вакцины), я проверю все ваши случаи VAERS, и мы посмотрим, что мы можем сделать, чтобы помочь вам».

Герц сказала, что представитель FDA полностью упустил из виду эту проблему. «Мы были здесь, чтобы представлять большое количество людей, которые получили травмы и нуждаются в медицинской помощи, но мы не получили ответа», — сказала она.

Власти США осведомлены о нарушениях после вакцинации

Герц сказала, что существует несколько теорий побочных эффектов, подобных ее, но она не думает, что какая-либо из них была доказана или что было проведено достаточно исследований.

«Некоторые люди считают, что это иммуноопосредованная невропатия, при которой нервы подвергаются атаке антител, вызванных вакциной, — сказала Герц. — Врач из Калифорнии утверждает, что он обнаружил в наших моноцитах спайк-белок, продуцируемый вакциной, — он проводит исследования на членах группы».

Герц сказала, что несколько членов ее частной группы в Facebook обратились в NIH за лечением, особенно те, кто был парализован после вакцинации и больше не мог пользоваться ногами.

«NIH знает о том, что происходит, но публично отвергает побочные эффекты вакцины», — сказала Герц.

«Когда я была так больна в начале января, я пытался выяснить, к кому обратиться — и я обратилась к другому джентльмену из NIH, который занимает очень высокое положение в NIAID [Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний], — сказала Герц. — Он сказал мне, что они очень осведомлены об этих реакциях и исследуют их. Они знали об этих побочных реакциях до того, как вакцины были исключены из клинических испытаний».

Во время обмена электронной почтой 11 февраля между Герц и NIH и NIAID (агентством во главе с доктором Энтони Фаучи) всего через два месяца после того, как вакцины COVID были одобрены для экстренного использования, чиновник подтвердил, что о реакциях подобные той которая была у Герц, поступили сообщения, и что власти знали о них.

Герц сказала, что она считает, что NIH за кулисами занимает иную позицию, нежели то, что агентство представляет публике. Она считает, что это потому, что NIH финансируется FDA.

Герц несколько раз беседовал с Марксом и доктором Джанет Вудкок, исполняющая обязанности комиссара FDA. Ни Маркс, ни Вудкок не восприняли всерьез опасения Герц.

Герц сказал, что Вудкок сначала сказала, что хочет помочь, но затем снова ответила и сказала: «Мне очень жаль, через что вы прошли. Кажется, что отсутствует так называемое „исследовательское определение“, то есть синдромная структура для описания опыта, поскольку она может не вписываться в общие диагностические категории. Возможно, над этим вопросом мог бы работать один из академических исследователей, с которыми вы консультировались. Я не понимаю, как к этому можно подойти с точки зрения лечения».

«Другими словами, они не заинтересованы в том, чтобы слышать об этих реакциях», — сказал Герц в электронном письме в NIH, в котором описывается ответ FDA.

В электронном письме Герц написала: «Меня шокирует, что они просто игнорируют эти сообщения о сотнях и тысячах людей, страдающих от тяжелых реакций. Я думаю, вы хотите знать как можно больше об этих реакциях. Что-то не так, и эти побочные реакции на вакцины скрываются. Это большая медвежья услуга для многих, кто страдает, как я».

1 февраля Герц обратилась к своей медицинской бригаде, Центру контроля заболеваний и Марксу, чтобы поделиться своим опытом и опытом пяти других женщин, у которых развились неврологические проблемы после вакцинации Pfizer. Герц спросила, почему ее неврологические реакции игнорируются.

Герц писала:

«Как большинство из вас знает, я 64-летний гастроэнтеролог, у которого была ужасная реакция через 30 минут после получения первой дозы вакцины Pfzer Covid. Спустя почти 9 недель после вакцинации у меня все еще сохраняются сильные парестезии, стеснение в груди, тремор, головокружение и головные боли. Я искала информацию в Интернете и наткнулась на статью в Neurology Today. Я оставила комментарий о своей реакции после статьи. Затем со мной связались пять других женщин, у которых были неврологические реакции, очень похожие на мою, и которые каждую неделю после вакцинации сильно болели. У них были аналогичные трудности с получением адекватной медицинской помощи, потому что медики не знают об этих реакциях. Они тоже сообщили о своей реакции производителям лекарств и государственным регулирующим органам, но не было ни ответа, ни документации об их реакции.

Очевидно, что эти неврологические реакции не редкость. Почему их не лечат? Почему наши отчеты игнорируются? Мы не хотим пугать общественность вакциной, но мы все хотели бы получить медицинскую помощь и опасаемся, что мы не вылечимся от этих изнурительных симптомов.

Раньше мы все были здоровы. Мы рассматриваем возможность обращения к средствам массовой информации, поскольку мы очень разочарованы отсутствием прозрачности. Будем очень благодарны вам за любой совет».

Маркс ответил, что ему «очень жаль» слышать о ее симптомах, что FDA серьезно относится к побочным явлениям и что он попросил группу фармаконадзора связаться с ней. На сегодняшний день ни Маркс, ни команда фармаконадзора с ней не связались.

17 марта официальный представитель NIH отправил Герц по электронной почте копию с копией в Pfizer, подтвердив более 1000 неврологических побочных эффектов, о которых было сообщено VAERS, и пообещав представить их научному сообществу, чего до сих пор не произошло.

Офицер сказал: «Если вы посмотрите на базу данных VAERS, то обнаружите, что было зарегистрировано более 1000 неврологических побочных эффектов, но для того, чтобы представить их научному сообществу, нам необходимо собрать как можно больше информации, прежде чем отправлять ее.

Я обещаю, что мы сообщим о вашей проблеме и других случаях, которые мы в настоящее время расследуем, и я был бы очень благодарен, если бы вы дали нам 1-2 недели на сбор полной информации, прежде чем мы ее опубликуем».

В электронном письме от 15 апреля к Маркс, Вудкоку, CDC и NIH Герц сказала:

«Почему это держится в секрете? Когда будет проинформирована общественность, чтобы мы могли обратиться за лечением? Мы поправимся? Вы понятия не имеете о боли и страданиях, через которые прошли многие люди. Я бы хотела, чтобы вы увидели, через что мы проходим, чтобы понять мои просьбы. Так жить очень сложно. Иногда мне так больно, что я не хочу больше жить.

Меня так шокирует, что такое подавление информации и правды может иметь место в нашей стране. Как врач, я и представить себе не могла, что что-то подобное может случиться здесь, в Соединенных Штатах, с нашей прекрасной медицинской системой и регулирующими органами».

Герц сказала, что получила ответ от Вудкока, который сказал, что FDA исследует эти неврологические реакции «. Но не было никакого наблюдения или признания ни их травм, ни травм, полученных тысячами других людей.

Герц обеспокоена тем, что FDA, NIH, CDC и фармацевтические компании игнорируют травмы от вакцины.

Герц заявила: «Мы хотим, чтобы медицинское сообщество знало об этих реакциях, чтобы они не отвергали нас, чтобы они могли подтвердить то, что произошло и вылечить нас. Нам нужны исследования, чтобы выяснить, что произошло и разработать методы лечения.

А теперь есть правила вакцинации и таких людей как мы, больше вакцинировать нельзя. Многие в моей группе являются врачами и не могут вернуться к работе, пока не будут полностью вакцинированы».

24 мая Герц и еще 79 человек, пострадавших от вакцин Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca, написали письмо доктору Вивек Мурти, главный хирург США и Белый дом, где они попросили подтвердить их реакцию, чтобы их можно было лечить соответствующим образом.

Группа заявила:

«У всех нас очень похожие побочные эффекты от этих вакцин. Раньше мы были здоровыми людьми. Наши реакции произошли в течение нескольких минут или нескольких дней после вакцинации. Нет сомнений в том, что вакцины вызвали нашу реакцию.

Наши реакции включали тошноту, потерю веса, изжогу, диарею / запор, бессонницу, боль в груди, головную боль, давление в области лица и носовых пазух, головокружение, сильную слабость и усталость, болезненный дискомфорт во всем теле, сильный болезненный дискомфорт в лице и т.д.

Язык и кожа головы, внутренние колебания, распространяющиеся по всему телу, языку и коже головы, внутренние колебания и тремор, мышечные подергивания и мышечные спазмы, мозговой туман и изменения психического состояния, потеря памяти, шум в ушах, нарушения зрения / помутнение зрения, повышение артериального давления частота сердечных сокращений, повреждение вен, проблемы с сердцем и слабость. Некоторые в нашей группе страдают параличом нижних конечностей и до сих пор парализованы.

До вакцинации COVID ни у кого в группе не было ни одного из вышеперечисленных симптомов.

Они [травмы] делают большинство из нас инвалидами и неспособными вернуться к работе в качестве медицинских работников, родителей, учителей, ученых и т. д..

Мы пострадали не только физически, но также морально и финансово. Большинство из нас не могут работать или имеют сокращенное рабочее время. Для нас это продолжается без конца.

НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ. Постоянное сообщение о том, что вакцины безопасны без признания этих неврологических побочных эффектов, лишило нас возможности получать медицинское лечение.

Группа сообщила Мурти, что лечение будет невозможно, если не будут обнаружены побочные эффекты».

«Мы просим вас довести эти реакции до сведения медицинского сообщества, чтобы мы могли получить необходимую медицинскую помощь», — написала группа.

Представители здравоохранения США не хотят, чтобы люди знали о вреде вакцины

На вопрос The Defender, почему официальные лица здравоохранения США скрывают побочные эффекты вакцин, подавляют исследования и не принимают адекватного лечения раненых, Герц ответила:

«Пандемия ужасна. Она настоящая проблема. Но они приняли взвешенные решения о том, как защитить большинство людей, и я не знаю, кто принял эти решения, но они решили, что вакцинация как можно большего числа людей спасет больше людей, чем забота о вреде вакцины, о котором нужно позаботиться. Я думаю, они не хотят вызывать страх или панику и не афишировать факт травм».

Герц сказала, что она думала, что происходящее с вакцинами от COVID было преступлением против нашей страны.

«Если бы я могла что-то сделать, я бы вернулся в прошлое и удалил бы эту вакцину», — сказал Герц. «Я принимала все вакцины, которые когда-либо появлялись на рынке, и никогда ни на что не реагировала. В тот день я пошла без колебаний, потому что вакцина была одобрена FDA. Я чувствую себя идиотом. »

Герц обратилась к доктору Марксу, не получив обещанного ответа, и другой представитель CBER ей ответил. Сотрудник направил ее в VAERS и объяснил, как запросить информацию о ее нежелательном явлении и получить копию отчета. Он также посоветовал ей обратиться за консультацией по CISA в CDC, что она уже сделала.

Герц ответила: «Благодарим вас за рекомендацию связаться с VAERS. К сожалению, это не помогает, так как это уже было сделано. Мы надеемся, что вы узнаете о вреде, который вакцины нанесли некоторым людям, и просвещаете медицинское сообщество, чтобы такие люди, как я, могли получать медицинскую помощь».

Офицер спросил, правильно ли она заполнила свой отчет и что у него сложилось впечатление, что VAERS свяжется с ней, если «потребуется дополнительная информация».

Герц сказала, что предоставила контактную информацию в своем отчете VAERS и «полностью осведомлена о многих сотнях отчетов с подобными реакциями в базе данных VAERS», как и люди в ее группе с подобными тяжелыми реакциями. «Мы и наши врачи запросили консультации CDC CISA, которые оказались совершенно бесполезными», — сказал Герц.

Герц заявила:

«Я думаю, что FDA и CDC захотят узнать об этих реакциях. Все мы тяжело больны. Это действительно шокирует, что наши отчеты не были восприняты всерьез и что FDA не просит нас о дальнейших действиях. Очевидно, нет опасений, что вакцины могут навредить людям.

Предложения, которые вы делаете мне в своих двух электронных письмах, бессмысленны. Я врач, а не идиот. Они игнорируют проблему, заключающуюся в том, что многие из нас пострадали от вакцин и игнорируются.

Ваши электронные письма оскорбительны и унизительны. Вы полностью упускаете мою точку зрения. Я думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно вы относитесь к тому факту, что есть много людей, которые серьезно пострадали от вакцины Covid и которые изо всех сил пытаются получить подтверждение и медицинскую помощь из-за этих реакций перед медицинским сообществом, которые нужно скрыть.

Это действительно шокирует. Я практиковала врачом 33 года и всегда доверяла нашим регулирующим органам. Теперь, когда эта вакцина нанесла мне серьезный вред, и я изо всех сил пытаюсь быть воспринятым серьезно и получить медицинскую помощь, я больше не доверяю себе».

2 июля Герц снова обратилась к одному из своих знакомых в NIH и спросила, есть ли кто-нибудь, изучающий побочные эффекты, как у нее и у группы, которую она представляет. Она написала: «Нас бросило правительство, и медицинское сообщество не знает об этих нежелательных эффектах. Нам срочно нужна медицинская помощь».

Ответа не было.

Герц сказала, что как врач она выступает за вакцинацию, но также за «осознанное согласие», которое она всегда давала своим пациентам.

«Независимо от того, что я делал с ними, будь то процедура, такая как колоноскопия, или рецепт на лекарство, я всегда информировала их о связанных с этим рисках», — сказал Герц. «Не было информированного согласия на вакцину [COVID], и если бы я знала, я бы никогда не приняла вакцину».

Герц сказала, что общественность должна быть должным образом и полностью информирована о рисках и иметь возможность принять решение.

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По материалам канала Ковид Сопротивление (источник)