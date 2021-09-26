30 000 женщин заявили о кровотечениях и нарушениях менструального цикла после вакцинации от COVID

Согласно редакционной статье, опубликованной 16 сентября в BMJ, по состоянию на 2 сентября более 30 000 сообщений о нарушениях менструального цикла и вагинальных кровотечениях были получены в соответствии с программой желтой карточки Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) — системой Великобритании, для регистрации и мониторинга побочных эффектов после вакцинации COVID.

Сообщаемые побочные эффекты включают более тяжелые, чем обычно, периоды, отсроченные месячные и неожиданное вагинальное кровотечение. Большинство женщин, сообщивших об изменении менструального цикла после вакцинации, обнаружили, что в следующем цикле менструация нормализовалась, по словам автора редакции д-ра Др. Виктория Мале, специалист по репродуктивной медицине Имперского колледжа Лондона.

На сегодняшний день ни один из производителей вакцины COVID не назвал проблемы, связанные с менструальным здоровьем, как побочный эффект. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, общие побочные эффекты вакцин COVID включают: боль в месте вакцинации, усталость, истощение и лихорадку.

Мале призвал к дальнейшему исследованию потенциального воздействия вакцины против COVID на менструальное здоровье, но сказал, что проблема заключается в иммунном ответе организма, а не в вакцине.

«Менструальные изменения были зарегистрированы после вакцинации COVID-19 как мРНК, так и векторизованной аденовирусом, что позволяет предположить, что наличие связи, скорее всего, связано с иммунным ответом на вакцину, чем с конкретным компонентом вакцины», — написал Мэйл.

Согласно MHRA, оценка отчетов о желтой карточке не выявляет никакой связи между менструальными изменениями и вакцинами против COVID, поскольку количество отчетов, как правило, невелико по сравнению с количеством вакцинированных людей и распространенностью нарушений менструального цикла.

Однако, по словам Мале, из-за того, как собираются данные о желтых карточках, трудно делать однозначные выводы.

Согласно последним данным Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) — основной финансируемой правительством системы для сообщения о побочных реакциях на вакцины в Соединенных Штатах — было в общей сложности 8793 сообщения о нарушениях менструального цикла после периода с 14 декабря 2020 г. по 10 сентября 2021 г.

Ранее было показано, что VAERS сообщает только об 1% фактических побочных эффектов вакцины, что означает, что количество фактических побочных эффектов, приводящих к нарушениям менструального цикла, может быть намного выше.

В интервью Medical News Today д-р. Сара Грей, врач общей практики, в течение 15 лет руководившая специализированной женской клиникой Национальной службы здравоохранения Великобритании, сделала следующее:

«Контроль за менструальным кровотечением сложен, с возможным воздействием на мозг, яичники и саму матку. Вероятно, что на это может повлиять воздействие инфекции [SARS-CoV-2] или вакцинации на иммунную систему. Путь контроля, и любые исследования будут очень ценными».

Грей также отметила, что здоровье женщин не было приоритетом исследований в течение 20 лет и что мы многого не знаем.

Доктор Кэтрин Клэнси, доцент Иллинойского университета в Урбана-Шампейн, сказала, что она участвовала в аналогичных исследованиях острой иммунной активации и механизмов восстановления менструального цикла.

«Я встревожена тем, что план исследования испытаний вакцины [COVID] делает невозможным фактическое изучение этой связи в настоящее время, и я надеюсь, что производители лекарств и вакцин учтут эти соображения в будущем», — сказал Клэнси.

В электронном письме к Защитнику д-р. Лоуренс Палевски, педиатр, преподаватель и автор:

«Если бы мы следовали научному методу, как его учат в учебниках (прекрасно зная, что больше нет приверженности научному методу), мы немедленно увидели бы это наблюдение изменений в менструальном цикле у десятков тысяч женщин как сигнал чтобы задать необходимые вопросы».

Палевски, который является частью независимой исследовательской группы, которая собирает данные от невакцинированных женщин, у которых произошли изменения менструального цикла после того, как они были рядом с другими людьми, недавно получившими вакцину COVID, сказал, что исследование необходимо для уточнения содержания инъекции для исследования и оценки химической природы этого содержания и их влияние на физиологию человека и репродуктивную систему женщин.

«Истинное следование научному методу позволило бы дать ответы без предвзятости и предвзятости в отношении желаемого результата», — сказал Палевский.

Палевский заявил:

"Существует длинный список побочных эффектов, который производители инъекций представили в FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов] осенью 2020 года.

Многие из травм, о которых люди сообщают после инъекции, такие как кровотечение, сгустки крови, аутоиммунитет, синдром Гийена-Барре и многие другие, хорошо известны производителям и FDA, но ответственные лица продолжают игнорировать отчеты людей, как будто они не имеют никакого отношения к инъекциям.

По сути, они собирали данные в ходе клинических испытаний, но держали их полностью в секрете.

Палевски сказал, что по его мнению, спайковый белок может играть роль в нарушениях менструального цикла, о которых сообщают женщины, наряду с «другими факторами, о которых мы можем не знать, потому что никто не проводит исследования».

Как сообщает The Defender 8 сентября, Национальные институты здравоохранения (NIH) предоставили пяти учреждениям дополнительные годичные гранты на общую сумму 1,67 миллиона долларов на исследование возможных связей между вакцинами COVID и менструальными изменениями после того, как тысячи женщин сообщили о нарушениях менструального цикла после вакцинации в Соединенные Штаты.

Согласно веб-сайту NIH, некоторые женщины после вакцинации вакциной COVID сообщали о нерегулярных или отсутствующих менструальных кровотечениях, об увеличении кровотечений, чем обычно, и других менструальных изменениях.

Новые средства будут использованы для проведения исследования, чтобы определить, связаны ли эти изменения с самой вакцинацией от COVID и как долго они продолжались. Исследователи также попытаются выяснить механизмы, лежащие в основе возможных менструальных изменений, связанных с вакцинацией.

На сегодняшний день нет опубликованных исследований, которые исследовали бы возможную связь между вакцинами и менструацией или предоставили какие-либо убедительные доказательства этого.

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По материалам канала Ковид Сопротивление (первоисточник)